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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPanchang 24 March 2026: आज मां कालरात्रि की पूजा का मुहूर्त, उपाय, राहुकाल, योग, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Panchang 24 March 2026: आज मां कालरात्रि की पूजा का मुहूर्त, उपाय, राहुकाल, योग, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 25 March 2026: 25 मार्च 2026 चैत्र नवरात्रि का सातवां दिन मां कालरात्रि की पूजा होगी. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 25 Mar 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang 25 मार्च 2026: 25 मार्च 2026 को चैत्र का सातवां दिन यानी महासप्तमी पर मां कालरात्रि की पूजा होगी. मार्कण्य और कालिका पुराण के अनुसार मां कालरात्रि भक्तों को भय, रोग, कष्ट और बुरी शक्तियों से बचाती हैं. इनकी आराधना से व्यक्ति के जीवन से अंधकार दूर होता है, सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. 

25 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 25 March 2026)

तिथि

सप्तमी (24 मार्च 2026, शाम 4.07 - 25 मार्च 2026, दोपहर 1.50)
वार बुधवार
नक्षत्र मृगशिरा
योग सौभाग्य, सर्वार्थ सिद्धि योग
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 सुबह 10.53
चंद्रोस्त
 सुबह 1.35, 26 मार्च
चंद्र राशि
 मिथुन
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 6.20 -सुबह 9.23
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 8.00 - देर रात 12.59
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 12.27 - दोपहर 1.59
यमगण्ड काल सुबह 7.51 - सुबह 9.23
आडल योग सुबह 6.20 - शाम 5.33
गुलिक काल
 सुबह 10.55 - दोपहर 12.27
भद्रा काल दोपहर 1.50 - सुबह 12.47, 26 मार्च
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 25 March 2026)
सूर्य मीन
चंद्रमा मिथुन
मंगल कुंभ
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मीन
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

25 मार्च 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  1. मेष: तनाव और उलझनों के बीच दिन, निर्णय सोच-समझकर लें।
  2. वृषभ: नए अवसर और आर्थिक लाभ के संकेत, समय अनुकूल है।
  3. मिथुन: सामान्य दिन, लेकिन स्वास्थ्य और विवादों से सतर्क रहें।
  4. कर्क: यात्रा और स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूरी, मन चिंतित रह सकता है।
  5. सिंह: खुशी और राहत भरा दिन, शुभ कार्य और लाभ के योग।
  6. कन्या: प्रभावशाली व्यक्ति से लाभ, लेकिन स्वास्थ्य और खर्च बढ़ सकते हैं।
  7. तुला: यात्रा और भावनात्मक तनाव का दिन, व्यापार में सावधानी रखें।
  8. वृश्चिक: रुके काम पूरे होंगे, लाभ और प्रगति के योग बन रहे हैं।
  9. धनु: जल्दबाजी से नुकसान, सोच-समझकर निर्णय लें।
  10. मकर: स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा।
  11. कुंभ: रिश्तों में गलतफहमी से बचें, संयम से काम लें।
  12. मीन: कार्यों में बाधाएं और विरोध, धैर्य से दिन निकालें

FAQs: 25 मार्च 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

शाम के समय किसी काली मंदिर में अपनी श्रद्धा अनुसार गुड़ का दान करें, इससे पारिवारिक क्लेश और मानसिक अशांति दूर होती है. माता का लाल फूल चढ़ाएं

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन सौभाग्य और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है.

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि की अष्टमी-नवमी क्या एक ही दिन ? जानें सही तारीख, मुहूर्त

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 25 Mar 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
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