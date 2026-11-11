Chhath Puja 2026 Nahay-Khay: लोक आस्था का महापर्व छठ चार दिनों तक अत्यंत नियम, निष्ठा और पवित्रता के साथ मनाया जाता है. इस महापर्व की शुरुआत 'नहाय-खाय' के साथ होती है. इस दिन व्रती महिलाएं और पुरुष स्नान कर पूरी सात्विकता से तैयार भोजन ग्रहण करते हैं. नहाय-खाय के दिन सबसे मुख्य भोजन कद्दू (लौकी), भात (चावल) और चने की दाल होता है.

परंपरा के अनुसार, इस दिन कद्दू की सब्जी खाना अनिवार्य माना गया है. आइए जानते हैं कि आखिर नहाय-खाय के दिन कद्दू-भात खाने के पीछे धार्मिक मान्यता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है.

धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता



छठ पूजा में सात्विकता और शुद्धता का विशेष महत्व है. धार्मिक दृष्टि से कद्दू को अत्यंत पवित्र और सात्विक सब्जी माना गया है.

शुद्धता का प्रतीक: कद्दू-भात बनाते समय लहसुन, प्याज या तामसिक मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता. इसे शुद्ध घी और सेंधा नमक में पकाया जाता है.

कद्दू-भात बनाते समय लहसुन, प्याज या तामसिक मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता. इसे शुद्ध घी और सेंधा नमक में पकाया जाता है. सूर्य देव को भोग: नहाय-खाय के दिन सबसे पहले यह भोजन भगवान सूर्य को अर्पित किया जाता है, जिसके बाद व्रती इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं.

नहाय-खाय के दिन सबसे पहले यह भोजन भगवान सूर्य को अर्पित किया जाता है, जिसके बाद व्रती इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं. अहंकार मुक्ति की भावना: कद्दू ज़मीन पर उगने वाली सहज और सरल सब्जी है, जो सादगी और विनम्रता का प्रतीक मानी जाती है.

वैज्ञानिक और स्वास्थ्य लाभ



छठ का व्रत 36 घंटे के निर्जला उपवास (खरना के बाद) के लिए जाना जाता है. ऐसे में नहाय-खाय का भोजन शरीर को आने वाले कठिन उपवास के लिए तैयार करने का एक बेहतरीन तरीका है.

पानी की प्रचुर मात्रा: लौकी (कद्दू) में लगभग 92% से 96% पानी होता है. यह शरीर को गहराई से हाइड्रेट करता है, जिससे अगले दिनों में निर्जला व्रत के दौरान डिहाइड्रेशन का जोखिम कम हो जाता है.

हल्का और सुपाच्य: लौकी फाइबर से भरपूर होती है और पेट के लिए बहुत हल्की मानी जाती है. यह पाचन तंत्र को शांत रखती है और गैस या एसिडिटी की समस्या नहीं होने देती.

संतुलित पोषण: कद्दू-भात के साथ चने की दाल खाई जाती है. चावल से शरीर को तुरंत ऊर्जा (कार्बोहाइड्रेट) मिलती है, चने की दाल से भरपूर प्रोटीन मिलता है और कद्दू से जरूरी मिनरल्स व विटामिन्स मिलते हैं.

शरीर को डिटॉक्स करना: सेंधा नमक और लौकी का संयोजन शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है.

नहाय-खाय पर कद्दू-भात खाने की यह परंपरा केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा आस्था और आयुर्वेद के सटीक तालमेल से तैयार की गई एक वैज्ञानिक जीवनशैली है.

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