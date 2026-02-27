हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'हर हर महादेव' के साथ तेज प्रताप यादव का बदला अंदाज़! बताया भोलेनाथ को खुश करने का तरीका? देखें वीडियो

Tej Pratap Yadav: जेजेडी के संस्थापक तेजप्रताप यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह शिवजी की नियमित पूजा से जुड़े नियमों के बारे में बता रहे हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 27 Feb 2026 01:39 PM (IST)
Tej Pratap Yadav Viral Video: बिहार की राजनीति अपने अलग अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले तेज प्रताप यादव एक बार फिर धार्मिक प्रवचन देते दिखाई दिए. इस बार चुनावी नारे की जगह “हर हर महादेव” के उद्घोष के साथ उन्होंने शिवभक्तों को भगवान भोलेनाथ की नियमित पूजा करने का सही तरीका बताया है. 

उन्होंने कहा कि, रोजाना सुबह स्नान के बाद निर्मल मन से भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने की अपील की. उन्होंने कहा कि, भक्ति दिखावे से नहीं, बल्कि भावना से होनी चाहिए. एक सच्चे भाव से चढ़ाया गया एक बेलपत्र भी महादेव को प्रसन्न कर सकता है. 

बेलपत्र, जल और दूध का महत्व

तेज प्रताप ने वीडियो में परंपरागत पूजा सामग्री का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक, शुद्ध जल, दुध और बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि पवित्रता और समर्पण का प्रतीक भी है. क्योंकि बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है. 

उनका तर्क है कि, नियमित रूप से बेलपत्र अर्पित करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा और अनुशासन आता है. कहने का मतलब साफ है कि, मन में द्वेष रखने की बजाए प्रेम भाव से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए. 

आस्था और सोशल मीडिया का संगम

तेजप्रताप यादव ने धार्मिक अपील के साथ यह भी बताया कि, वह सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो शेयर कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मार्गदर्शन पा सकें.

यहां एक दिलचस्प पहलू उभरता है कि, भक्ति का संदेश और डिजिटल पहुंच, दोनों साथ-साथ में हो रहा है. राजनीति में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम रील्स के दौर में इसका प्रस्तुतीकरण अलग अंदाज ले चुका है. 

तेज प्रताप का संदेश स्पष्ट है कि, रोज एक बेलपत्र चढ़ाइए मन साफ रखें और प्रेम भावना से शिव का स्मरण करें. लेकिन राजनीति में हर सार्वजनिक बयान कई स्तरों पर पढ़ा जाता है. आस्था व्यक्तिगत है, पर जब उसे सार्वजनिक मंच से व्यक्त किया जाता है, तो उसके मायने बदल जाते हैं.

अब यह जनता पर है कि,वह इसे आध्यात्मिक प्रेरणा मानेया सियासी शैली का अहम हिस्सा?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 27 Feb 2026 01:39 PM (IST)
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget