2026 की Top-50 ट्रैवल लिस्ट में शामिल हुआ भारत का ये राज्य, आप भी बना लें घूमने का प्लान

अगर आप अगले साल वाइल्डलाइफ ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए. दरअसल, ट्रैवल प्लस लीजर ने हाल ही में अपनी 50 बेस्ट प्लेसेज टू ट्रेवल इन 2026 लिस्ट जारी की है. इसमें मध्य प्रदेश को दुनिया के बेहतरीन डेस्टिनेशन के बीच जगह मिली है.

यह लिस्ट ग्लोबल ट्रैवल ट्रेंड्स के आधार पर तैयार की गई है और इसमें बीच वाइब्स, बिग सिटी थ्रिल्स, एडवेंचर, फूड एंड ड्रिंक, कल्चर इमर्शन, मोमेंट्स ओन द वॉटर ओर नेचर लवर जैसी कैटेगरी शामिल है. मध्य प्रदेश को इस लिस्ट में नेचर लवर्स कैटेगरी में चुना गया है जो इस बात का संकेत देता है कि दुनियाभर के ट्रैवलर्स अब भारत के इस हार्ट में भी ट्रैवल करना पसंद करते हैं.



मध्य प्रदेश है टाइगर हार्ट लैंड



मध्य प्रदेश लंबे समय से भारत का टाइगर स्टेट कहलाता है. यहां देश की सबसे बड़ी जंगली बाघ आबादी बसी हुई है. राज्य के जंगल मध्य भारत का वह जरूरी इलाका है जो टाइगर सहित कई महत्वपूर्ण वाइल्डलाइफ प्रजातियों का घर है. यही वजह है कि मध्य प्रदेश को ट्रैवल प्लस लेजर की 2026 लिस्ट में विशेष रूप से नेचर लवर कैटेगरी में शामिल किया गया है. यहां आने वाले ट्रैवलर्स एक तरफ विशाल जंगलों में टाइगर सफारी का एक्सपीरियंस लेते हैं तो दूसरी तरफ प्राचीन किलों, मंदिरों और जनजातीय संस्कृति को भी करीब से देख सकते हैं. भारत में बहुत कम स्थान ऐसे हैं जहां वाइल्डलाइफ और हेरिटेज का ऐसा शानदार मिश्रण देखने को मिलता है.



यह है मध्य प्रदेश के बड़े टाइगर लैंडस्केप



बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व- मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में टाइगर देखने की संभावना सबसे ज्यादा होती है. प्राकृतिक नजारों के बीच प्राचीन गुफाएं और पहाड़ी किले भी आपको यहां देखने को मिल सकते हैं.

कान्हा टाइगर रिजर्व- कान्हा टाइगर रिजर्व को भी मध्य भारत का क्लासिक लैंडस्केप माना जाता है. कान्हा टाइगर रिजर्व में खुली घास के मैदान, घने जंगली बाघ, तेंदुए और बारहसिंगा की बड़ी आबादी देखने को मिलती है.



पेंच टाइगर रिजर्व- मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला यह जंगल द जंगल बुक की इंस्पिरेशन है. यहां टाइगर, वाइल्ड डॉग और कई तरह की बर्ड स्पीशीज भी देखने को मिलती है.



सतपुड़ा टाइगर रिजर्व- शांत और इमर्सिव एक्सपीरियंस पसंद करने वालों के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व बेस्ट माना जाता है. यहां वॉकिंग सफारी और बॉट राइड्स जैसी सुविधा भी मिलती है जो अन्य पार्कों में आम नहीं होती है.



पन्ना टाइगर रिजर्व- खजुराहो के साथ मिलाकर देखा जाने वाला यह रिजर्व अपनी कम बैक स्टोरी और सुंदर नजारों के लिए जाना जाता है. इसके अलावा कूनो नेशनल पार्क भी ट्रैवलर्स के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है खासकर भारत के चिता प्रोजेक्ट के करण.



टाइगर साइटिंग पर जाने का सही मौसम



मध्य प्रदेश के ज्यादातर टाइगर रिजर्व अक्टूबर के मध्य से जून तक खुले रहते हैं. इनमें से दो मुख्य मौसम सफारी के लिए सबसे बेहतर माने जाते हैं. आप यहां नवंबर से फरवरी तक जा सकते हैं. इस समय में मौसम ठंडा रहता है, हरे भरे जंगल रहते हैं और आरामदायक माहौल भी मिलता है. यह समय फैमिली ट्रिप के लिए बेस्ट माना जाता है. इसके अलावा आप मार्च से मई के महीने में भी टाइगर साईटिंग पर जा सकते हैं. हालांकि इस समय में गर्मी ज्यादा होती है, लेकिन टाइगर साइटिंग के लिए यह समय सबसे बढ़िया माना जाता है. क्योंकि गर्मी में जानवर पानी की जगह के आसपास ज्यादा दिखाई देते हैं.

