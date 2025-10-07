बिहार के महुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांधी मैदान में सोमवार (6 अक्टूबर, 2025) को असदुद्दीन ओवैसी ने AIMIM प्रत्याशी आलोक कुमार उर्फ बच्चा राय के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने बताया कि हमने लिखकर तेजस्वी से कहा कि 5 सीट हम जीते हुए हैं हमें 6 चाहिए. हम चाहते हैं कि बिहार में गरीबों और दलितों को इंसाफ मिले और आरएसएस के एजेंडों को नाकामयाब बनाया जा सके, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बात नहीं की जाती है.

ओवैसी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि फैसला आपको करना है. हम भाजपा को रोकना चाहते हैं और तेजस्वी यादव बीजेपी को कामयाब बनाना चाहते हैं. ओवैसी ने मोहम्मद निसार खान की पुलिस कस्टडी में हुई मौत को लेकर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि अगर आरोपी का नाम निसार नहीं होता तो अब तक थाने के सभी पुलिस कांस्टेबल और थानेदार का तबादला हो जाता. मैं आपको बता देता हूं कि बिहार में जान की कीमत नहीं है.

आप बहादुर नहीं हैं आप हिजड़े हैं- ओवैसी

नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि सरकार कोई एक्शन नहीं लेती. हम जानना चाहते हैं कि क्यों दोहरा रवैया अपनाया जाता है. हम बताना चाहते हैं कि 3 दिन तक पुलिस निसार की कस्टडी में पिटाई करती है, आप बहादुर नहीं हैं आप हिजड़े हैं. यहां पर डीजीपी और नीतीश कुमार को पुलिसवालों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी उन्हें सस्पेंड करना चाहिए था, उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह जरूर इंसाफ करेगा.

महिलाओं को दिए गए 10 हजार रुपये को लेकर ओवैसी ने मोदी-नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल तक खून चूस लिया. जब चुनाव आया तो 10000 दिए, लेकिन इससे क्या होगा. लोगों की आंखों पर पर्दा डालकर उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन रुपया लेना है वोट नहीं देना है.

पाकिस्तान से मैच को लेकर मोदी सरकार पर निशाना

ओवैसी ने कहा कि बीजेपी वाले बार-बार राष्ट्रवाद की बात करते हैं. पीएम मोदी ने कहा कि एक साथ खून और पानी नहीं बह सकता. बातचीत और आतंकवाद साथ-साथ नहीं हो सकते तो बताओ मोदी जी आप तो पाकिस्तान से क्रिकेट मैच दुबई में खेलते हो. उन्होंने आगे कहा कि मैंने संसद में कहा था कि अगर पाकिस्तान से संबंध बंद है तो खेल भी बंद हो जाना चाहिए.

AIMIM चीफ ने कहा कि आतंकवादी पाकिस्तान से आकर हमारे भारत के 26 लोगों को गोली मार दिए. इसलिए कि वह हिंदू थे. इसलिए गोली मारे. बताओ मोदी जी नीतीश कुमार जी यही देशभक्ति है, जिस देश से आतंकवादी आते हैं उसके साथ आप क्रिकेट मैच खेलते हैं और कहते हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर किए हैं. मोदी जी हम ऑपरेशन सिंदूर के लिए देश के जवान को सलाम करते हैं, लेकिन क्रिकेट मैच सिर्फ पैसे के लिए खेला गया, क्या यही देशभक्ति है.

(इनपुट- राजा बाबू)

ये भी पढ़ें

बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार