Aaj Ka Tula Rashifal 20 September 2026: 20 सितंबर 2026, रविवार के दिन शाम 05:52 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, सौभाग्य योग और आपकी राशि तुला होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में, यानी आपकी राशि से 3रे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, परिश्रम, साहस, छोटे भाई-बहन, कम्युनिकेशन व नेटवर्किंग स्थान) में संचार करेंगे. 3रे चंद्रमा के प्रभाव से आज आप बेहद साहसी, पराक्रमी और कठिन परिश्रम से परिपूर्ण रहेंगे; आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए आय में वृद्धि, लोन की पूर्ण अदायगी और प्रतिस्पर्धियों पर भारी बढ़त बनाने का रहेगा. व्यापारी वर्ग को आज कारोबार में शानदार लाभ होगा; आपके गैर-जरूरी खर्चे काफी कम रहेंगे और इनकम में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे आप कुछ शानदार व्यावसायिक काम करेंगे और धन की बचत (Savings) करने में पूरी तरह कामयाब होंगे. बिजनेस के लिए पहले लिए गए किसी पुराने बैंक लोन या कर्ज की किस्तें समय-समय पर चुकाते हुए आज आप उस लोन को पूरी तरह चुकता कर पाने में सफल होंगे; इस कर्जमुक्ति से आपको महसूस होगा कि जैसे सिर से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया है. हालांकि, विदेशी व्यापार या आयात-निर्यात (Foreign Business) से जुड़े कारोबारियों के लिए दोपहर के बाद का समय कुछ नई कठिनाइयों और तकनीकी उलझनों से भरा रह सकता है. बाजार में चल रहे तगड़े कॉम्पिटिशन में आप प्रतिस्पर्धियों की रणनीतियों को पीछे छोड़कर मार्केट में अपनी साख व स्थिति को बेहद मजबूत करेंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक बदलाव, सेविंग के नए अवसर और पेंडिंग कार्यों को व्यवस्थित करने का रहेगा. सौभाग्य योग के शुभ प्रभाव से वर्कस्पेस पर अचानक कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जो पूरी तरह आपके करियर के अनुकूल व सकारात्मक रहेंगे. आज आप अपनी रोजमर्रा की उबाऊ दिनचर्या से हटकर कुछ अलग समय व्यतीत करेंगे; किसी काफी समय से उलझे हुए प्रोजेक्ट या फाइल को सुव्यवस्थित करने का आपका प्रयास पूरी तरह सफल रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन को नियमित आय में बढ़ोतरी के साथ-साथ अपनी पर्सनल सेविंग (बचत) बढ़ाने का भी कोई बहुत अच्छा अवसर या निवेश विकल्प हाथ लगेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 3रे चंद्रमा का संचरण मन को शांत रखने और संडे पर दांपत्य जीवन की कड़वाहट मिटाने का रहेगा. पारिवारिक मामलों में किसी भी बात पर उत्तेजित होने के बजाय पूरी तरह शांत रहें और नियमित ध्यान (Meditation) करें ताकि सभी तरह की संवेदनशील परिस्थितियों में आप खुद को संतुलित बनाए रख सकें. पिछले कुछ दिनों से दांपत्य जीवन में चल रहा तनाव या मनमुटाव इस संडे (Sunday) की फुर्सत में पूरी तरह दूर हो जाएगा और दोनों के बीच प्यार, आपसी विश्वास और आत्मीयता में जबर्दस्त बढ़ोतरी होगी.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन अपनी रणनीतियों को धार देने का रहेगा. छात्र अपनी कठिन मेहनत और पराक्रम के बल पर साथी प्रतियोगियों की चालों और अध्ययन रणनीतियों को पछाड़कर अपनी तैयारी को अव्वल स्तर पर पहुंचाएंगे, जिससे आत्मविश्वास चरम पर रहेगा.

तृतीय भाव में चंद्रमा के संचरण से पराक्रम और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी. लोन चुकता होने से मानसिक शांति मिलेगी, किंतु विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को दोपहर बाद तनाव हो सकता है. रविवार के दिन सात्विक, सुपाच्य और ताजा आहार लें, पर्याप्त मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें ताकि मानसिक संतुलन उत्तम बना रहे.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: रविवार के दिन सुबह तांबे के लोटे में शुद्ध जल, रोली, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य नारायण को 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र बोलते हुए अर्घ्य दें. 3रे चंद्रमा के पराक्रम और मालव्य योग के पूर्ण शुभ प्रभाव के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. मां महालक्ष्मी की आरती करें और किसी जरूरतमंद कन्या या गरीब व्यक्ति को सफेद मिष्ठान, फल या भोजन का दान करें; इससे सौभाग्य योग से कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएंगे, बिजनेस लोन का बोझ उतरेगा, खर्चे नियंत्रित रहेंगे और दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी.

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