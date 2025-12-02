मेट्रो की बत्ती गुल! बीच रास्ते फंसे यात्री, सब-वे में पैदल किया सफर, वीडियो वायरल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

चेन्नई मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए मंगलवार (2 दिसंबर, 2025) की सुबह थोड़ी ज्यादा भारी हो गई, जब एक मेट्रो सब-वे में जाकर तकनीकी खराबी के कारण बीच में हीं फंस गई. मेट्रो में तकनीकी खराबी आने के बाद चारों तरफ अंधेरा छा गया. ट्रेन में सवार यात्रियों ने बिजली नहीं होने की शिकायत की. इसके बाद ट्रेन में सवार सभी यात्री सबवे के रास्ते पैदल कदमताल करते हुए अगले मेट्रो स्टेशन तक पहुंचे.

दरअसल, चेन्नई मेट्रो रेल की ब्लू लाइन, जो विम्को नगर डिपो से चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक चलती है, मंगलवार (2 दिसंबर) को तड़के तकनीकी खराबी का शिकार हो गई और ट्रेन सेंट्रल मेट्रो और हाई कोर्ट मेट्रो स्टेशन के बीच एक सब-वे में फंस गई. अचानक आई तकनीकी खराबी के कारण सवार यात्री काफी ज्यादा परेशान हो गए, वहीं उन्होंने ट्रेन में बिजली न होने की भी शिकायत की.

घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

VIDEO | A Chennai Metro train came to an abrupt halt likely due to power failure inside the tunnel between Central and High Court stations, leaving passengers stranded inside. More details are awaited.



(Source: Third Party)



(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/W5qHtKm8u8 — Press Trust of India (@PTI_News) December 2, 2025

इस घटना के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं. वीडियो में यात्रियों को हैंडरेल पकड़कर बाहर झांकते हुए देखा गया, ताकि वे समझ पाएं कि आखिर दिक्कत क्या हुई है. यात्रियों ने कहा कि करीब 10 मिनट तक टनल में फंसे रहने के बाद एक घोषणा की गई, जिसमें हमसे कहा गया कि हमें पास के हाई कोर्ट मेट्रो स्टेशन तक पैदल चलकर जाना होगा, जो करीब 500 मीटर की दूरी पर था. वहीं, एक अन्य वीडियो में यात्रियों को सुरंग के अंदर एक कतार में चलते हुए देखा गया. बताया जा रहा है कि यह गड़बड़ी बिजली के गुल होने या किसी अन्य तकनीकी खराबी के कारण हुई.

चेन्नई मेट्रो ने घटना के बारे में जारी किया बयान

इस घटना के बाद चेन्नई मेट्रो ने मंगलवार (2 दिसंबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बयान किया. चेन्नई मेट्रो ने कहा कि अब मेट्रो रेल सेवाएं सामान्य हो चुकी हैं. ब्लू लाइन पर एयरपोर्ट और विम्को नगर डिपो के बीच मेट्रो सेवाओं को फिर से सामान्य रूप से बहाल कर दिया गया है. वहीं, ग्रीन लाइन पर पुरात्ची थलैवर डॉ. एमजी रामचंद्रन सेंट्रल मेट्रो से सेंट थॉमस माउंट तक मेट्रो रेल की सेवाएं भी नॉर्मल शेड्यूल के अनुसार चल रही हैं. हमें यात्रियों को हुई असुविधा के लिए बहुत खेद है.”

