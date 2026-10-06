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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामोदी 3.0 में होगा बदलाव? हरदीप पुरी का कटेगा पत्ता, 12 के पास है एक से ज्यादा मिनिस्ट्री

मोदी 3.0 में होगा बदलाव? हरदीप पुरी का कटेगा पत्ता, 12 के पास है एक से ज्यादा मिनिस्ट्री

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है और उनका कार्यकाल भी खत्म होने वाला है. ऐसे में मंत्रीमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 06 Oct 2026 02:36 PM (IST)
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एनडीए सरकार में एक बार फिर मंत्रीमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को खत्म होने वाला है. जिसके बाद एक अहम मंत्रालय खाली हो जाएगा. कुछ महीने पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है. इससे कैबिनेट का विस्तार होने की उम्मीद की जा रही है.

केंद्रीय कैबिनेट में ज्यादा से ज्यादा 81 मंत्री हो सकते हैं. अभी 29 कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले पांच राज्य मंत्री और 34 राज्य मंत्री हैं. यानी कुल 68 मंत्री हैं, जो कुल क्षमता का 84% है.

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लिस्ट में पुरी और बीएल वर्मा का नहीं है नाम
आमतौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में लगभग 75 मंत्री होते हैं. सोमवार को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है. अपने 8  घोषित बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में बीजेपी ने पुरी और राज्य मंत्री बीएल वर्मा को टिकट नहीं दिया है.

इसके साथ ही, मोदी सरकार की 2024 की कैबिनेट के चार केंद्रीय मंत्रियों को अब तक राज्यसभा सीट नहीं मिली है. जब पुरी अपना दूसरा टर्म पूरा कर रहे थे, तब वर्मा, कुरियन और बिट्टू अपर हाउस में अपने पहले टर्म में थे. अगर पुरी इस्तीफा देते हैं, तो यूनियन कैबिनेट में कोई सिख रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, जिसमें पहले से ही कोई मुस्लिम या ईसाई चेहरा नहीं है. यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू, जो एक बौद्ध हैं, माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं.

इन बदलावों के साथ, पहले से ही लगभग 40% कैबिनेट रैंक के मंत्री (लगभग 12) एक से ज्यादा मंत्रालयों का चार्ज संभाल रहे हैं, जिनमें से दो के पास तीन मंत्रालयों का चार्ज है. एक से ज्यादा मंत्रालयों का चार्ज संभालने वाले मंत्रियों में अमित शाह, जेपी नड्डा, शिवराज चौहान, निर्मला सीतारमण, मनोहर लाल, प्रल्हाद जोशी, अश्विनी वैष्णव और जी किशन रेड्डी शामिल हैं.

इन मंत्रियों के पास है एक से ज्यादा मंत्रालय
एक से ज्यादा मंत्रालयों का जिम्मा संभालने वाले मंत्रियों में अमित शाह, जेपी नड्डा, शिवराज चौहान, निर्मला सीतारमण, मनोहर लाल, प्रह्लाद जोशी, अश्विनी वैष्णव और जी किशन रेड्डी शामिल हैं. मोदी 3.0 सरकार का आधा कार्यकाल पूरा होने वाला है और कैबिनेट में फेरबदल की संभावना दिख रही है, क्योंकि मोदी 2.0 के ज़्यादातर मंत्रियों को ही बरकरार रखा गया है.

ये भी पढ़ें: 'कांग्रेस ने आकाशवाणी में की घुसपैठ', राहुल-प्रियंका के धरने पर भड़की BJP

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 06 Oct 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
Hardeep Singh Puri Modi 3.0 AMIT SHAH
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