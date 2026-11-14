Aaj Ka Meen Rashifal 14 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से दसवें भाव यानी दशम भाव (कर्म, करियर, पद-प्रतिष्ठा, प्रशासन, राजनीति, पिता व कार्यक्षेत्र स्थान) में संचरण करेंगे. इसके पश्चात मध्य रात्रि 03:11 बजे चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे.

दशम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आज राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई उपलब्धियां हासिल होंगी. वीकेंड का माहौल बेहद खुशनुमा और ऊर्जावान बना रहेगा, जिससे व्यापार के रुके हुए काम तेजी से गति पकड़ेंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी साख मजबूत होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 14 November 2026)

दिनांक: 14 नवंबर 2026, शनिवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रात्रि 11:24 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि

नक्षत्र: रात्रि 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और शूल योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर धनु राशि (आपकी राशि से दसवें भाव) में रहेंगे और मध्य रात्रि 03:11 बजे के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे

शुभ मुहूर्त:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक

लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Business Momentum, Investment Plan & New Recruitment)

खुशनुमा माहौल से अटके कार्यों को मिलेगी रफ्तार: वीकेंड के दिन आसपास का वातावरण बेहद सकारात्मक और ऊर्जावान रहेगा, जिसका सीधा लाभ व्यापारी वर्ग को मिलेगा. आपके लंबे समय से अटके हुए व्यावसायिक कार्य आज तेजी से पूरे होंगे.

निवेश की योजना बनाने के लिए उत्तम दिन: शूल योग के शुभ प्रभाव से आज आप अपने व्यापार को लेकर काफी उत्साहित रहेंगे. पूरी एकाग्रता और कार्यकुशलता के साथ अपने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा पाएंगे, साथ ही भविष्य के निवेश (Investment) की योजना बनाने के लिए भी आज का दिन बेहद अनुकूल है.

नई भर्ती की प्लानिंग और मार्केट साख का मिलेगा लाभ: यदि आप अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए नई भर्ती (New Recruitment) की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है. बाजार में आपकी मजबूत साख और प्रतिष्ठा का आज आपको पूरा फायदा मिलेगा.

करियर और नौकरी (Creative Field Success, Sharp Vision & Mood Refresh)

सूझबूझ के आगे नहीं टिक पाएंगी ऑफिस की रुकावटें: कार्यक्षेत्र में आ रही चुनौतियों पर आज आपकी पैनी नजर और तेज सूझबूझ भारी पड़ेगी. आपकी रणनीति के आगे कोई भी रुकावट टिक नहीं पाएगी और वीकेंड पर आपको बेहद शानदार व मनचाहे परिणाम हासिल होंगे.

मार्केटिंग और क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए बाएं हाथ का खेल होंगे टारगेट: मार्केटिंग तथा क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े नौकरीपेशा लोगों के लिए आज अपने टारगेट्स को पूरा करना बेहद आसान रहेगा. इस शानदार प्रदर्शन से सीनियर्स के बीच आपकी साख और भरोसा और अधिक मजबूत होगा.

काम के दबाव में खुद को रखें फ्रेश: यदि ऑफिस में काम का बोझ अधिक है, तो पूरा ध्यान अपने टारगेट को पूरा करने पर केंद्रित रखें. अगर काम में मन न लगे तो तनाव लेने के बजाय थोड़ा मनोरंजन का सहारा लें कोई अच्छी कॉमेडी मूवी देखकर अपना मूड फ्रेश करें और नई ऊर्जा के साथ दोबारा काम पर लग जाएं.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Home Management, Student Caution & Mental Balance)

पारिवारिक जीवन सामान्य, घर की व्यवस्था पर दें ध्यान: आज घर के मोर्चे पर थोड़ी अव्यवस्था या सामान के बिखराव जैसी स्थिति बन सकती है, जिसे मिल-जुलकर संभालना होगा. हालांकि, आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सामान्य व शांत बना रहेगा.

छात्र किसी पर भी आंख बंद करके न करें भरोसा: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) और सामान्य पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को आज अपने क्षेत्र में बेहद सतर्क रहना होगा. किसी भी सहपाठी या बाहरी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न करें और अपनी तैयारी पर खुद नियंत्रण रखें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दशम भाव का चंद्रमा आपको सक्रिय बनाए रखेगा. काम के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लेते रहें ताकि मानसिक थकान हावी न हो और पर्याप्त पानी पिएं.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 9

शनिवार विशेष अचूक उपाय

आज शनिवार और दशम भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने तथा कार्यक्षेत्र में निर्विघ्न सफलता व घर की सुख-शांति बनाए रखने के लिए प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान शनिदेव और संकटमोचन हनुमान जी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल, गुड़ या सरसों के तेल का दान करें. इस उपाय से कार्यस्थल की बाधाएं दूर होंगी, राजनीतिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा.

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