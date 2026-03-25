Ashok Ashtami 2026: कब है अशोक अष्टमी? जानें शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि और पढ़ें पूरी जानकारी?
Ashoka Ashtami 2026: भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित अशोक अष्टमी का विशेष उत्सव, जिसे चैत्र नवरात्रि के आठवें दिन मनाया जाता है. आइए जानते हैं अशोक अष्टमी से जुड़ी तिथि, समय, शुभ मुहूर्त, महत्व?
Ashoka Ashtami 2026: अशोक अष्टमी भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित हिंदू धर्म का एक खास त्योहार है. यह चैत्र नवरात्रि के आठवें दिन मनाया जाता है. पौराणिक कथाओं के मुताबिक, भगवान राम ने भी लंका के राजा रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए इसी दिन पूजा की थी.
ओडिशा के लिंगराज मंदिर में यह उत्सव अत्यंत उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. इसके अलावा, अशोक अष्टमी दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी मनाई जाती है.
अशोक अष्टमी से जुड़ी तिथि, समय, शुभ मुहूर्त, महत्व और अनुष्ठानों के बारे में सभी महत्वपूर्ण विवरण नीचे दिए गए हैं-
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अशोक अष्टमी 2026 तिथि और समय
- अशोक अष्टमी 2026 तिथि: 26 मार्च 2026, गुरुवार
- अष्टमी तिथि आरंभ: 25 मार्च 2026, दोपहर 01.50 मिनट पर
- अष्टमी तिथि का समापन: सुबह 11 बजकर 48 मिनट पर, 26 मार्च 2026
अशोक अष्टमी 2026 शुभ मुहूर्त
अशोक अष्टमी के मौके पर अमृत काल पूजा का मुहूर्त सुबह 06.50 मिनट से लेकर 8.21 बजे तक है. इसके अलावा अभिजीत का मुहूर्त दोपहर 12.02 बजे से दोपहर 12.52 मिनट तक है.
अशोक अष्टमी के मौके पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विशेष रूप से की जाती है.
अशोक अष्टमी 2026 महत्व
'अशोक' नाम का मतलब है कि, शोक रहित या दुख से मुक्त. पौराणिक कथाओं के मुताबिक, जब भगवान राम रावण को हराने में असमर्थ थे, तब उन्होंने शिव-शक्ति की प्रार्थना की.
उनकी भक्ति से खुश होकर देवी पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया, परिणामस्वरूप राम के सभी दुख दूर हो गए और वे रावण का वध करने में सफल हुए. इसी कारण से दुखों के अंत के लिए इस दिन शिव और पार्वती की एक भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है.
अशोक अष्टमी 2026 पूजा अनुष्ठान
अशोक अष्टमी के दिन प्रमुख रूप से देवी शक्ति और भगवान लिंगराज की पूजा की जाती है. इस पवित्र दिन के मौके पर ओडिशा में भगवान लिंगराज की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. उनके प्रतिनिधि देवता श्री चंद्रशेखर को रथ पर विराजमान करके रामेश्वरम मंदिर ले जाया जाता है.
इसी दिन त्रिपुरा के उनाकोटी तीर्थस्थल पर एक विशाल मेला भी लगता है, जहां पहाड़ियों पर उकेरी गई मूर्तियां के लिए खास पूजा की जाती है. यह दिन सुख-समृद्धि प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ दिन माना जाता है.
अशोक अष्टमी पूजा विधि
इस दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक स्नान करना शुभ माना जाता है.
स्नान के पश्चात श्रद्धापूर्वक अशोक के पेड़ की पूजा करें.
पेड़ को जल अर्पित कर प्रार्थना करनी चाहिए.
अशोक के पेड़ से 8 कोमल कलियां या पत्तियां तोड़ लें.
इन 8 कलियों का इस्तेमाल भगवान शिव की पूजा करने के लिए करें.
इसके बाद श्रद्धा और भक्ति के साथ कलियों का सेवन करें.
अशोक अष्टमी व्रत से जुड़े मंत्र
त्वमशोका नामम्येन मधुमाससमुद्भवम्।
शोकारतः कलिकं प्रश्य ममशोकं सदा कुरु॥
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