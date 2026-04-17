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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'बाल सफेद हो जाएंगे यहां नहीं बैठ पाओगे', बिना नाम लिए राहुल गांधी पर अमित शाह का निशाना

'बाल सफेद हो जाएंगे यहां नहीं बैठ पाओगे', बिना नाम लिए राहुल गांधी पर अमित शाह का निशाना

Amit shah on Women Reservation Bill 2026: लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो संविधान हाथ में लेकर शपथ लिए हैं वो देश में उत्तर-दक्षिण करना चाहते हैं हम वो नहीं होने देंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 17 Apr 2026 07:41 PM (IST)
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लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर देश में उत्तर और दक्षिण की राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'जो संविधान हाथ में लेकर शपथ लिए हैं वो देश में उत्तर-दक्षिण करना चाहते हैं हम वो नहीं होने देंगे. ये समझते हैं कि इस तरह के नेरेटिव से वे पोपुलर हो जाएंगे.' इसके बीद पीएम मोदी की चेयर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, 'बाल सफेद हो जाएंगे यहां नहीं बैठ पाओगे.'

इंडिया गठबंधन ने महिला आरक्षण का विरोध किया

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'इस चर्चा को अगर बारीकी से कोई सुनेगा तो महिला आरक्षण के लिए जो संविधान संशोधन है, उसका किसी ने विरोध नहीं किया है. सभी ने कहा है कि यह संविधान संशोधन जो आया है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के सभी सदस्यों ने स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है.'

उन्होंने कहा, 'मैं इस देश की मातृशक्ति से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी की अनुपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव रखा है. वह एक सुनियोजित जाल है, जिससे महिला आरक्षण को फिर से 2029 से पहले लागू न होने दिया जाए इसलिए ये जो कहते हैं कि हमारे राज्यों को समान भार होना चाहिए, मैं सहमत हूं. महिला आरक्षण 2029 से पहले होना चाहिए. 2029 के बाद ले जाने के लिए इनके षड्यंत्र को हम सफल नहीं होने देंगे.'

किसी का कोई नुकसान नहीं होगा: अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल. इन पांच राज्यों की 543 सीटों में वर्तमान संख्या 129 है, जिसका प्रतिशत 23.76 बनता है. अब बढ़ोतरी के बाद जब इन पांचों राज्यों का आवंटन किया जाता है, तो सीटों की संख्या 129 से बढ़कर 195 हो जाएगी. 816 में इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 23.87 आएगा. पहले 23.76 प्रतिशत था और अब 23.87 होगा. किसी का कोई नुकसान नहीं होगा.'

उन्होंने कहा, 'जब से यह बिल आया है, तब से विपक्ष ने कुछ भ्रांतियां फैलाना शुरू किया है कि जाति जनगणना को टालने के लिए सरकार संविधान संशोधन लेकर आई है. मैं बताना चाहता हूं कि तीन माह पहले ही हम जाति जनगणना का पूरा टाइम टेबल घोषित कर चुके हैं, टालने का सवाल ही नहीं है. जाति जनगणना शुरू हो चुकी है, उसका पहला चरण चल रहा है.'

ये भी पढ़ें : 'अगर विपक्ष ने नहीं किया समर्थन तो गिर जाएगा बिल', महिला आरक्षण पर लोकसभा में ये क्या बोल गए अमित शाह

Published at : 17 Apr 2026 06:44 PM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI AMIT SHAH Women Reservation Bill 2026
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