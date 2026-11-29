परिसीमन बिल पर केंद्र को सपोर्ट देने के ऐलान के बाद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का एक धरा डीएमके चीफ एमके स्टालिन को मनाने के लिए चेन्नई पहुंच चुका है. बीजेपी ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जिन्हें गद्दार कहते थे आज उन्हीं से मदद मांगे आ रहे हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम माधव ने कहा कि ये लोकतंत्र है कांग्रेस कोशिश कर ले, लेकिन डीएमके इस बिल को सपोर्ट करेगी. वहीं उन्होंने उम्मीद जताई कि सत्ताधारी पार्टी टीवीके भी हमारी सरकार के इस प्रस्ताव को खुले दिमाग से देखेगी.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, टीएमसी चीफ ममता बनर्जी सहित विपक्ष का एक प्रतिनिधिमंडल परिसीमन विधेयक के मुद्दे पर एमके स्टालिन को मनाने चेन्नई पहुंचा. यह प्रतिनिधिमंडल स्टालिन से केंद्र सरकार के परिसीमन विधेयक को समर्थन देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह करेगा.

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: BJP National Vice President Ram Madhav says, "Rahul Gandhi is in jitters. He is now scared; how to handle this? So, he is running from pillar to post. A special flight is coming to Chennai and 10-12 people are rushing to meet with the leaders whom they called 'Ettappan' (traitor in Tamil). They want to come and seek the help of Ettappans. So, this is funny. They are also going to meet Sharad Pawar in a hospital. Let them try. It is democracy...But I am sure, I saw their statements from parties like DMK...I am only hoping that the ruling party TVK also sees this whole proposal of our Govt with an open mind. I only say that you are in bad company..." — ANI (@ANI) November 29, 2026

घबराए हुए हैं राहुल गांधी: बीजेपी

राम माधव ने कहा, 'राहुल गांधी घबराए हुए हैं. वे डरे हुए हैं कि इस स्थिति को कैसे संभालें इसलिए वे इधर-उधर भाग रहे हैं. एक स्पेशल फ्लाइट चेन्नई आ रही है और 10-12 लोग उन नेताओं से मिलने जा रहे हैं, जिन्हें वे खुद 'एट्टप्पन' (तमिल में गद्दार) कहते थे. वे इन 'एट्टप्पन' लोगों से मदद मांगने आ रहे हैं. यह वाकई मजेदार है. वे अस्पताल में शरद पवार से भी मिलने जा रहे हैं. उन्हें कोशिश करने दीजिए, यह लोकतंत्र है, लेकिन मुझे यकीन है... मैंने डीएमके जैसी पार्टियों के बयान देखे हैं... मुझे बस यही उम्मीद है कि सत्ताधारी पार्टी टीवीके भी हमारी सरकार के इस प्रस्ताव को खुले दिमाग से देखेगी. मैं बस इतना कहूंगा कि आप गलत लोगों की संगत में हैं.'

तमिलनाडु में अप्रैल 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन से अलग होकर टीवीके को समर्थन देने तथा गठबंधन सरकार में शामिल होने का फैसला किया था. इसके बाद से दोनों दल एक-दूसरे आरोप रहे हैं. डीएमके ने कांग्रेस पर परिसीमन के मुद्दे पर अपना रुख बदलने का आरोप भी लगाया है. विपक्षी इंडिया गठबंधन के कुछ अन्य नेताओं को भी शामिल करते हुए यह प्रतिनिधिमंडल परिसीमन विधेयक के पारित न होने देने के प्रयास के तहत चेन्नई और मुंबई का दौरा कर रहा है.

परिसीमन बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाना है. मुंबई में प्रतिनिधिमंडल शरद पवार से भी मुलाकात करेगा. शीर्ष नेताओं की यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब 22 लोकसभा और आठ राज्यसभा सदस्यों वाली डीएमके ने एक दिन पहले बीजपी-नीत एनडीए सरकार के परिसीमन विधेयक का समर्थन करने की घोषणा की थी. स्टालिन ने शनिवार को कहा था कि उनकी पार्टी ने इस प्रस्ताव का समर्थन करने का फैसला इसलिए किया है, क्योंकि इसमें उसकी दो प्रमुख मांगें शामिल हैं. उन्होंने इसे पार्टी के संघर्ष की जीत और सभी दक्षिणी राज्यों की जीत बताया था.