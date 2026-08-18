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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCBI चार्जशीट में ट्विशा का भावुक मैसेज, 'उससे कहो पत्नी का सामान...'

CBI चार्जशीट में ट्विशा का भावुक मैसेज, 'उससे कहो पत्नी का सामान...'

ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है. चार्जशीट में पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह पर दहेज की मांग और ट्विशा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 18 Aug 2026 10:27 AM (IST)
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मध्य प्रदेश के भोपाल में ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है. जिसके बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं. ये 636 पन्नों की चार्जशीट है जिसमें ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया गया है. इस चार्जशीट में ट्विशा का एक इमोशनल मैसेज सामने आया है जो उन्होंने अपनी भाभी को भेजा था.

भाभी को किया था ये आखिरी मैसेज
ट्विशा ने मौत से पहले भाभी को आखिरी मैसेज भेजा था. उन्होंने लिखा था- उससे कहना कि मेरी पत्नी का बचा-खुचा सामान ले जाए, लेकिन कल. अभी मुझे शांति से मरने दो. ये दिल दहला देने वाला डिजिटल गुडबाय मैसेज ट्विशा शर्मा ने भेजा था. इसके कुछ ही मिनटों बाद, आरोप है कि उन्होंने जिम्नास्टिक की रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि 12 मई की रात 9:36 बजे जो मैसेज ट्विशा ने अपनी भाभी को भेजा था, वो जांच का मुख्य केंद्र बन गया. इस मैसेज से उस भयानक मानसिक प्रताड़ना का पता चला जो कथित तौर पर उसके पति और सास ने उसे दी थी, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली.

फोन से फॉरेंसिक डिटेल एकत्र कर रही

एजेंसी अभी भी ट्विशा और समर्थ के फोन से पूरी फॉरेंसिक जानकारी निकालने और भोपाल में गिरिबाला सिंह के घर लगे CCTV के DVR का इंतजार कर रही है. इन CCTV में 12 मई की वे घटनाएं रिकॉर्ड हुई होंगी, जब ट्विशा ने जिम्नास्टिक्स की रस्सी से फांसी लगाकर अपनी जान देने का कदम उठाया था.

आत्महत्या की बात आई सामने

ट्विशा के पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उनके परिवार ने आपत्ति जताई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि सास गिरिबाला के रसूख के कारण पोस्टमार्टम से पहले तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई थी. आपत्ति जताने के बाद दिल्ली AIIMS की टीम ने भोपाल जाकर दोबारा पोस्टमार्टम किया था. दूसरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी आत्महत्या की बात सामने आई है.

इनपुट-पीटीआई

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About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 18 Aug 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
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