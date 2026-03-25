महिलाओं के लिए तीन बेस्ट सरकारी योजनाएं, जानें कैसे उठाएं फायदा?

Schemes For Women: आजकल महिलाएं सिर्फ घर तक नहीं सीमित हैं. ऑफिस, बिजनेस, और अपनी कमाई में भी आगे बढ़ रही हैं और सरकार भी उन्हें सपोर्ट कर रही है रोजाना लाखों महिलाएं छोटे-बड़े काम कर रही हैं और उनके लिए कई स्कीम्स हैं जो लोन, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट देती हैं अगर आप भी अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहती हैं या पहले से चल रहे काम को बड़ा करना चाहती हैं.

तो यह योजनाएं आपके लिए बहुत काम की हैं इनसे फंड आसानी से मिल जाता है. नए मौके खुलते हैं और आप खुद के पैरों पर खड़ी हो सकती हैं. हम आपको तीन सबसे आसान और मददगार स्कीम्स बताएंगे जिन्हें अपनाकर महिलाएं आज ही फायदा उठा सकती हैं. जान लीजिए इन योजनाओं की पूरी जानकारी.

पीएम मुद्रा लोन योजना

पीएम मुद्रा योजना उन महिलाओं के लिए है. जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं या बढ़ाना चाहती हैं इसमें 10 लाख तक का लोन मिलता है और इसे चार कैटेगरी में बांटा गया है शिशु लोन 50000 तक, किशोर 50000 से 5 लाख, तरुण 5 लाख से 10 लाख और तरुण प्लस भी है. इससे शुरुआती पैसा जुटाना आसान हो जाता है.

लोन की ब्याज दर बैंक के हिसाब से अलग है. लेकिन RBI के नियमों के मुताबिक तय होती है आवेदन आप ऑनलाइन www.mudra.org.in पर कर सकती हैं PMMY से महिलाएं जल्दी फंड पा सकती हैं और अपने स्किल्स भी बेहतर बना सकती हैं जिससे बिजनेस में तेजी से ग्रोथ कर सके.

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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP योजना उन महिलाओं के लिए है जो गांव या शहर में नया छोटा बिजनेस शुरू करना चाहती हैं. इसमें 15 से 35% तक की सब्सिडी मिलती है. जिससे फंड की चिंता कम हो जाती है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में प्रोजेक्ट 50 लाख तक और सर्विस या बिजनेस सेक्टर में 20 लाख तक का हो सकता है.

ग्रामीण इलाकों में ज्यादा सब्सिडी 25-35% और शहरी में 15-25% मिलती है आवेदन आप PMEGP ई-पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकती हैं. पात्रता 18 साल से ऊपर की उम्र और SHG या सहकारी समिति में सदस्यता होना जरूरी है. इस योजना से महिलाएं नए बिजनेस मौके पा सकती हैं और अपनी कमाई बढ़ा सकती हैं.

लखपति दीदी योजना

लखपति दीदी योजना उन ग्रामीण महिलाओं के लिए है जो SHG से जुड़ी हैं और सालाना कम से कम 1 लाख की कमाई करना चाहती हैं. इसमें 5 लाख तक लोन, ब्याज में छूट और स्किल ट्रेनिंग दी जाती है. जैसे कृषि, हस्तशिल्प, बैंकिंग, पर्यटन इससे महिलाएं नया काम सीख सकती हैं. ज्यादा कमा सकती हैं और लाइफ स्टाइल बेहतर कर सकती हैं. इसमें आवेदन करने के लिए महिलाओं को स्वयं सहायता समूह की सदस्य होना जरूरी है. इस योजना का मकसद महिलाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना है

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