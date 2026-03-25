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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थक्या होता है क्वाड्रिप्लेजिया, जिसने ले ली हरीश राणा की जान? बाइकर्स को सबसे ज्यादा खतरा

क्या होता है क्वाड्रिप्लेजिया, जिसने ले ली हरीश राणा की जान? बाइकर्स को सबसे ज्यादा खतरा

13 साल तक एक ही स्थिति में रहने के बाद जहां वह जिंदा तो थे, लेकिन अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे. उन्हें सुप्रीम कोर्ट से पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली थी.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 25 Mar 2026 10:09 AM (IST)
13 साल तक एक ही स्थिति में रहने के बाद जहां वह जिंदा तो थे, लेकिन अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे. उन्हें सुप्रीम कोर्ट से पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली थी.

गाजियाबाद के रहने वाले 32 साल के हरीश राणा का मामला पिछले कुछ दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था. 13 साल तक एक ही स्थिति में रहने के बाद जहां वह जिंदा तो थे, लेकिन अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे. उन्हें सुप्रीम कोर्ट से पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली थी.

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जिसके बाद हरीश राणा को एम्स दिल्ली में शिफ्ट किया गया था. वहीं एम्स दिल्ली में शिफ्ट करके धीरे-धीरे लाइव सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया पूरी की गई और उन्हें इच्छा मृत्यु दी गई.
जिसके बाद हरीश राणा को एम्स दिल्ली में शिफ्ट किया गया था. वहीं एम्स दिल्ली में शिफ्ट करके धीरे-धीरे लाइव सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया पूरी की गई और उन्हें इच्छा मृत्यु दी गई.
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हरीश राणा के इस पूरे मामले ने क्वाड्रिप्लेजिया मेडिकल कंडीशन की ओर लोगों का ध्यान खींचा. दरअसल क्वाड्रिप्लेजिया एक ऐसी स्थिति है जो किसी इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है.
हरीश राणा के इस पूरे मामले ने क्वाड्रिप्लेजिया मेडिकल कंडीशन की ओर लोगों का ध्यान खींचा. दरअसल क्वाड्रिप्लेजिया एक ऐसी स्थिति है जो किसी इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है.
Published at : 25 Mar 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
Passive Euthanasia Spinal Cord Injury Harish Rana Case Quadriplegia Meaning

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