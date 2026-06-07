Sawan 2026: भगवान शिव को चढ़ाया हुआ बेलपत्र दोबारा चढ़ा सकते हैं?

Sawan 2026: भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का स्थान अत्यंत विशेष माना गया है. शिवलिंग पर जल, धतूरा, भस्म और बेलपत्र अर्पित किए बिना शिव पूजा अधूरी मानी जाती है. बेलपत्र भगवान शिव को इतना प्रिय है कि इसके एक पत्र के अर्पण मात्र से भी भक्त को पुण्य प्राप्त होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में कुछ ऐसे दिन भी बताए गए हैं जब बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना गया है?

अक्सर लोग सोमवार या किसी विशेष शिव पर्व के दिन ताजा बेलपत्र तोड़कर भगवान शिव को चढ़ा देते हैं, जबकि धर्मशास्त्र इसके संबंध में अलग निर्देश देते हैं. आइए जानते हैं कि बेलपत्र तोड़ने के नियम क्या हैं और यदि किसी दिन बेलपत्र तोड़ना मना हो तो भक्त क्या कर सकता है.

किन दिनों में नहीं तोड़ना चाहिए बेलपत्र?

लिङ्गपुराण में बेलपत्र तोड़ने के संबंध में एक प्रसिद्ध श्लोक मिलता है—

अमारिक्तासु संक्रान्त्यामष्टम्यामिन्दुवासरे।

बिल्वपत्रं न च छिन्द्याच्छिन्द्याच्चेन्नरकं व्रजेत्॥

श्लोक का भावार्थ

इस श्लोक के अनुसार चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, संक्रांति और सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए. शास्त्र इन दिनों को विशेष रूप से पूजनीय मानते हैं. इसलिए इन तिथियों में बेलवृक्ष को क्षति पहुंचाना उचित नहीं माना जाता है. श्लोक में "नरकं व्रजेत्" शब्द का प्रयोग इस नियम के महत्व को बताने के लिए किया गया है. इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति जानबूझकर धार्मिक नियमों की अवहेलना करता है, वह पाप का भागी बनता है.

धार्मिक परंपरा में यह श्लोक विभिन्न पूजापद्धति ग्रंथों और आचार-संग्रहों में उद्धृत मिलता है तथा शिव पूजा के नियमों के अंतर्गत इसका उल्लेख किया जाता है.

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फिर सोमवार को शिव पूजा के लिए बेलपत्र कहां से लाएं?

फिर यह सवाल मन में आता है कि सोमवार को बेलपत्र कहाँ से लाए, क्योंकि सोमवार तो स्वयं भगवान शिव का प्रिय दिन माना जाता है. यदि उस दिन बेलपत्र तोड़ना मना है तो पूजा कैसे होगी?

शास्त्रों में इसका भी उत्तर मिलता हैं. जिन दिनों बेलपत्र तोड़ना माना हो, उनसे एक दिन पहले बेलपत्र तोड़कर सुरक्षित रख लेना चाहिए. पहले से रखें बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित किए जा सकते हैं. इससे नियम का भी अनादर नहीं होता और पूजा भी पूरी विधि से संपन्न हो जाती है.

क्या पुराने बेलपत्र दोबारा चढ़ाए जा सकते हैं?

बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र के संबंध में एक विशेष छूट भी दी गई है. यदि नए बेलपत्र आपके पास न हों तो पहले अर्पित किए गए बेलपत्रों को भी फिर से चढ़ा सकते है.

इस विषय में स्कन्द पुराण में कहा गया है—

अर्पितान्यपि बिल्वानि प्रक्षाल्यापि पुनः पुनः।

शङ्करायार्पणीयानि न नवानि यदि क्वचित्॥

श्लोक का भावार्थ

इस श्लोक का अर्थ है कि अगर किसी स्थान पर नए बेलपत्र प्राप्त न हों तो भगवान शिव को पहले चढ़ाए गए बेलपत्रों को साफ पानी से धोकर फिर से अर्पित कर सकते है. यह नियम केवल शिव पूजा में विशेष रूप से बताया गया है और इससे भगवान शिव की सरलता तथा भक्तों के प्रति उनकी करुणा का पता चलता है.

अर्थात शिवजी के लिए केवल ताजगी नहीं, बल्कि भक्त का भाव अधिक महत्वपूर्ण माना गया है.

क्यों विशेष है बेलपत्र?

पुराणों के अनुसार बेलपत्र की तीन पत्तियां भगवान शिव के तीन नेत्र, त्रिदेव और त्रिगुणों का प्रतीक मानी जाती हैं. इसलिए शिवलिंग पर त्रिपत्र बेलपत्र अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है. माना जाता है कि श्रद्धा से अर्पित किया गया एक बेलपत्र भी अनेक यज्ञों के बराबर पुण्य प्रदान कर सकता है.

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