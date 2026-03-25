Panchang 24 March 2026: आज मां कालरात्रि की पूजा का मुहूर्त, उपाय, राहुकाल, योग, राशिफल और पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 25 March 2026: 25 मार्च 2026 चैत्र नवरात्रि का सातवां दिन मां कालरात्रि की पूजा होगी. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.
Hindi Panchang 25 मार्च 2026: 25 मार्च 2026 को चैत्र का सातवां दिन यानी महासप्तमी पर मां कालरात्रि की पूजा होगी. मार्कण्य और कालिका पुराण के अनुसार मां कालरात्रि भक्तों को भय, रोग, कष्ट और बुरी शक्तियों से बचाती हैं. इनकी आराधना से व्यक्ति के जीवन से अंधकार दूर होता है, सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है.
25 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 25 March 2026)
|तिथि
|
सप्तमी (24 मार्च 2026, शाम 4.07 - 25 मार्च 2026, दोपहर 1.50)
|वार
|बुधवार
|नक्षत्र
|मृगशिरा
|योग
|सौभाग्य, सर्वार्थ सिद्धि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|सुबह 10.53
|चंद्रोस्त
|सुबह 1.35, 26 मार्च
|चंद्र राशि
|मिथुन
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 6.20 -सुबह 9.23
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 8.00 - देर रात 12.59
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 12.27 - दोपहर 1.59
|यमगण्ड काल
|सुबह 7.51 - सुबह 9.23
|आडल योग
|सुबह 6.20 - शाम 5.33
|गुलिक काल
|सुबह 10.55 - दोपहर 12.27
|भद्रा काल
|दोपहर 1.50 - सुबह 12.47, 26 मार्च
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 25 March 2026)
|सूर्य
|मीन
|चंद्रमा
|मिथुन
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मीन
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
25 मार्च 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
- मेष: तनाव और उलझनों के बीच दिन, निर्णय सोच-समझकर लें।
- वृषभ: नए अवसर और आर्थिक लाभ के संकेत, समय अनुकूल है।
- मिथुन: सामान्य दिन, लेकिन स्वास्थ्य और विवादों से सतर्क रहें।
- कर्क: यात्रा और स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूरी, मन चिंतित रह सकता है।
- सिंह: खुशी और राहत भरा दिन, शुभ कार्य और लाभ के योग।
- कन्या: प्रभावशाली व्यक्ति से लाभ, लेकिन स्वास्थ्य और खर्च बढ़ सकते हैं।
- तुला: यात्रा और भावनात्मक तनाव का दिन, व्यापार में सावधानी रखें।
- वृश्चिक: रुके काम पूरे होंगे, लाभ और प्रगति के योग बन रहे हैं।
- धनु: जल्दबाजी से नुकसान, सोच-समझकर निर्णय लें।
- मकर: स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा।
- कुंभ: रिश्तों में गलतफहमी से बचें, संयम से काम लें।
- मीन: कार्यों में बाधाएं और विरोध, धैर्य से दिन निकालें
FAQs: 25 मार्च 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन सौभाग्य और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है.
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