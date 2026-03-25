Kamada Ekadashi 2026: एकादशी तिथि का व्रत भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित है. एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व भी है, जोकि माह में दो बार रखा जाता है. चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मनोकामना पूरी होती है.

पद्म पुराण में भी कामदा एकादशी व्रत के महात्मय के बारे में बताया गया है. लेकिन इस बार कामदा एकादशी व्रत की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति गहराई हुई है. इसका कारण यह है कि, 28 मार्च को पूरे दिन एकादशी तिथि रहेगी, लेकिन इसके बावजूद व्रत 29 मार्च को रखना शुभ रहेगा.

28 मार्च को पूरे दिन एकादशी लेकिन व्रत 29 को (Kamada Ekadashi 2026 Date)

पंचांग के अनुसार, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शनिवार 28 मार्च 2026 सुबह 08.46 पर शुरू हो जाएगी और 29 मार्च सुबह 07.45 पर समाप्त होगी. 29 मार्च को उदयातिथि मिल रही है, इसलिए रविवार 29 मार्च को ही कामदा एकादशी का व्रत करना शुभ रहेगा. वहीं पूजा के लिए 29 मार्च को सुबह 07:48 से दोपहर 12:26 तक का मुहूर्त सबसे शुभ है.

पारण का समय (Kamada Ekadashi 2026 Paran Time)- कामदा एकादशी व्रत का पारण सोमवार 30 मार्च 2026 को सुबह 6 बजकर 31 मिनट से 7 बजकर 9 मिनट के बीच कर सकते हैं.

कामदा एकादशी पर ऐसे करें पूजा (Kamada Ekadashi 2026 Puja Vidhi)

कामदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें.

एकादशी के दिन सबसे पहले अपने इष्ट देवी-देवता का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें.

इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें.

भगवान को पीले फूल, हल्दी, तुलसी दल, फल और पंचामृत अर्पित करें. अब धूप-दीप जलाकर विधि पूर्वक पूजा करें.

इसके साथ ही विष्णु सहस्रनाम या “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें. कथा का पाठ करें और आखिर में आरती करें.

कामदा एकादशी का महत्व (Kamada Ekadashi Significance)

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कामदा एकादशी का व्रत करने से जाकत के सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से शापित व्यक्ति को भी मुक्ति मिल सकती है. कामदा एकादशी व्रत से पिशाचत्व दोष दूर होता है और व्यक्ति को राक्षस योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता. कामदा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करना, मंत्रों का जाप करना, कथा का श्रवण और दान-पुण्य जैसे कार्यों का विशेष महत्व होता है.

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