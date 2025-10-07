बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान के बीच कईं सर्वे सामने आए हैं, जिनमें बताया गया है कि कौन सा गठबंधन इस बार बाजी मारेगा. सबसे पहले लोकपोल के सर्वे की बात करें तो इनके मुताबिक इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होता दिख रहा है. सर्वे में महागठबंधन को 118-126 सीटें और एनडीए को 105-114 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि अन्य को मात्र 2-5 सीटें मिलने का अनुमान है.

टाइम्स नाउ और जेवीसी के सर्वे में इस बार भी एनडीए गठबंधन सरकार बनाता दिख रहा है. इस सर्वे के मुताबिक एनडीए को 131-150 और महगठबंधन को 81-103 सीटें मिलती दिख रही हैं. अन्य को 9-12 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है.

क्या बता रहे हैं सर्वे

Ascendia के हालिया सर्वे के मुताबिक बिहार में इस बार भी 2020 विधानसभा चुनाव जैसी स्थिति बनती दिख रही है. एनडीए जहां 47 सीटों पर आगे नजर आ रहा है तो वहीं महागठबंधन 19 सीटों पर आगे दिखाई पड़ रहा है. हालांकि ये 169 सीटों का आंकड़ा है. लोकपोल के मेगा सर्वे के मुताबिक एनडीए को 105-114 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इधर भी महागठबंधन को बढ़त नजर आ रही है. उनके खाते में 118-126 सीटें आने का अनुमान है. वहीं अन्य को 2-5 सीटें मिलने की संभावना है.

अपने दम पर कितनी सीटें जीत पाएगी बीजेपी

टाइम्स नाउ और जेवीसी की तरफ से किए गए बिहार के ओपिनियिन पोल के मुताबिक बीजेपी अपने दम पर 66-77 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि जेडीयू को 52-58 सीटें मिलने का अनुमान है. एनडीए के अन्य सहयोगी दलों को 13-15 सीटें मिलने का अनुमान है. प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को 4-6 सीटें और AIMIM, BSP और अन्य को 5-6 सीटें मिलने का अनुमान है.

जनता किसे देखना चाहती है बिहार का सीएम

सी वोटर के ताजा सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री की पसंद को लेकर जब लोगों से सवाल किए तो पता चला कि अभी भी सबसे ज्यादा (36 फीसदी) लोग तेजस्वी यादव को ही बिहार का सीएम देखना चाहते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर 23 फीसदी लोगों की पसंद हैं प्रशांत किशोर.

बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार को 16 फीसदी लोगों ने अपना समर्थन दिया. वहीं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को 10 फीसदी लोग बिहार का सीएम बनाना चाहते हैं, जबकि 07 फीसदी लोग सम्राट चौधरी को भी सीएम के रूप में देखने की इच्छा जता चुके हैं. बता दें कि 243 सीटों वाले बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की दरकार है.

