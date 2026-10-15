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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मनवरात्रि पर न्यूयॉर्क के मेयर ने लिया सिंदूर खेला और गोलू का नाम… क्या हैं ये परंपराएं?

नवरात्रि पर न्यूयॉर्क के मेयर ने लिया सिंदूर खेला और गोलू का नाम… क्या हैं ये परंपराएं?

Sindoor Khela and Golu Meaning: न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने नवरात्रि संदेश में सिंदूर खेला और गोलू का जिक्र किया. जानें बंगाल और दक्षिण भारत की इन परंपराओं में क्या होता है.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 15 Oct 2026 02:30 PM (IST)
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Sindoor Khela and Golu: नवरात्रि आते ही अमूमन हर तरफ सिर्फ गरबा और डांडिया की बातें होने लगती हैं. लेकिन इस बार समंदर पार न्यूयॉर्क से आए एक बधाई संदेश ने सबका ध्यान खींच लिया. न्यूयॉर्क के मेयर ने अपने नवरात्रि पोस्ट में गरबा के साथ-साथ सिंदूर खेला और गोलू का नाम लेकर हर किसी को चौंका दिया.

भारत से हजारों मील दूर किसी विदेशी मंच पर इन दोनों रस्मों का एक साथ जिक्र आना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों परंपराएं देश के दो अलग-अलग कोनों की आत्मा हैं, एक तरफ बंगाल का जज्बात, तो दूसरी तरफ दक्षिण भारत की पुरानी विरासत.

सिंदूर खेला: जब नम आंखों से विदा होती हैं घर आई बेटी दुर्गा

लाल पाड़ की सफेद साड़ी और गालों पर लगा गाढ़ा लाल सिंदूर. विजयादशमी के दिन बंगाल के किसी भी पूजा पंडाल में चले जाइए, यही तस्वीर दिल में उतर जाती है. बंगाली समाज में सिंदूर खेला कोई रस्म भर नहीं, एक गहरा अहसास है. यहां मां दुर्गा को सिर्फ देवी नहीं, बल्कि अपने मायके आई बेटी माना जाता है.

विदाई के वक्त सुहागन महिलाएं पहले मां की मांग भरती हैं, उन्हें मीठा पान और संदेश खिलाती हैं, और फिर एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर सदा सुहागन रहने की दुआ देती हैं. इस पूरे माहौल में जहां एक तरफ ढोल-ढाक की थाप पर नाच-गाना होता है, वहीं दिल के किसी कोने में बेटी के ससुराल लौटने की टीस और आंखों में आंसू भी तैर रहे होते हैं.

बोम्माई गोलू: वो अनूठी परंपरा, जहां घर की सीढ़ियों पर उतर आती हैं देव कथाएं

वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में नवरात्रि का रंग बिल्कुल अलग दिखता है. यहां त्योहार की पहचान है गोलू या बोम्माई कोलू. घरों में लकड़ी के तख्तों से सीढ़ियां बनाई जाती हैं और उन पर देवी-देवताओं, साधु-संतों, राजा-रानियों और आम जिंदगी से जुड़ी मिट्टी व लकड़ी की खूबसूरत गुड़ियां सजाई जाती हैं. इसे सिर्फ सजावट कहना गलत होगा.

असल में यह अपनी आने वाली पीढ़ी को बिना किताबों के रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियां सिखाने का सदियों पुराना देसी तरीका है. नौ दिनों तक महिलाएं और बच्चे एक-दूसरे के घर गोलू देखने जाते हैं, पारंपरिक सुंदर-कांड और भजन गाते हैं और प्रसाद बांटते हैं.

सात समंदर पार भारत की असली विविधता का मुरीद हुआ न्यूयॉर्क

सिंदूर खेला और गोलू, दोनों का मिजाज और भूगोल एक-दूसरे से एकदम जुदा है. सिंदूर खेला जहां पूर्वी भारत में विजयादशमी के दिन मां की विदाई और नारी के सुहाग का भावुक उत्सव है, वहीं गोलू दक्षिण में पूरे नौ दिन चलने वाला परिवारों और समाज को जोड़ने का एक बेहद शांत व कलात्मक जरिया है.

न्यूयॉर्क के मेयर के संदेश में इन दोनों का नाम साथ आना यह साबित करता है कि दुनिया अब भारत के सिर्फ उन्हीं रंगों को नहीं देख रही जो दूर से चमकते हैं, बल्कि वह हमारे उन स्थानीय रीति-रिवाजों और आस्था की जड़ों को भी पहचानने लगी है, जो सदियों से हमारे घरों में चुपचाप रचे-बसे हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 15 Oct 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Durga Puja Sindoor Khela Navratri 2026 Golu
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