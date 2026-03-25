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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL में रनों की बारिश! ये हैं सबसे ज्यादा टोटल वाले 5 मुकाबले, जहां गेंदबाजों की हुई जमकर पिटाई

IPL में रनों की बारिश! ये हैं सबसे ज्यादा टोटल वाले 5 मुकाबले, जहां गेंदबाजों की हुई जमकर पिटाई

IPL इतिहास में RCB और SRH के बीच खेला गया मुकाबला सबसे ज्यादा रन वाला मैच रहा है, जिसमें कुल 549 रन बने थे. ऐसे में IPL 2026 में RCB और SRH के बीच होने वाला पहला मैच भी हाई-स्कोरिंग हो सकता है. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 25 Mar 2026 11:00 AM (IST)
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आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है और पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. इस हाई-वोल्टेज मैच से पहले एक बार फिर लीग के सबसे ज्यादा रन वाले मुकाबलों की चर्चा तेज हो गई है, जहां बल्लेबाजों ने गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी.

आरसीबी vs सनराइजर्स हैदराबाद

आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा मैच एग्रीगेट (दोनों टीमों के कुल रन) का रिकॉर्ड RCB और SRH के नाम है। साल 2024 में बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दोनों टीमों ने मिलकर 549 रन बना डाले थे। इस मैच में बल्लेबाजों का ऐसा तूफान देखने को मिला कि गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए।

सनराइजर्स हैदराबाद vs राजस्थान रॉयल्स

दूसरे नंबर पर भी सनराइजर्स हैदराबाद का ही मुकाबला है, जब 2025 में हैदराबाद में SRH और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मैच में कुल 528 रन बने थे। यह मैच भी हाई-स्कोरिंग मुकाबलों में से एक रहा, जिसमें दोनों टीमों ने आक्रामक बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन किया।

कोलकत्ता नाइट राइडर्स vs पंजाब किंग्स  

तीसरे स्थान पर कोलकत्ता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच 2024 में खेला गया मुकाबला है. इस मैच में भी बल्लेबाजों ने गेंदबाजों पर जमकर कहर बरपाया था जिसमें कुल 523 रन बन गए थे.

सनराइजर्स हैदराबाद vs मुंबई इंडियंस

इसी स्कोर के साथ चौथे नंबर पर SRH और मुंबई इंडियल का मुकाबला भी शामिल है, जहां बल्लेबाजों ने जमकर रन बरसाए थे. इस मैच का टोटल 523 रन पर पहुंच गया था.

दिल्ली कैपिटल्स vs मुंबई इंडियंस

पांचवें स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया मैच है, जिसमें कुल 504 रन बने थे. यह मुकाबला भी दर्शाता है कि आईपीएल में बल्लेबाजों का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है.

IPL 2026 में टूट सकते हैं रिकॉर्ड

इन आंकड़ों को देखकर साफ है कि पिछले कुछ सालों में आईपीएल पूरी तरह बल्लेबाजों का खेल बनता जा रहा है. छोटे मैदान, फ्लैट पिच और आक्रामक बल्लेबाजी के चलते बड़े स्कोर आम बात हो गई है.

अब जब आईपीएल 2026 की शुरुआत होने जा रही है, तो फैंस को उम्मीद है कि इस बार भी कई रिकॉर्ड टूट सकते हैं. खासकर RCB और SRH के बीच होने वाला पहला मुकाबला एक बार फिर हाई-स्कोरिंग हो सकता है. 

Published at : 25 Mar 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
SRH Vs MI SRH Vs RR IPL Records RCB Vs SRH INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
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