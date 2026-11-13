Chhath Puja 2026 Wishes in Hindi: देशभर में श्रद्धा, पवित्रता और लोक आस्था के साथ महापर्व छठ मनाया जा रहा है. विशेषकर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में इस चार दिवसीय अनुष्ठान का अद्भुत उत्साह और आध्यात्मिक रौनक देखने को मिलती है. छठ पर्व के अत्यंत कठिन माने जाने वाले 'खरना' अनुष्ठान के बाद अब व्रती और श्रद्धालु अस्ताचलगामी (डूबते) और उदीयमान (उगते) सूर्य देव को अर्घ्य देने की तैयारी में जुटे हैं.

छठ पूजा 2026 का पंचांग और मुख्य तिथियां:

दृक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर 2026 (शुक्रवार) को 'नहाय-खाय' के साथ हुई है.

इसके अगले दिन 14 नवंबर 2026 (शनिवार) को 'खरना' का प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास प्रारंभ हो जाएगा.

महापर्व के मुख्य दिन 15 नवंबर 2026 (रविवार) की शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को 'संध्या अर्घ्य' दिया जाएगा, जबकि 16 नवंबर 2026 (सोमवार) की सुबह उगते सूर्य को 'ऊषा अर्घ्य' अर्पित करने के साथ ही इस पावन व्रत का पारण और समापन होगा.

छठ पर्व के इस पावन अवसर पर लोग एक दूसरे को इसकी शुभकामनाएं भी देते हैं. अगर आप भी अपने प्रियजनों को छठ पर्व की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, फोटो भेजना चाहते हैं या वाट्सअप पर छठ का स्टेटस लगाना चाहते हैं तो यहां देखिए बेहतरीन शुभकामनाएं संदेश- Chhath Wishes Messages Quotes Shayari WhatsApp Status in Hindi

छठ पूजा 2026 की शुभकामनाएं (Chhath Puja 2026 Shubhkamnaye)

छठ पूजा आए बनके उजाले

खुल जाए आप की किस्मत का ताला

हमेशा आप पर रहे मेहरबान ऊपर वाला

यही दुआ करता है आपका ये चाहने वाला

Happy Chhath Puja 2026





छठ का पर्व सबके लिए रहे खास

आप अपने लक्ष्यों को करें प्राप्त,

हमेशा बना रहे आपका जीवन खुशहाल,

परिवार के सभी सदस्यों पर बना रहे सूर्य देव,

और छठी मइया का आशीर्वाद..

छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं





छठ का व्रत देता संतान को दीर्घायु का वरदान,

ये छठ आपके जीवन में भी लाए उमंग अपार.

उल्लास और खुशियां हो जीवन में सदा बरकरार,

मुबारक हो आपको छठ का पावन त्योहार





ठेकुआ लाओ, लड्डू चढ़ाओ

छठी मैया के गुण गाओ

जय छठी मैया

छठ पर्व की शुभकामनाएं





गेहूं का ठेकुआ, चावल के लड्डू,

खीर, अन्नानास, नींबू और कद्दू,

छठी मैया करे आपकी हर मुराद पूरी.

छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं





हर ओर बिखरी है छठ के पावन पर्व की छटा निराली

छठ का ये महापर्व लाता है जीवन में खुशहाली

आपके जीवन में भी आएं खुशियां अपार

मुबारक हो आपको छठ का ये पावन त्योहार.





रथ पर होके सवार

सूर्य देव आएं आपके द्वार

सुख समप्ति मिले आपको अपार

छठ पर्व की शुभकामनाएं करें स्वीकार

Happy Chhath Puja 2026



