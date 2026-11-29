परिसीमन बिल पर जारी सियासी घमासान के बीच बीजेपी के दो-तिहाई से ज्यादा बहुमत जुटाने का दावा सामने आया है. PTI ने एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने हवाले से बताया कि परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने के लिए सरकार के पास 371 लोकसभा सांसदों का समर्थन है, जो पहले से 543 सदस्यीय सदन के जरूरी दो-तिहाई से ज्यादा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, मोदी सरकार सोमवार को लोकसभा में एक नया संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में है, सरकारी अधिकारी ने कहा कि विधेयक आने पर अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों में भी 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी.

महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए सीमाओं को फिर से बनाने और सीटों को अधिकतम 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव लागू हो गया है. आरक्षित एससी और एसटी निर्वाचन क्षेत्रों में भी महिलाओं के लिए कोटा होगा.

पदाधिकारी ने कहा कि बिल को पारित करने के लिए हमारे पास 371 लोकसभा सांसदों का समर्थन है. उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि सत्तारूढ़ एनडीए के घटक दलों के अलावा कौन-कौन इस बिल का समर्थन करने जा रहा है. पदाधिकारी ने कहा, महिला आरक्षण के मुद्दे को छोड़कर, परिसीमन विधेयक बिल्कुल 1957 के अधिनियम के समान है.

परिसीमन आयोग में एक अध्यक्ष शामिल होगा

पदाधिकारी ने कहा, "परिसीमन विधेयक समय की मांग है. अगर विधेयक अभी पारित हो जाता है तो हम 2029 के लोकसभा चुनावों में महिला आरक्षण को फिर से निर्धारित सीमाओं के साथ लागू कर सकते हैं. अन्यथा हमें 2034 तक इंतजार करना होगा." प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, परिसीमन आयोग में एक अध्यक्ष शामिल होगा, जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या सेवानिवृत्त शीर्ष अदालत का न्यायाधीश होगा.

मुख्य चुनाव आयुक्त या एक चुनाव आयुक्त सदस्य होंगे, जिन्हें सीईसी द्वारा नामित किया जाएगा. संबंधित राज्यों के लिए, उस राज्य के राज्य चुनाव आयुक्त भी परिसीमन आयोग के सदस्य होंगे. पांच लोकसभा सांसद और संबंधित राज्यों के पांच विधायक भी आयोग के सहयोगी सदस्य होंगे.

परिसीमन आयोग की रिपोर्ट

सांसदों को उस राज्य में प्रत्येक राजनीतिक दल की ताकत के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष की तरफ नामित किया जाएगा. इसी तरह, राज्य विधानसभा अध्यक्ष उस राज्य में पार्टी की स्थिति के आधार पर 5 विधायकों को नामित करेंगे. सरकारी अधिकारी ने कहा कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश की जाएगी, जिसे सदन द्वारा संशोधित या अस्वीकार भी किया जा सकता है.