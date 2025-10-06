हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBihar Election 2025: बिहार में कब और कितने चरणों में होंगे चुनाव, आज शाम 4 बजे तारीखों का होगा ऐलान

Bihar Election 2025: बिहार में कब और कितने चरणों में होंगे चुनाव, आज शाम 4 बजे तारीखों का होगा ऐलान

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव की तारीखों का आज शाम 4 बजे ऐलान होगा. चुनाव आयोग इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 06 Oct 2025 10:31 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के लिए इलेक्शन कमीशन सोमवार (6 अक्टूबर) शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा. इलेक्शन की तारीखों की आधिकारिक घोषणा के साथ-साथ यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि चुनाव कितने चरण में खत्म होगा. कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में दो चरणों में मतदान पूरा हो सकता है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट कर दिया था कि आगामी चुनाव 22 नवंबर से पहले खत्म संपन्न हो जाएगा. बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है.

'पीटीआई' की रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से अक्टूबर के अंत में छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने का आग्रह किया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके. त्योहार की वजह से बड़ी संख्या में बाहर काम करने वाले लोग घर लौटते हैं. 

चुनाव आयोग दिल्ली में करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. आयोग ने 4 और 5 अक्टूबर को बिहार का दौरा किया था. इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राजनीतिक दलों, अधिकारियों और पुलिस विभाग से संपर्क किया था. इस दौरान कानून व्यवस्था और मतदान केंद्रों की व्यवस्था को लेकर बातचीत हुई थी. 

बिहार चुनाव से ठीक पहले आयोग ने किए बड़े बदलाव

चुनाव आयोग ने बिहार इलेक्शन से ठीक पहले कई बदलाव भी किए हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार रविवार (5 अक्टूबर) को बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में एक मतदान केंद्र में 1,200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि बिहार में कुल 90 हजार बूथ रहेंगे. इस बार किसी भी बूथ पर 1,200 से ज्यादा वोटरों का नाम नहीं रहेगा. आम तौर पर 1,500 या उससे अधिक मतदाता होने पर लंबी लाइन लग जाती थी. अब इसे रोका जा सकता है.

बता दें कि 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हुए थे. पहले चरण में 28 अक्टूबर 2020 को 71 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, जबकि दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीट और तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ. मतगणना 10 नवंबर को हुई थी.

Published at : 06 Oct 2025 09:52 AM (IST)
विश्व
Pakistan Richest Hindu: पाकिस्तान का सबसे अमीर हिंदू कौन? कितनी है संपत्ति, क्या करते हैं, जानें सब
बिहार
बिहार चुनाव: INDIA और NDA कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? तारीखों के ऐलान से पहले हो गया फाइनल!
विश्व
पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, मोहम्मद यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
स्पोर्ट्स
ENG vs AUS Lord Test: 4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
विश्व
Pakistan Richest Hindu: पाकिस्तान का सबसे अमीर हिंदू कौन? कितनी है संपत्ति, क्या करते हैं, जानें सब
बिहार
बिहार चुनाव: INDIA और NDA कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? तारीखों के ऐलान से पहले हो गया फाइनल!
विश्व
पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, मोहम्मद यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
स्पोर्ट्स
ENG vs AUS Lord Test: 4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
बॉलीवुड
बेहद दौलतमंद हैं 'टाइटैनिक' एक्ट्रेस केट विंसलेट, इनकी नेटवर्थ के आगे करीना कपूर-कैटरीना कैफ भी हैं फेल
हेल्थ
TB Testing Kit: अब देसी किट से कम खर्च में होगी टीबी की जांच, ICMR ने दी मंजूरी
जनरल नॉलेज
परमाणु बम बनाने के लिए किन-किन चीजों की होती है जरूरत, कोई देश कैसे बनाता है यह बम?
बॉलीवुड
रजनीकांत ऋषिकेश में सड़क किनारे पत्तल में खाना खाते दिखे, काम से ब्रेक लेकर आध्यात्मिक जर्नी पर सुपरस्टार
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
