परिसीमन बिल को लेकर DMK प्रमुख एमके स्टालिन से मुलाकात के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का पहला बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि परिसीमन बिल से भारत को नुकसान होगा. उन्होंने कहा कि थिरु एमके स्टालिन के साथ हमारी बहुत अच्छी और सौहार्दपूर्ण बैठक हुई. हमने उन्हें अपना पक्ष समझाया. हमारा मानना है कि परिसीमन के जरिए संसद में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करना और BJP को इन सभी 850 सीटों की संरचना को पूरी तरह से अपने हिसाब से तय करने की मंजूरी देना देश के चुनावी क्षेत्रों की प्रकृति बदलने जैसा है.

उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ देश के लिए नुकसानदायक है, बल्कि दक्षिण भारत और खासकर तमिलनाडु के लिए नुकसानदायक है.

स्टालिन के साथ बातचीत में क्या बोले राहुल गांधी?

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार (29 नवंबर, 2026) को चेन्नई में मीडिया से बातचीत में कहा, ‘हमने उनसे बातचीत में स्पष्ट रूप से बताया है कि यहां सबसे बड़ा मुद्दा लोकसभा में सीटों की संख्या को बढ़ाकर 850 करना है और बीजेपी इस विस्तार के जरिए उन लोगों को मिलने वाली सीटों का इस्तेमाल करना चाहती है.’

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: After meeting DMK President MK Stalin, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "We had a very nice, cordial meeting with Thiru Stalin ji. We explained our view to him. Our view is that an 850-seat Parliament with delimitation and allowing the BJP to completely shape those 850 seats, change the nature of the constituencies in India, is not only damaging to the Indian nation, but it is also damaging to South India and particularly to Tamil Nadu...We requested brother Stalin, who is a staunch defender of Tamil Nadu, that he needs to defend Tamil Nadu and ensure that this dirty design of the BJP is not allowed to happen...Once the BJP reshapes an 850-seat Lok Sabha, democracy in India will be finished." — ANI (@ANI) November 29, 2026

उन्होंने कहा, ‘इस विस्तार के साथ बीजेपी भारत के चुनावी क्षेत्रों की प्रकृति बदलना चाहती है. उन्होंने असम और जम्मू कश्मीर में इस योजना को टेस्ट भी कर लिया है और अब वे इस योजना को पूरे भारत में इस्तेमाल करना चाहते हैं. इसलिए हमने तमिलनाडु के प्रबल रक्षक भाई एमके स्टालि से अनुरोध किया है कि उन्हें तमिलनाडु के हितों की रक्षा करनी चाहिए और BJP की इस गलत मंशा को किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देना चाहिए.’

RSS और BJP को लेकर बोले राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा, ‘याद रखिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) एक तमिल-विरोधी बल है. आरएसएस तमिल सभ्यता की बात से घृणा करता है, तमिल भाषा से घृणा करता है, तमिल संस्कृति से घृणा करता है. वो इस खत्म करना चाहती है और इस पर कंट्रोल करना चाहती है. इसलिए हम सभी से कह रहे हैं कि प्लीज, बीजेपी को वो हासिल करने न दें, जो वो चाहती है. एक बार बीजेपी 850 सीटों वाली लोकसभा का पुनर्गठन कर देगी, तो भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा.’