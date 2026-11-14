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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Meen Rashifal 14 November 2026: 10th चंद्रमा व शूल योग से राजनीति व बिजनेस में नई उपलब्धियां, निवेश के लिए शुभ दिन

Aaj Ka Meen Rashifal 14 November 2026: 10th चंद्रमा व शूल योग से राजनीति व बिजनेस में नई उपलब्धियां, निवेश के लिए शुभ दिन

Aaj Ka Meen Rashifal 14 November 2026: मीन राशि का दैनिक राशिफल! 10th चंद्रमा, शूल योग, राजनीति में सफलता, बिजनेस निवेश व नई भर्ती की योजना, ऑफिस में मनचाहे परिणाम व शनिवार उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 14 Nov 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal 14 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से दसवें भाव यानी दशम भाव (कर्म, करियर, पद-प्रतिष्ठा, प्रशासन, राजनीति, पिता व कार्यक्षेत्र स्थान) में संचरण करेंगे. इसके पश्चात मध्य रात्रि 03:11 बजे चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे.

दशम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आज राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई उपलब्धियां हासिल होंगी. वीकेंड का माहौल बेहद खुशनुमा और ऊर्जावान बना रहेगा, जिससे व्यापार के रुके हुए काम तेजी से गति पकड़ेंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी साख मजबूत होगी.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 14 November 2026)

दिनांक: 14 नवंबर 2026, शनिवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रात्रि 11:24 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि

नक्षत्र: रात्रि 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और शूल योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर धनु राशि (आपकी राशि से दसवें भाव) में रहेंगे और मध्य रात्रि 03:11 बजे के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे

शुभ मुहूर्त:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक

लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Business Momentum, Investment Plan & New Recruitment)

खुशनुमा माहौल से अटके कार्यों को मिलेगी रफ्तार: वीकेंड के दिन आसपास का वातावरण बेहद सकारात्मक और ऊर्जावान रहेगा, जिसका सीधा लाभ व्यापारी वर्ग को मिलेगा. आपके लंबे समय से अटके हुए व्यावसायिक कार्य आज तेजी से पूरे होंगे.

निवेश की योजना बनाने के लिए उत्तम दिन: शूल योग के शुभ प्रभाव से आज आप अपने व्यापार को लेकर काफी उत्साहित रहेंगे. पूरी एकाग्रता और कार्यकुशलता के साथ अपने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा पाएंगे, साथ ही भविष्य के निवेश (Investment) की योजना बनाने के लिए भी आज का दिन बेहद अनुकूल है.

नई भर्ती की प्लानिंग और मार्केट साख का मिलेगा लाभ: यदि आप अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए नई भर्ती (New Recruitment) की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है. बाजार में आपकी मजबूत साख और प्रतिष्ठा का आज आपको पूरा फायदा मिलेगा.

करियर और नौकरी (Creative Field Success, Sharp Vision & Mood Refresh)

सूझबूझ के आगे नहीं टिक पाएंगी ऑफिस की रुकावटें: कार्यक्षेत्र में आ रही चुनौतियों पर आज आपकी पैनी नजर और तेज सूझबूझ भारी पड़ेगी. आपकी रणनीति के आगे कोई भी रुकावट टिक नहीं पाएगी और वीकेंड पर आपको बेहद शानदार व मनचाहे परिणाम हासिल होंगे.

मार्केटिंग और क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए बाएं हाथ का खेल होंगे टारगेट: मार्केटिंग तथा क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े नौकरीपेशा लोगों के लिए आज अपने टारगेट्स को पूरा करना बेहद आसान रहेगा. इस शानदार प्रदर्शन से सीनियर्स के बीच आपकी साख और भरोसा और अधिक मजबूत होगा.

काम के दबाव में खुद को रखें फ्रेश: यदि ऑफिस में काम का बोझ अधिक है, तो पूरा ध्यान अपने टारगेट को पूरा करने पर केंद्रित रखें. अगर काम में मन न लगे तो तनाव लेने के बजाय थोड़ा मनोरंजन का सहारा लें कोई अच्छी कॉमेडी मूवी देखकर अपना मूड फ्रेश करें और नई ऊर्जा के साथ दोबारा काम पर लग जाएं.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Home Management, Student Caution & Mental Balance)

पारिवारिक जीवन सामान्य, घर की व्यवस्था पर दें ध्यान: आज घर के मोर्चे पर थोड़ी अव्यवस्था या सामान के बिखराव जैसी स्थिति बन सकती है, जिसे मिल-जुलकर संभालना होगा. हालांकि, आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सामान्य व शांत बना रहेगा.

छात्र किसी पर भी आंख बंद करके न करें भरोसा: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) और सामान्य पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को आज अपने क्षेत्र में बेहद सतर्क रहना होगा. किसी भी सहपाठी या बाहरी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न करें और अपनी तैयारी पर खुद नियंत्रण रखें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दशम भाव का चंद्रमा आपको सक्रिय बनाए रखेगा. काम के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लेते रहें ताकि मानसिक थकान हावी न हो और पर्याप्त पानी पिएं.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 9

शनिवार विशेष अचूक उपाय
आज शनिवार और दशम भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने तथा कार्यक्षेत्र में निर्विघ्न सफलता व घर की सुख-शांति बनाए रखने के लिए प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान शनिदेव और संकटमोचन हनुमान जी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल, गुड़ या सरसों के तेल का दान करें. इस उपाय से कार्यस्थल की बाधाएं दूर होंगी, राजनीतिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 14 Nov 2026 03:55 AM (IST)
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