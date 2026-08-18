BJP ने किस तरह बनाई नई टीम? रिजिजू का खुलासा, कहा- 'किस्मत वाला...'

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम के ऐलान पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा, 'नई टीम में देश के अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया गया है. साथ ही समाज के अलग-अलग वर्गों के लोगों को भी जगह मिली है. मैं बहुत उत्साहित हूं. मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानता हूं कि मुझे पीएम मोदी के साथ काम करने का मौका मिला है. नई टीम में अनुभवी नेताओं के साथ युवा और नए चेहरों का अच्छा मेल है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तैयार की गई टीम की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें अनुभव और नई ऊर्जा, दोनों को जगह दी गई है.'

बीजेपी ने हाल ही में अपने नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी की है. पार्टी की नई टीम में कई पुराने नेताओं को जिम्मेदारी में बनाए रखा गया है, जबकि कई नए चेहरों को भी अहम पद दिए गए हैं. केंद्रीय नेतृत्व का यह बदलाव आने वाले चुनावों को देखते हुए संगठन को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

बीजेपी की टीम में कौन-कौन शामिल?

बीजेपी ने सोमवार को पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में अपनी नयी राष्ट्रीय टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित 12 महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों के छह नेताओं को जगह दी. पार्टी नेताओं ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नयी टीम को अनुभवी प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव, युवा जोश, भौगोलिक विविधता और व्यापक सामाजिक समावेश का एक रणनीतिक संयोजन बताया.

देश के विभिन्न हिस्सों से पार्टी की 12 महिला नेताओं को राष्ट्रीय टीम में जगह दी गई है. वे कुल 65 पदाधिकारियों में शामिल हैं. टीम में 51 नये सदस्य हैं. इनमें से छह सदस्य 40 साल से कम उम्र के हैं, 15 सदस्य 40-49 साल की उम्र के हैं और 21 सदस्य 50-59 साल की उम्र के हैं. पार्टी नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि यह फेरबदल 2029 तक होने वाले विधानसभा चुनावों और अगले आम चुनावों के लिए भाजपा की तैयारियों को ध्यान में रखकर किया गया है.