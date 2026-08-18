CBI चार्जशीट में ट्विशा का भावुक मैसेज, 'उससे कहो पत्नी का सामान...'

मध्य प्रदेश के भोपाल में ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है. जिसके बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं. ये 636 पन्नों की चार्जशीट है जिसमें ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया गया है. इस चार्जशीट में ट्विशा का एक इमोशनल मैसेज सामने आया है जो उन्होंने अपनी भाभी को भेजा था.

भाभी को किया था ये आखिरी मैसेज

ट्विशा ने मौत से पहले भाभी को आखिरी मैसेज भेजा था. उन्होंने लिखा था- उससे कहना कि मेरी पत्नी का बचा-खुचा सामान ले जाए, लेकिन कल. अभी मुझे शांति से मरने दो. ये दिल दहला देने वाला डिजिटल गुडबाय मैसेज ट्विशा शर्मा ने भेजा था. इसके कुछ ही मिनटों बाद, आरोप है कि उन्होंने जिम्नास्टिक की रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि 12 मई की रात 9:36 बजे जो मैसेज ट्विशा ने अपनी भाभी को भेजा था, वो जांच का मुख्य केंद्र बन गया. इस मैसेज से उस भयानक मानसिक प्रताड़ना का पता चला जो कथित तौर पर उसके पति और सास ने उसे दी थी, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली.

फोन से फॉरेंसिक डिटेल एकत्र कर रही

एजेंसी अभी भी ट्विशा और समर्थ के फोन से पूरी फॉरेंसिक जानकारी निकालने और भोपाल में गिरिबाला सिंह के घर लगे CCTV के DVR का इंतजार कर रही है. इन CCTV में 12 मई की वे घटनाएं रिकॉर्ड हुई होंगी, जब ट्विशा ने जिम्नास्टिक्स की रस्सी से फांसी लगाकर अपनी जान देने का कदम उठाया था.

आत्महत्या की बात आई सामने

ट्विशा के पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उनके परिवार ने आपत्ति जताई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि सास गिरिबाला के रसूख के कारण पोस्टमार्टम से पहले तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई थी. आपत्ति जताने के बाद दिल्ली AIIMS की टीम ने भोपाल जाकर दोबारा पोस्टमार्टम किया था. दूसरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी आत्महत्या की बात सामने आई है.

इनपुट-पीटीआई

ये भी पढ़ें: गोवा कांग्रेस की मीटिंग में गाया आधूरा वंदे मातरम, खरगे भी थे मौजूद