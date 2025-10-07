हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार

बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार

टाइम्स नाउ और जेवीसी की तरफ से किए गए बिहार ओपिनियिन पोल के मुताबिक बीजेपी अपने दम पर 66-77 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि जेडीयू को 52-58 सीटें मिलने का अनुमान है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 07 Oct 2025 08:29 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान के बीच कईं सर्वे सामने आए हैं, जिनमें बताया गया है कि कौन सा गठबंधन इस बार बाजी मारेगा. सबसे पहले लोकपोल के सर्वे की बात करें तो इनके मुताबिक इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होता दिख रहा है. सर्वे में महागठबंधन को 118-126 सीटें और एनडीए को 105-114 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि अन्य को मात्र 2-5 सीटें मिलने का अनुमान है.

टाइम्स नाउ और जेवीसी के सर्वे में इस बार भी एनडीए गठबंधन सरकार बनाता दिख रहा है. इस सर्वे के मुताबिक एनडीए को 131-150 और महगठबंधन को 81-103 सीटें मिलती दिख रही हैं. अन्य को 9-12 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है.

क्या बता रहे हैं सर्वे
Ascendia के हालिया सर्वे के मुताबिक बिहार में इस बार भी 2020 विधानसभा चुनाव जैसी स्थिति बनती दिख रही है. एनडीए जहां 47 सीटों पर आगे नजर आ रहा है तो वहीं महागठबंधन 19 सीटों पर आगे दिखाई पड़ रहा है. हालांकि ये 169 सीटों का आंकड़ा है. लोकपोल के मेगा सर्वे के मुताबिक एनडीए को 105-114 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इधर भी महागठबंधन को बढ़त नजर आ रही है. उनके खाते में 118-126 सीटें आने का अनुमान है. वहीं अन्य को 2-5 सीटें मिलने की संभावना है.  

अपने दम पर कितनी सीटें जीत पाएगी बीजेपी
टाइम्स नाउ और जेवीसी की तरफ से किए गए बिहार के ओपिनियिन पोल के मुताबिक बीजेपी अपने दम पर 66-77 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि जेडीयू को 52-58 सीटें मिलने का अनुमान है. एनडीए के अन्य सहयोगी दलों को 13-15 सीटें मिलने का अनुमान है. प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को 4-6 सीटें और AIMIM, BSP और अन्य को 5-6 सीटें मिलने का अनुमान है.  

जनता किसे देखना चाहती है बिहार का सीएम
सी वोटर के ताजा सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री की पसंद को लेकर जब लोगों से सवाल किए तो पता चला कि अभी भी सबसे ज्यादा (36 फीसदी) लोग तेजस्वी यादव को ही बिहार का सीएम देखना चाहते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर 23 फीसदी लोगों की पसंद हैं प्रशांत किशोर.

बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार को 16 फीसदी लोगों ने अपना समर्थन दिया. वहीं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को 10 फीसदी लोग बिहार का सीएम बनाना चाहते हैं, जबकि 07 फीसदी लोग सम्राट चौधरी को भी सीएम के रूप में देखने की इच्छा जता चुके हैं. बता दें कि 243 सीटों वाले बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की दरकार है. 

ये भी पढ़ें 

'दैवीय शक्ति ने कहा था...', CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान

Published at : 07 Oct 2025 08:29 AM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Tejashwi Yadav BJP India Bloc BIHAR Assembly Elections 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast Today: अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
विश्व
मुस्लिम देश में मच गया बवाल, मंत्री की डिनर पार्टी में परोसी गई शराब, इस्लाम के नाम पर मांगा गया इस्तीफा
मुस्लिम देश में मच गया बवाल, मंत्री की डिनर पार्टी में परोसी गई शराब, इस्लाम के नाम पर मांगा गया इस्तीफा
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Coal Mine Blast: CHHATTISGARH में COAL MINE में धमाका, 8 मजदूर घायल
Bihar Elections: Asaduddin Owaisi का Tejashwi Yadav पर बड़ा हमला, दी गंभीर चेतावनी
University Drugs Scandal: Jaunpur के Veer Bahadur Singh Purvanchal University में शराब-ड्रग्स का खुलासा
Mine Blast: Chhattisgarh के Chirmiri Open Cast कोयला खदान में धमाका, 8 मजदूर घायल
Sansani: महामंडलेश्वर की खूनी साजिश, पुलिस की तलाश जारी | Pooja Shakun Pandey Murder
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast Today: अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
विश्व
मुस्लिम देश में मच गया बवाल, मंत्री की डिनर पार्टी में परोसी गई शराब, इस्लाम के नाम पर मांगा गया इस्तीफा
मुस्लिम देश में मच गया बवाल, मंत्री की डिनर पार्टी में परोसी गई शराब, इस्लाम के नाम पर मांगा गया इस्तीफा
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
बॉलीवुड
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती अगर...
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती...
यूटिलिटी
Bihar Election: सिर्फ एक कॉल पर कनेक्ट होगा BLO, चुनाव आयोग ने जारी कर दिया स्पेशल नंबर
सिर्फ एक कॉल पर कनेक्ट होगा BLO, चुनाव आयोग ने जारी कर दिया स्पेशल नंबर
लाइफस्टाइल
पहली बार रखने जा रहीं करवाचौथ का व्रत तो इन बातों का रखें खास ध्यान, नहीं होगी दिक्कत
पहली बार रखने जा रहीं करवाचौथ का व्रत तो इन बातों का रखें खास ध्यान, नहीं होगी दिक्कत
यूटिलिटी
Bihar Election 2025: वोटर कार्ड भूल गए तो कैसे बता सकते हैं अपनी वोटर आइडेंटिटी? ये 12 डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम
वोटर कार्ड भूल गए तो कैसे बता सकते हैं अपनी वोटर आइडेंटिटी? ये 12 डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget