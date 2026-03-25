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महिलाओं के लिए तीन बेस्ट सरकारी योजनाएं, जानें कैसे उठाएं फायदा?

Schemes For Women: महिलाओं के लिए तीन बेस्ट सरकारी योजनाओं के जरिए आर्थिक और सामाजिक फायदे उठाए जा सकते हैं. सही जानकारी और दस्तावेज से आसानी से आवेदन करें.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 25 Mar 2026 10:10 AM (IST)
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Schemes For Women: आजकल महिलाएं सिर्फ घर तक नहीं सीमित हैं. ऑफिस, बिजनेस, और अपनी कमाई में भी आगे बढ़ रही हैं और सरकार भी उन्हें सपोर्ट कर रही है रोजाना लाखों महिलाएं छोटे-बड़े काम कर रही हैं और उनके लिए कई स्कीम्स हैं जो लोन, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट देती हैं अगर आप भी अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहती हैं या पहले से चल रहे काम को बड़ा करना चाहती हैं.

तो यह योजनाएं आपके लिए बहुत काम की हैं इनसे फंड आसानी से मिल जाता है. नए मौके खुलते हैं और आप खुद के पैरों पर खड़ी हो सकती हैं. हम आपको तीन सबसे आसान और मददगार स्कीम्स बताएंगे जिन्हें अपनाकर महिलाएं आज ही फायदा उठा सकती हैं. जान लीजिए इन योजनाओं की पूरी जानकारी.

पीएम मुद्रा लोन योजना

पीएम मुद्रा योजना उन महिलाओं के लिए है. जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं या बढ़ाना चाहती हैं इसमें 10 लाख तक का लोन मिलता है और इसे चार कैटेगरी में बांटा गया है शिशु लोन 50000 तक, किशोर 50000 से 5 लाख, तरुण 5 लाख से 10 लाख और तरुण प्लस भी है. इससे शुरुआती पैसा जुटाना आसान हो जाता है. 

लोन की ब्याज दर बैंक के हिसाब से अलग है. लेकिन RBI के नियमों के मुताबिक तय होती है आवेदन आप ऑनलाइन www.mudra.org.in पर कर सकती हैं PMMY से महिलाएं जल्दी फंड पा सकती हैं और अपने स्किल्स भी बेहतर बना सकती हैं जिससे बिजनेस में तेजी से ग्रोथ कर सके.

यह भी पढ़ें: मजदूरों को 5 किलो वाला LPG सिलेंडर देगी सरकार, इसके लिए कैसे मिलेगा कनेक्शन?

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP योजना उन महिलाओं के लिए है जो गांव या शहर में नया छोटा बिजनेस शुरू करना चाहती हैं. इसमें 15 से 35% तक की सब्सिडी मिलती है. जिससे फंड की चिंता कम हो जाती है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में प्रोजेक्ट 50 लाख तक और सर्विस या बिजनेस सेक्टर में 20 लाख तक का हो सकता है.

ग्रामीण इलाकों में ज्यादा सब्सिडी 25-35% और शहरी में 15-25% मिलती है आवेदन आप PMEGP ई-पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकती हैं. पात्रता 18 साल से ऊपर की उम्र और SHG या सहकारी समिति में सदस्यता होना जरूरी है. इस योजना से महिलाएं नए बिजनेस मौके पा सकती हैं और अपनी कमाई बढ़ा सकती हैं.

लखपति दीदी योजना

लखपति दीदी योजना उन ग्रामीण महिलाओं के लिए है जो SHG से जुड़ी हैं और सालाना कम से कम 1 लाख की कमाई करना चाहती हैं. इसमें 5 लाख तक लोन, ब्याज में छूट और स्किल ट्रेनिंग दी जाती है. जैसे कृषि, हस्तशिल्प, बैंकिंग, पर्यटन इससे महिलाएं नया काम सीख सकती हैं. ज्यादा कमा सकती हैं और लाइफ स्टाइल बेहतर कर सकती हैं. इसमें आवेदन करने के लिए महिलाओं को स्वयं सहायता समूह की सदस्य होना जरूरी है. इस योजना का मकसद महिलाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना है

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 25 Mar 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Utility News PM Mudra Yojana Schemes For Women Lakhpati Didi Yojana
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