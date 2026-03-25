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क्या होता है क्वाड्रिप्लेजिया, जिसने ले ली हरीश राणा की जान? बाइकर्स को सबसे ज्यादा खतरा
13 साल तक एक ही स्थिति में रहने के बाद जहां वह जिंदा तो थे, लेकिन अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे. उन्हें सुप्रीम कोर्ट से पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली थी.
गाजियाबाद के रहने वाले 32 साल के हरीश राणा का मामला पिछले कुछ दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था. 13 साल तक एक ही स्थिति में रहने के बाद जहां वह जिंदा तो थे, लेकिन अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे. उन्हें सुप्रीम कोर्ट से पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली थी.
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Published at : 25 Mar 2026 10:09 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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