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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRam Navami 2026: 26 या 27 कब है रामनवमी? जानें पूजा का सही समय और राशियों पर इसका प्रभाव?

Ram Navami 2026: 26 या 27 कब है रामनवमी? जानें पूजा का सही समय और राशियों पर इसका प्रभाव?

Ram Navami 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है. इस साल रामनवमी की तिथि को लेकर भ्रम बना हुआ. जानिए सही तारीख और पूजा मुहूर्त?

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 25 Mar 2026 10:19 AM (IST)
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Ram Navmi 2026 Date And Time: चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस दिन को रामनवमी के रूप में जाना जाता है. हालांकि साल 2026 में रामनवमी की तारीख को लेकर लोगों के बीच थोड़ा भ्रम बना हुआ है, क्योंकि नवमी तिथि दो दिनों में पड़ रही है.

ऐसे में सही दिन को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है.

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रामनवमी 2026 की सही तारीख क्या है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्रीराम का जन्म दोपहर के समय हुआ था. इसलिए रामनवमी का पर्व उसी दिन मनाना अधिक शुभ माना जाता है, जिस दिन नवमी तिथि दोपहर के समय विद्यमान हो.

  • नवमी तिथि का आरंभ: 26 मार्च 2026, गुरुवार, दोपहर 02:15 बजे
  • नवमी तिथि समाप्त: 27 मार्च 2026, शुक्रवार, दोपहर 12:02 बजे

इस गणना के अनुसार, 27 मार्च 2026 को दोपहर तक नवमी तिथि मौजूद रहेगी. इसलिए रामनवमी 27 मार्च 2026 को मनाना अधिक शुभ माना गया है.

इस बार क्यों खास है रामनवमी 2026?

इस साल रामनवमी सिर्फ तिथि की वजह से ही नहीं, बल्कि कई शुभ ग्रह योगों के कारण भी खास मानी जा रही है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह दिन बेहद प्रभावशाली रहने वाला है.

इस दिन बन रहे प्रमुख योग:

  • मेष राशि में शुक्र का गोचर
  • गजकेसरी योग (गुरु और चंद्रमा की युति)
  • नवपंचम राजयोग (गुरु और मंगल का प्रभाव)
  • कुछ राशियों में त्रिग्रही योग

इन योगों के कारण इस दिन का धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है और इसका सकारात्मक असर कई लोगों के जीवन में देखने को मिल सकता है.

इन राशियों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक रहेगा दिन

इस बार रामनवमी कुछ राशियों के लिए खासतौर पर शुभ संकेत लेकर आ रही है:

मेष, वृषभ और कन्या राशि

  • लंबे समय से चल रही परेशानियों में कमी
  • परिवार में चल रहे विवाद खत्म होने के संकेत
  • रिश्तों में मिठास बढ़ेगी
  • नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है
  • व्यापार में मुनाफा बढ़ने के योग
  • आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत
  • पुराने कर्ज से राहत मिल सकती है

इन राशियों को भी मिलेगा फायदा, लेकिन संतुलन जरूरी

मिथुन, तुला, कुंभ, मकर और सिंह राशि

  • कामकाज में सुधार
  • नए अवसर मिल सकते हैं
  • छोटी-छोटी खुशखबरी मिल सकती है

वहीं,

वृश्चिक और मीन राशि

  • सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत
  • करियर और व्यापार सामान्य रहेंगे

रामनवमी पर करें ये आसान उपाय

अगर आप इस दिन भगवान श्रीराम की कृपा पाना चाहते हैं, तो ये सरल उपाय कर सकते हैं:

  • रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करें
  • भगवान श्रीराम को तुलसी की माला अर्पित करें
  • हनुमान चालीसा का पाठ करें
  • दोपहर के समय विशेष पूजा करें (राम जन्म का समय)

रामनवमी 2026: शुभ मुहूर्त

  • पूजा का सबसे शुभ समय: 27 मार्च 2026, दोपहर 12:05 बजे तक

इस समय के दौरान पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है.

तारीख से ज्यादा जरूरी है भावना

रामनवमी का असली महत्व सिर्फ तिथि या मुहूर्त में नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति में है. अगर आप सच्चे मन से भगवान श्रीराम की पूजा करते हैं, तो हर समय शुभ होता है.

फिर भी ज्योतिषीय दृष्टि से देखें, तो 27 मार्च 2026 का दिन पूजा के लिए अधिक अनुकूल माना जा रहा है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 25 Mar 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
Hinduism Lord Rama Ramnavmi Astrology 2026 Ram Navmi 2026
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