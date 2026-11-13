ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChhath Puja 2026 Wishes in Hindi: प्रियजनों को भेजें छठी मैया और सूर्य देव के आशीर्वाद से भरे ये पावन शुभकामना संदेश

Chhath Puja 2026 Wishes in Hindi: प्रियजनों को भेजें छठी मैया और सूर्य देव के आशीर्वाद से भरे ये पावन शुभकामना संदेश

Happy Chhath Puja 2026 Wishes: ठेकुए की मिठास और छठी मैया का आशीर्वाद! सूर्य उपासना के इस महापर्व पर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भेजें ये पावन शुभकामना संदेश.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 13 Nov 2026 11:53 AM (IST)
Preferred Sources

Chhath Puja 2026 Wishes in Hindi: देशभर में श्रद्धा, पवित्रता और लोक आस्था के साथ महापर्व छठ मनाया जा रहा है. विशेषकर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में इस चार दिवसीय अनुष्ठान का अद्भुत उत्साह और आध्यात्मिक रौनक देखने को मिलती है. छठ पर्व के अत्यंत कठिन माने जाने वाले 'खरना' अनुष्ठान के बाद अब व्रती और श्रद्धालु अस्ताचलगामी (डूबते) और उदीयमान (उगते) सूर्य देव को अर्घ्य देने की तैयारी में जुटे हैं.

छठ पूजा 2026 का पंचांग और मुख्य तिथियां:
दृक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर 2026 (शुक्रवार) को 'नहाय-खाय' के साथ हुई है.
इसके अगले दिन 14 नवंबर 2026 (शनिवार) को 'खरना' का प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास प्रारंभ हो जाएगा.
महापर्व के मुख्य दिन 15 नवंबर 2026 (रविवार) की शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को 'संध्या अर्घ्य' दिया जाएगा, जबकि 16 नवंबर 2026 (सोमवार) की सुबह उगते सूर्य को 'ऊषा अर्घ्य' अर्पित करने के साथ ही इस पावन व्रत का पारण और समापन होगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
Aaj Ka Mithun Rashifal 13 November 2026: पुरानी बातों को लेकर प्रेमी संग विवाद का अंदेशा, स्टूडेंट्स व कलाकार शॉर्टकट से बचें; पढ़ें उपाय
Aaj Ka Mithun Rashifal 13 November 2026: पुरानी बातों को लेकर प्रेमी संग विवाद का अंदेशा, स्टूडेंट्स व कलाकार शॉर्टकट से बचें; पढ़ें उपाय
धर्म
Chhath Puja 2026: कौन हैं छठी मैया और सूर्य देव से क्या है इनका नाता? जानें पूरी कथा
कौन हैं छठी मैया और सूर्य देव से क्या है इनका नाता? जानें पूरी कथा
धर्म
Aaj Ka Panchang 13 November 2026: नहाय-खाय से छठ शुरू, खरना कल, जानें आज की तिथि और शुभ समय
Aaj Ka Panchang 13 November 2026: नहाय-खाय से छठ शुरू, खरना कल, जानें आज की तिथि और शुभ समय
धर्म
Chhath Puja 2026: सालभर शहर में रहने वाले छठ पर गांव क्यों लौटते हैं? वजह सिर्फ पूजा नहीं
सालभर शहर में रहने वाले छठ पर गांव क्यों लौटते हैं? वजह सिर्फ पूजा नहीं

छठ पर्व के इस पावन अवसर पर लोग एक दूसरे को इसकी शुभकामनाएं भी देते हैं. अगर आप भी अपने प्रियजनों को छठ पर्व की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, फोटो भेजना चाहते हैं या वाट्सअप पर छठ का स्टेटस लगाना चाहते हैं तो यहां देखिए बेहतरीन शुभकामनाएं संदेश- Chhath Wishes Messages Quotes Shayari WhatsApp Status in Hindi

छठ पूजा 2026 की शुभकामनाएं (Chhath Puja 2026 Shubhkamnaye)

छठ पूजा आए बनके उजाले
खुल जाए आप की किस्मत का ताला
हमेशा आप पर रहे मेहरबान ऊपर वाला
यही दुआ करता है आपका ये चाहने वाला
Happy Chhath Puja 2026
Chhath Puja 2026 Wishes in Hindi: प्रियजनों को भेजें छठी मैया और सूर्य देव के आशीर्वाद से भरे ये पावन शुभकामना संदेश

छठ का पर्व सबके लिए रहे खास
आप अपने लक्ष्यों को करें प्राप्त,
हमेशा बना रहे आपका जीवन खुशहाल,
परिवार के सभी सदस्यों पर बना रहे सूर्य देव,
और छठी मइया का आशीर्वाद..
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं


Chhath Puja Wishes in Hindi: प्रियजनों को भेजें छठी मैया और सूर्य देवता के आशीर्वाद से भरे ये शुभकामनाएं संदेश

छठ का व्रत देता संतान को दीर्घायु का वरदान,
ये छठ आपके जीवन में भी लाए उमंग अपार.
उल्लास और खुशियां हो जीवन में सदा बरकरार,
मुबारक हो आपको छठ का पावन त्योहार


Chhath Puja Wishes in Hindi: प्रियजनों को भेजें छठी मैया और सूर्य देवता के आशीर्वाद से भरे ये शुभकामनाएं संदेश

ठेकुआ लाओ, लड्डू चढ़ाओ
छठी मैया के गुण गाओ
जय छठी मैया
छठ पर्व की शुभकामनाएं


Chhath Puja Wishes in Hindi: प्रियजनों को भेजें छठी मैया और सूर्य देवता के आशीर्वाद से भरे ये शुभकामनाएं संदेश

गेहूं का ठेकुआ, चावल के लड्डू,
खीर, अन्नानास, नींबू और कद्दू,
छठी मैया करे आपकी हर मुराद पूरी.
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं


Chhath Puja Wishes in Hindi: प्रियजनों को भेजें छठी मैया और सूर्य देवता के आशीर्वाद से भरे ये शुभकामनाएं संदेश

हर ओर बिखरी है छठ के पावन पर्व की छटा निराली
छठ का ये महापर्व लाता है जीवन में खुशहाली
आपके जीवन में भी आएं खुशियां अपार
मुबारक हो आपको छठ का ये पावन त्योहार. 


Chhath Puja 2026 Wishes in Hindi: प्रियजनों को भेजें छठी मैया और सूर्य देव के आशीर्वाद से भरे ये पावन शुभकामना संदेश

रथ पर होके सवार
सूर्य देव आएं आपके द्वार
सुख समप्ति मिले आपको अपार
छठ पर्व की शुभकामनाएं करें स्वीकार
Happy Chhath Puja 2026


Chhath Puja 2026 Wishes in Hindi: प्रियजनों को भेजें छठी मैया और सूर्य देव के आशीर्वाद से भरे ये पावन शुभकामना संदेश

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
Read More
Published at : 13 Nov 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Happy Chhath Puja Chhath Puja 2026 Wishes Chhath Puja 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aaj Ka Mithun Rashifal 13 November 2026: पुरानी बातों को लेकर प्रेमी संग विवाद का अंदेशा, स्टूडेंट्स व कलाकार शॉर्टकट से बचें; पढ़ें उपाय
Aaj Ka Mithun Rashifal 13 November 2026: पुरानी बातों को लेकर प्रेमी संग विवाद का अंदेशा, स्टूडेंट्स व कलाकार शॉर्टकट से बचें; पढ़ें उपाय
धर्म
Chhath Puja 2026: कौन हैं छठी मैया और सूर्य देव से क्या है इनका नाता? जानें पूरी कथा
कौन हैं छठी मैया और सूर्य देव से क्या है इनका नाता? जानें पूरी कथा
धर्म
Aaj Ka Panchang 13 November 2026: नहाय-खाय से छठ शुरू, खरना कल, जानें आज की तिथि और शुभ समय
Aaj Ka Panchang 13 November 2026: नहाय-खाय से छठ शुरू, खरना कल, जानें आज की तिथि और शुभ समय
धर्म
Chhath Puja 2026: सालभर शहर में रहने वाले छठ पर गांव क्यों लौटते हैं? वजह सिर्फ पूजा नहीं
सालभर शहर में रहने वाले छठ पर गांव क्यों लौटते हैं? वजह सिर्फ पूजा नहीं
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
UP Elections 2027 की लड़ाई, भगवान भरोसे लड़ी जा रही?
हिंदू-मुसलमान के बाद अगड़े-पिछड़े पर UP में घमासान? सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश
दिल्ली NCR
दिल्ली: डिफेंस कारोबारी को जान से मारने की धमकी, 5 करोड़ की रंगदारी मांगी
दिल्ली: डिफेंस कारोबारी को जान से मारने की धमकी, 5 करोड़ की रंगदारी मांगी
इंडिया
किरेन रिजिजू ने की 6 घंटे की ट्रेकिंग, बोले- 'गिरे तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी'
किरेन रिजिजू ने की 6 घंटे की ट्रेकिंग, बोले- 'गिरे तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी'
क्रिकेट
NZ ने बनाया वनडे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर, टीम इंडिया के सामने 334 का रिकॉर्ड लक्ष्य
NZ ने बनाया वनडे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर, टीम इंडिया के सामने 334 का रिकॉर्ड लक्ष्य
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर की 'ईठा' से क्लैश के चलते सलमान खान की 'मातृभूमि' को होगा नुकसान? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
'ईठा' से क्लैश के चलते सलमान खान की 'मातृभूमि' को होगा नुकसान? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
महाराष्ट्र
महिला आरक्षण लागू करने में देरी पर भड़का विपक्ष, अनिल देसाई ने उठाए सवाल
महिला आरक्षण लागू करने में देरी पर भड़का विपक्ष, अनिल देसाई ने उठाए सवाल
इंडिया
न दिल्ली, न मुंबई, ये है आज देश का सबसे प्रदूषित शहर? देखें टॉप 10 की लिस्ट
न दिल्ली, न मुंबई, ये है आज देश का सबसे प्रदूषित शहर? देखें टॉप 10 की लिस्ट
एग्रीकल्चर
Wheat Sowing: गेहूं की बुवाई में कौन-सी खाद कितनी डालें? जानें प्रति एकड़ का हिसाब
गेहूं की बुवाई में कौन-सी खाद कितनी डालें? जानें प्रति एकड़ का हिसाब
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget