हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाओवैसी होते प्रधानमंत्री तो पहलगाम अटैक के बाद क्या होता एक्शन? AIMIM चीफ ने दिया चौंकाने वाला जवाब

ओवैसी होते प्रधानमंत्री तो पहलगाम अटैक के बाद क्या होता एक्शन? AIMIM चीफ ने दिया चौंकाने वाला जवाब

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री बनने की अटकलों में नहीं पड़ते, लेकिन पाहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने का मौका सरकार ने गंवा दिया.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 01 Oct 2025 08:12 AM (IST)
Preferred Sources

AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार (30 सितंबर) को कहा कि वह कल्पना में प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर नहीं सोचते. उन्होंने कहा कि वह अपनी जिम्मेदारियों और वास्तविक स्थिति पर ध्यान देना पसंद करते हैं. ओवैसी ने पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “मैं इन चीज़ों के बारे में सपना देखने में दिलचस्पी नहीं रखता. मैं हकीकत पर ध्यान देता हूँ और अपनी सीमाओं को समझता हूँ. मेरा मकसद सिर्फ प्रधानमंत्री बनना या मंत्री बनना नहीं है.”

पाहलगाम आतंकवादी हमले पर क्या बोले ओवैसी?

उन्होंने कहा कि पाहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने का मौका गंवा दिया. उन्होंने पूछा कि क्यों सेना की कार्रवाई रोक दी गई, जबकि पूरे देश में पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारियां थी.

ओवैसी ने बताया कि उस समय युद्ध जैसी स्थिति थी क्योंकि पाकिस्तान से ड्रोन पश्चिमी सीमा पर उड़ रहे थे, गुजरात से लेकर कश्मीर तक. उन्होंने कहा, “पूरा देश पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने के लिए तैयार था, लेकिन सरकार ने कार्रवाई रोक दी. ऐसे मौके फिर नहीं आते, लेकिन सरकार ने यह अवसर गंवा दिया.”

संसद में पीओके पर चर्चा करने की बात का जिक्र

उन्होंने संसद में पीओके पर चर्चा करने की बात का भी ज़िक्र किया और कहा कि वास्तविक कार्रवाई में अवसर खो गया. अधिकारिक तौर पर भारत कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर को केवल रोक दिया गया था, बंद नहीं किया गया. इस ऑपरेशन के तहत 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पाहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की हत्या के बाद सेना ने आतंकियों के ठिकानों और हवाईअड्डों पर हवाई हमले किए थे.

ओवैसी ने हाल ही में संपन्न एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत के पाकिस्तान के प्रति रुख की भी आलोचना की. साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि AIMIM महाराष्ट्र में आने वाले स्थानीय चुनावों में भाग लेगी.

ये भी पढ़ें-

भारत-पाकिस्तान सीजफायर पर PAK आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ट्रंप से क्या कहा? अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद किया बड़ा खुलासा

Published at : 01 Oct 2025 08:12 AM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi AIMIM PAHALGAM ATTACK OPERATION SINDOOR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
गंदी हरकत पर उतर आए आसिम मुनीर, PAK आर्मी को दे दिया बड़ा आदेश, डेथ स्क्वॉड भी कर दी एक्टिव
गंदी हरकत पर उतर आए आसिम मुनीर, PAK आर्मी को दे दिया बड़ा आदेश, डेथ स्क्वॉड भी कर दी एक्टिव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गायत्री प्रजापति पर हमले को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, जानें- अब तक क्या-क्या हुआ?
गायत्री प्रजापति पर हमले को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, जानें- अब तक क्या-क्या हुआ?
विश्व
भूकंप के तेज झटकों से डोली धरती, दीवारें, घर और सड़कें भी टूटीं, 22 लोगों की हुई मौत
भूकंप के तेज झटकों से डोली धरती, दीवारें, घर और सड़कें भी टूटीं, 22 लोगों की हुई मौत
क्रिकेट
Richest Women Cricketer: दुनिया की टॉप 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटर, कौन है नंबर वन?
दुनिया की टॉप 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटर, कौन है नंबर वन?
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गंदी हरकत पर उतर आए आसिम मुनीर, PAK आर्मी को दे दिया बड़ा आदेश, डेथ स्क्वॉड भी कर दी एक्टिव
गंदी हरकत पर उतर आए आसिम मुनीर, PAK आर्मी को दे दिया बड़ा आदेश, डेथ स्क्वॉड भी कर दी एक्टिव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गायत्री प्रजापति पर हमले को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, जानें- अब तक क्या-क्या हुआ?
गायत्री प्रजापति पर हमले को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, जानें- अब तक क्या-क्या हुआ?
विश्व
भूकंप के तेज झटकों से डोली धरती, दीवारें, घर और सड़कें भी टूटीं, 22 लोगों की हुई मौत
भूकंप के तेज झटकों से डोली धरती, दीवारें, घर और सड़कें भी टूटीं, 22 लोगों की हुई मौत
क्रिकेट
Richest Women Cricketer: दुनिया की टॉप 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटर, कौन है नंबर वन?
दुनिया की टॉप 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटर, कौन है नंबर वन?
टेलीविजन
जन्नत जुबैर की खुबसूरती पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन 10 तस्वीरों में छिपा है जवाब
जन्नत जुबैर पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन तस्वीरों में छिपा है जवाब
यूटिलिटी
IRCTC Tour Package: कामाख्या देवी के करना चाहते हैं दर्शन, IRCTC के इस प्लान पर एक बार डाल लें नजर
कामाख्या देवी के करना चाहते हैं दर्शन, IRCTC के इस प्लान पर एक बार डाल लें नजर
ट्रेंडिंग
गमछा डाल लंदन की सड़कों पर भेलपुरी बेचने निकला बिहारी बाबू! वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स
गमछा डाल लंदन की सड़कों पर भेलपुरी बेचने निकला बिहारी बाबू! वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स
लाइफस्टाइल
Things not to keep in Bathroom: ये 9 चीजें बाथरूम में रखने से पहले कम से कम 2 बार सोच लेना, नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने
ये 9 चीजें बाथरूम में रखने से पहले कम से कम 2 बार सोच लेना, नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget