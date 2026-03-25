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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKamada Ekadashi 2026: 28 मार्च को पूरे दिन एकादशी तिथि, लेकिन व्रत 29 मार्च को, जानें सही मुहूर्त

Kamada Ekadashi 2026: 28 मार्च को पूरे दिन एकादशी तिथि, लेकिन व्रत 29 मार्च को, जानें सही मुहूर्त

Kamada Ekadashi 2026: चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी पापों का नाश करती है और पुण्य दिलाती है. शनिवार 28 मार्च को पूरे दिन एकादशी तिथि रहेगी, लेकिन कामदा एकादशी व्रत रविवार 29 मार्च को रखा जाएगा.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 25 Mar 2026 10:00 AM (IST)
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Kamada Ekadashi 2026: एकादशी तिथि का व्रत भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित है. एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व भी है, जोकि माह में दो बार रखा जाता है. चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मनोकामना पूरी होती है.

पद्म पुराण में भी कामदा एकादशी व्रत के महात्मय के बारे में बताया गया है. लेकिन इस बार कामदा एकादशी व्रत की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति गहराई हुई है. इसका कारण यह है कि, 28 मार्च को पूरे दिन एकादशी तिथि रहेगी, लेकिन इसके बावजूद व्रत 29 मार्च को रखना शुभ रहेगा.

28 मार्च को पूरे दिन एकादशी लेकिन व्रत 29 को (Kamada Ekadashi 2026 Date)

पंचांग के अनुसार, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शनिवार 28 मार्च 2026 सुबह 08.46 पर शुरू हो जाएगी और 29 मार्च सुबह 07.45 पर समाप्त होगी. 29 मार्च को उदयातिथि मिल रही है, इसलिए रविवार 29 मार्च को ही कामदा एकादशी का व्रत करना शुभ रहेगा. वहीं पूजा के लिए 29 मार्च को सुबह 07:48 से दोपहर 12:26 तक का मुहूर्त सबसे शुभ है.

पारण का समय (Kamada Ekadashi 2026 Paran Time)- कामदा एकादशी व्रत का पारण सोमवार 30 मार्च 2026 को सुबह 6 बजकर 31 मिनट से 7 बजकर 9 मिनट के बीच कर सकते हैं.

कामदा एकादशी पर ऐसे करें पूजा (Kamada Ekadashi 2026 Puja Vidhi)

  • कामदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें.
  • एकादशी के दिन सबसे पहले अपने इष्ट देवी-देवता का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें.
  • इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें.
  • भगवान को पीले फूल, हल्दी, तुलसी दल, फल और पंचामृत अर्पित करें. अब धूप-दीप जलाकर विधि पूर्वक पूजा करें.
  • इसके साथ ही विष्णु सहस्रनाम या “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें. कथा का पाठ करें और आखिर में आरती करें.

कामदा एकादशी का महत्व (Kamada Ekadashi Significance)

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कामदा एकादशी का व्रत करने से जाकत के सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से शापित व्यक्ति को भी मुक्ति मिल सकती है. कामदा एकादशी व्रत से पिशाचत्व दोष दूर होता है और व्यक्ति को राक्षस योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता. कामदा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करना, मंत्रों का जाप करना, कथा का श्रवण और दान-पुण्य जैसे कार्यों का विशेष महत्व होता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 25 Mar 2026 10:00 AM (IST)
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