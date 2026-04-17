कांग्रेस ने राम मंदिर, तीन तलाक से लेकर अनुच्छे 370 तक का विरोध किया, शाह का बड़ा हमला

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के ऊपर बोलते हुए विपक्षी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विरोध करने की पुरानी आदत है, जिसने अनुच्छेद 370 हटाने से लेकर राम मंदिर और तीन तलाक का विरोध किया. उन्होंने कहा, 'मैं कांग्रेस से कहता हूं कि सिर्फ भाषण में नारे लगाने से देश का पिछड़ा वर्ग आपको हितैषी नहीं मानेगा.'

गृह मंत्री ने कहा, 'ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला आरक्षण विधेयक का विरोध हो रहा है, हमने धारा 370 समाप्त की, उन्होंने विरोध किया, राम मंदिर बनाया, विरोध किया, CAA लाए, विरोध किया, तीन तलाक समाप्त किया, विरोध किया, GST लाए, विरोध किया, आयुष्मान भारत बनाया, विरोध किया, नया संसद भवन बनाया, विरोध किया, CDS बनाया, विरोध किया, नक्सलवाद खत्म किया, विरोध किया, एयरस्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया. इन्होंने अच्छा-बुरा सोचे बिना नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं, उसका विरोध करने का ठान लिया है.'

विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, 'ये कहते हैं कि यह क्रूर बिल है. महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल क्रूर बिल है. ये उत्तर बनाम दक्षिण करते हैं. कल इतना समझाने के बाद भी अगर यह बयान आ रहा है, तो यह जानबूझकर दिया गया बयान है. महिलाओं को प्रस्थापित करने के लिए, उन्हें संबल बनाने के लिए, उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए, विधायी संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए... जिसके विरोध का भी सामना करना पड़े, हम करेंगे, हम लड़ेंगे और महिलाओं को आरक्षण देकर रहेंगे.'

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