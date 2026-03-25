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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAshok Ashtami 2026: कब है अशोक अष्टमी? जानें शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि और पढ़ें पूरी जानकारी?

Ashok Ashtami 2026: कब है अशोक अष्टमी? जानें शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि और पढ़ें पूरी जानकारी?

Ashoka Ashtami 2026: भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित अशोक अष्टमी का विशेष उत्सव, जिसे चैत्र नवरात्रि के आठवें दिन मनाया जाता है. आइए जानते हैं अशोक अष्टमी से जुड़ी तिथि, समय, शुभ मुहूर्त, महत्व?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 25 Mar 2026 11:06 AM (IST)
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Ashoka Ashtami 2026: अशोक अष्टमी भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित हिंदू धर्म का एक खास त्योहार है. यह चैत्र नवरात्रि के आठवें दिन मनाया जाता है. पौराणिक कथाओं के मुताबिक, भगवान राम ने भी लंका के राजा रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए इसी दिन पूजा की थी.

ओडिशा के लिंगराज मंदिर में यह उत्सव अत्यंत उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. इसके अलावा, अशोक अष्टमी दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी मनाई जाती है. 

अशोक अष्टमी से जुड़ी तिथि, समय, शुभ मुहूर्त, महत्व और अनुष्ठानों के बारे में सभी महत्वपूर्ण विवरण नीचे दिए गए हैं-

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अशोक अष्टमी 2026 तिथि और समय

  • अशोक अष्टमी 2026 तिथि: 26 मार्च 2026, गुरुवार
  • अष्टमी तिथि आरंभ: 25 मार्च 2026, दोपहर 01.50 मिनट पर 
  • अष्टमी तिथि का समापन: सुबह 11 बजकर 48 मिनट पर, 26 मार्च 2026

अशोक अष्टमी 2026 शुभ मुहूर्त

अशोक अष्टमी के मौके पर अमृत काल पूजा का मुहूर्त सुबह 06.50 मिनट से लेकर 8.21 बजे तक है. इसके अलावा अभिजीत का मुहूर्त दोपहर 12.02 बजे से दोपहर 12.52 मिनट तक है.

अशोक अष्टमी के मौके पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विशेष रूप से की जाती है. 

अशोक अष्टमी 2026 महत्व

'अशोक' नाम का मतलब है कि, शोक रहित या दुख से मुक्त. पौराणिक कथाओं के मुताबिक, जब भगवान राम रावण को हराने में असमर्थ थे, तब उन्होंने शिव-शक्ति की प्रार्थना की.

उनकी भक्ति से खुश होकर देवी पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया, परिणामस्वरूप राम के सभी दुख दूर हो गए और वे रावण का वध करने में सफल हुए. इसी कारण से दुखों के अंत के लिए इस दिन शिव और पार्वती की एक भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है. 

अशोक अष्टमी 2026 पूजा अनुष्ठान

अशोक अष्टमी के दिन प्रमुख रूप से देवी शक्ति और भगवान लिंगराज की पूजा की जाती है. इस पवित्र दिन के मौके पर ओडिशा में भगवान लिंगराज की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. उनके प्रतिनिधि देवता श्री चंद्रशेखर को रथ पर विराजमान करके रामेश्वरम मंदिर ले जाया जाता है. 

इसी दिन त्रिपुरा के उनाकोटी तीर्थस्थल पर एक विशाल मेला भी लगता है, जहां पहाड़ियों पर उकेरी गई मूर्तियां के लिए खास पूजा की जाती है. यह दिन सुख-समृद्धि प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ दिन माना जाता है. 

अशोक अष्टमी पूजा विधि

इस दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक स्नान करना शुभ माना जाता है.

स्नान के पश्चात श्रद्धापूर्वक अशोक के पेड़ की पूजा करें.

पेड़ को जल अर्पित कर प्रार्थना करनी चाहिए.

अशोक के पेड़ से 8 कोमल कलियां या पत्तियां तोड़ लें.

इन 8 कलियों का इस्तेमाल भगवान शिव की पूजा करने के लिए करें.

इसके बाद श्रद्धा और भक्ति के साथ कलियों का सेवन करें. 

अशोक अष्टमी व्रत से जुड़े मंत्र

त्वमशोका नामम्येन मधुमाससमुद्भवम्।
शोकारतः कलिकं प्रश्य ममशोकं सदा कुरु॥

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
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वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 25 Mar 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
Hinduism Lord Shiva Chaitra Navratri 2026 Ashoka Ashtami
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