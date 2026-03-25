आदित्य धर निर्देशित ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर’ की सीक्वल 'धुरंधर 2: द रिवेंज' बॉक्स ऑफ़िस पर बेहद शानदार परफॉर्म कर रही है और हर दिन तगड़े कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस लूट रही है. इन सबके बीच इस फ़िल्म से जुड़ा एक छोटा सा, असल ज़िंदगी का वाकया बिल्कुल अलग वजहों से वायरल हो गया है. दरअसल एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर, जो फ़िल्म के आखिरी सीन में कुछ देर के लिए नज़र आता है. वह अभी तक रणवीर सिंह की इस फ़िल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाया है. उसने इसकी वजह भी बताई है.

'धुरंधर 2' के ऑटो ड्राइवर ने क्या कहा?

ईटाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऑटो ड्राइवर से पूछा गया था कि क्या उन्होंने धुरंधर 2 देखी है? इस पर ऑटो ड्राइवर ने जवाब दिया, "मैंने इसे अभी तक नहीं देखा है. टिकट लगभग 500 रुपये के हैं, और जैसा कि आप जानते हैं, यह अभी-अभी रिलीज़ हुई है, इसलिए मैं इसे अभी तक नहीं देख पाया हूं." बता दें कि ये ऑटो ड्राइवर धुरंधर 2 में रणवीर सिंह के जसकीरत सिंग संगी के किरदार को अपने ऑटो से उसके घर पहुंचाता है.

'धुरंधर 2' के ऑटो ड्राइवर ने क्यों नही देखी फिल्म?

जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके बच्चों ने फ़िल्म देखने की ज़िद की थी, यह देखते हुए कि वह इसमें नज़र आए हैं, तो ड्राइवर ने एक प्रैक्टिल सच्चाई बताई. ड्राइवर ने कहा, "हां, उन्होंने ज़िद की थी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि हम पांच लोग हैं, और कुल मिलाकर 2,500 रुपये खर्च होंगे. 2,500 रुपये तो हम पूरे महीने में बचा पाते हैं, इसलिए मैं उन्हें नहीं ले गया. मैंने उनसे कहा कि हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे और इसे बाद में देखेंगे." ऑटो ड्राइवर का ये सीधा-सादा रिएक्शन जिसमें कोई शिकायत या ड्रामा नहीं था, ऑनलाइन लोगों के दिलों को छू गया है; कई लोग इसे रोज़मर्रा के आर्थिक फ़ैसलों का एक आईना बता रहे हैं.

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'धुरंधर 2' के बारे में

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फ़िल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' 19 मार्च को रिलीज़ होने के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. इस फ़िल्म में रणवीर सिंह के साथ अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर. माधवन और अन्य कलाकार मुख्य भूमिका में हैं. 'धुरंधर' सीरीज़ के दूसरे चैप्टर में, एक अंडरकवर भारतीय इंटेलिजेंस एजेंट को दिखाया गया है जो इंसाफ़ की तलाश में कई बड़े जोखिम वाले मिशन को अंजाम देता है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो छठे दिन, 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने 20,412 शो से 56.55 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. इसके साथ ही, भारत में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 687.43 करोड़ और कुल नेट कलेक्शन अब तक 575.67 करोड़ हो गया है. विदेशों में, फिल्म ने कुल 231.57 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जिससे इसका कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 919.00 करोड़ तक पहुंच गया है.