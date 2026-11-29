भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने सभी लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है. पार्टी ने सांसदों को सोमवार, 30 नवंबर 2026 से गुरुवार, 3 दिसंबर 2026 तक सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने और सरकार के पक्ष का समर्थन करने के निर्देश दिए हैं.

बीजेपी की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि लोकसभा में कुछ अति महत्वपूर्ण विधायी कार्य पारित कराने के लिए इन तारीखों के दौरान कार्यवाही निर्धारित की जाएगी. पार्टी ने सभी लोकसभा सदस्यों से पूरे समय सदन में मौजूद रहने और सरकार के पक्ष में समर्थन देने का आग्रह किया है. व्हिप में सांसदों को निर्देश दिया गया है कि वे 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक सदन की कार्यवाही के दौरान अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें. पार्टी ने इस अवधि में विधायी कार्यों के समर्थन को महत्वपूर्ण बताया है.

बीजेपी के निर्देश में क्या कहा गया?

पार्टी की सूचना के अनुसार, लोकसभा में महत्वपूर्ण विधायी कार्य पारित कराने के लिए 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2026 तक कार्यवाही होगी. सभी बीजेपी सांसदों को इस दौरान सदन में पूरे समय उपस्थित रहने और सरकार के पक्ष का समर्थन करने के लिए कहा गया है.

हरियाणा के मंत्री का बयान

हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने रविवार (29 नवंबर 2026) को कहा कि परिसीमन समय की मांग है और देश की मौजूदा जरूरतों तथा तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी को इस महत्वपूर्ण पहल का समर्थन करना चाहिए. इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए विज ने कहा कि बदलते समय और बढ़ती आबादी को देखते हुए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है. उन्होंने दोहराया कि परिसीमन समय की मांग है और सभी को इसका समर्थन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि देश में परिसीमन कोई नई प्रक्रिया नहीं है. भारत में पहले भी चार बार परिसीमन हो चुका है.

पहली बार कब हुआ था परिसीमन?

साल 1952 में जब पहली बार परिसीमन किया गया था तब देश की आबादी करीब 36 करोड़ थी और प्रत्येक सांसद औसतन लगभग सात लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था. विज ने कहा कि अब भारत की आबादी बढ़कर करीब 142 करोड़ हो गई है, जबकि लोकसभा में फिलहाल 543 सीटें हैं. ऐसे में प्रत्येक सांसद पर लगभग 26 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी है. भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि इतनी बड़ी आबादी तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचना और उनकी समस्याओं तथा शिकायतों को समझना किसी भी सांसद के लिए बड़ी चुनौती बन गयी है.