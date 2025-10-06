बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, चुनाव आयोग आज (6 अक्टूबर) को वोटिंग की तारीखों का ऐलान करने वाला है. ऐसे में चुनाव से जुड़े कई सर्वे सामने आ रहे हैं, जिनमें नीतीश की अगुवाई वाले एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है. इस बार चुनावी रणनीतिकार से राजनीति में उतरे प्रशांत किशोर का फैक्टर भी चुनाव में अहम किरदार निभाने वाला है. ऐसे में पिछली बार के ओपिनियन पोल के आंकड़े भी देखना जरूरी है कि वो कितने सटीक साबित हुए थे.

पिछले बिहार चुनाव में आठ ओपिनियन पोल सामने आए थे, जिनमें से चार में महागठबंधन की सरकार बनाने की संभावना जताई गई थी, जबकि चार में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर बताई गई थी.

ABP-C-Voter का ओपिनियन पोल

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एबीपी-सी वोटर ने ओपिनियन पोल किया था, जिसमें नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए को सरकार बनाने की संभावना जताई गई थी, जो कि सही भी साबित हुआ. इस पोल के मुताबिक, एनडीए को 135-159, महागठबंधन के खाते में 77-98 और चिराग पासवान के खाते में 1-5 सीटे मिलने की संभावना थी. इसके अलावा अन्य के खाते में 0-8 सीट जा सकने की उम्मीद थी.

2020 चुनाव में किस पार्टी को मिली थीं कितनी सीटें?

बिहार में साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, आरजेडी को 75 सीटों पर जीत मिली थी,जबकि बीजेपी को 74 सीटें मिली थीं, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी. अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू की बात करें तो उसे 43 सीटों पर जीत मिली थी. इसके अलावा कांग्रेस को 19, सीपीआईएमएल को 12, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 5, जीतन राम मांझी को 4, मुकेश सहनी की वीआईपी को 4, सीपीआई को 2, सीपीआईएम को 2, मायावती की पार्टी बीएसपी को 1, एलजेपी को 1 और निर्दलीय पर एक उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी.