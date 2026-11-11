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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मछठ पूजा 2026: 36 घंटे के निर्जला उपवास से पहले व्रती क्यों खाते हैं कद्दू-भात? समझें इसके पीछे का धार्मिक महत्व

छठ पूजा 2026: 36 घंटे के निर्जला उपवास से पहले व्रती क्यों खाते हैं कद्दू-भात? समझें इसके पीछे का धार्मिक महत्व

नहाय-खाय पर गंगा स्नान के बाद नए मिट्टी के चूल्हे पर पीतल के बर्तन में सेंधा नमक व शुद्ध घी से कद्दू-भात बनता है. सूर्य देव को भोग लगाकर व्रती पहले खाते हैं, फिर परिवार इसे प्रसाद रूप में लेता है.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 11 Nov 2026 03:30 PM (IST)
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Chhath Puja 2026 Nahay-Khay: लोक आस्था का महापर्व छठ चार दिनों तक अत्यंत नियम, निष्ठा और पवित्रता के साथ मनाया जाता है. इस महापर्व की शुरुआत 'नहाय-खाय' के साथ होती है. इस दिन व्रती महिलाएं और पुरुष स्नान कर पूरी सात्विकता से तैयार भोजन ग्रहण करते हैं. नहाय-खाय के दिन सबसे मुख्य भोजन कद्दू (लौकी), भात (चावल) और चने की दाल होता है.

परंपरा के अनुसार, इस दिन कद्दू की सब्जी खाना अनिवार्य माना गया है. आइए जानते हैं कि आखिर नहाय-खाय के दिन कद्दू-भात खाने के पीछे धार्मिक मान्यता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है.

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धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता

छठ पूजा में सात्विकता और शुद्धता का विशेष महत्व है. धार्मिक दृष्टि से कद्दू को अत्यंत पवित्र और सात्विक सब्जी माना गया है.

  • शुद्धता का प्रतीक: कद्दू-भात बनाते समय लहसुन, प्याज या तामसिक मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता. इसे शुद्ध घी और सेंधा नमक में पकाया जाता है.
  • सूर्य देव को भोग: नहाय-खाय के दिन सबसे पहले यह भोजन भगवान सूर्य को अर्पित किया जाता है, जिसके बाद व्रती इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं.
  • अहंकार मुक्ति की भावना: कद्दू ज़मीन पर उगने वाली सहज और सरल सब्जी है, जो सादगी और विनम्रता का प्रतीक मानी जाती है.

वैज्ञानिक और स्वास्थ्य लाभ

छठ का व्रत 36 घंटे के निर्जला उपवास (खरना के बाद) के लिए जाना जाता है. ऐसे में नहाय-खाय का भोजन शरीर को आने वाले कठिन उपवास के लिए तैयार करने का एक बेहतरीन तरीका है.

पानी की प्रचुर मात्रा: लौकी (कद्दू) में लगभग 92% से 96% पानी होता है. यह शरीर को गहराई से हाइड्रेट करता है, जिससे अगले दिनों में निर्जला व्रत के दौरान डिहाइड्रेशन का जोखिम कम हो जाता है.

हल्का और सुपाच्य: लौकी फाइबर से भरपूर होती है और पेट के लिए बहुत हल्की मानी जाती है. यह पाचन तंत्र को शांत रखती है और गैस या एसिडिटी की समस्या नहीं होने देती.

संतुलित पोषण: कद्दू-भात के साथ चने की दाल खाई जाती है. चावल से शरीर को तुरंत ऊर्जा (कार्बोहाइड्रेट) मिलती है, चने की दाल से भरपूर प्रोटीन मिलता है और कद्दू से जरूरी मिनरल्स व विटामिन्स मिलते हैं.

शरीर को डिटॉक्स करना: सेंधा नमक और लौकी का संयोजन शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है.

नहाय-खाय पर कद्दू-भात खाने की यह परंपरा केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा आस्था और आयुर्वेद के सटीक तालमेल से तैयार की गई एक वैज्ञानिक जीवनशैली है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 11 Nov 2026 03:19 PM (IST)
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Nahay Khay Kaddu Bhat Chhath Puja 2026
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