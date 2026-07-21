INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSawan 2026: सावन में किस दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं? सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि के अलग-अलग नियम जानें

Sawan 2026: सावन में किस दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं? सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि के अलग-अलग नियम जानें

Sawan 2026 Puja Niyam: सावन 2026 में सोमवार, प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि पर शिवलिंग पर क्या अर्पित करना शुभ माना जाता है? जानिए पूजा विधि, धार्मिक मान्यताएं और ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा की राय.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 21 Jul 2026 04:05 PM (IST)
Preferred Sources

Sawan 2026: इस वर्ष सावन का पावन महीना 30 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक रहेगा. सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र समय माना जाता है. इस पूरे महीने शिव भक्त जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा करते हैं.

हालांकि, धर्म शास्त्रों में सोमवार, प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि के लिए पूजा के अलग-अलग महत्व और नियम बताए गए हैं. ऐसे में यदि आप भी सावन में भगवान शिव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो जानिए किस दिन शिवलिंग पर क्या अर्पित करना शुभ माना जाता है.

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, भगवान शिव भाव के भूखे हैं. पूजा में सबसे अधिक महत्व श्रद्धा और सच्ची भक्ति का होता है. अलग-अलग तिथियों पर कुछ विशेष सामग्री अर्पित करने की परंपरा है, लेकिन इसका उद्देश्य भगवान शिव के प्रति समर्पण और साधना को मजबूत करना है.

सावन के सोमवार को क्या चढ़ाएं?

सावन के सोमवार का विशेष महत्व माना जाता है. इस दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल, गंगाजल, कच्चा दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद चंदन, अक्षत और सफेद पुष्प अर्पित किए जाते हैं. मान्यता है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं.

प्रदोष व्रत के दिन क्या अर्पित करें?

प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा का दिन माना जाता है. इस दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक के साथ पंचामृत, शहद, दही, घी, शक्कर, बेलपत्र, भस्म और सफेद फूल चढ़ाने की परंपरा है. शाम के समय दीपक जलाकर शिव चालीसा या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना भी शुभ माना जाता है.

मासिक शिवरात्रि पर क्या चढ़ाना चाहिए?

मासिक शिवरात्रि की रात भगवान शिव की विशेष पूजा का विधान बताया गया है. इस दिन चार प्रहर में जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करने की परंपरा है. साथ ही बेलपत्र, भांग, धतूरा, आक के फूल और मौसमी फल अर्पित किए जाते हैं. श्रद्धालु महामृत्युंजय मंत्र और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप भी करते हैं.

बेलपत्र चढ़ाते समय रखें इन बातों का ध्यान

धार्मिक मान्यता के अनुसार बेलपत्र तीन पत्तियों वाला, साफ और बिना टूटा हुआ होना चाहिए. बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग की ओर रखने की परंपरा बताई गई है.

किन चीजों को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते, हल्दी, केतकी का फूल और सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता. इनसे जुड़ी अलग-अलग पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं.

क्या केवल सामग्री चढ़ाने से ही पूजा पूरी हो जाती है?

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, पूजा की सफलता केवल सामग्री पर निर्भर नहीं करती. सच्ची श्रद्धा, संयम, सात्विक आचरण और भगवान शिव के मंत्रों का जाप भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है.

सावन में सोमवार, प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि तीनों का अपना अलग धार्मिक महत्व है. प्रत्येक अवसर पर शिवलिंग पर अलग-अलग सामग्री अर्पित करने की परंपरा बताई गई है. यदि आप इन धार्मिक मान्यताओं में विश्वास रखते हैं, तो विधि-विधान के साथ पूजा कर सकते हैं.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
Read More
Published at : 21 Jul 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
Masik Shivratri Pradosh Vrat Sawan Somwar Shivling Puja Sawan 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Sawan 2026: सावन में किस दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं? सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि के अलग-अलग नियम जानें
Sawan 2026: सावन में किस दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं? सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि के अलग-अलग नियम जानें
धर्म
Shani Vakri 2026: 7 दिन बाद शनि चलेंगे उलटी चाल, इन 5 राशियों पर सबसे ज्यादा असर, देखें क्या करें, क्या नहीं
7 दिन बाद शनि चलेंगे उलटी चाल, इन 5 राशियों पर सबसे ज्यादा असर, देखें क्या करें, क्या नहीं
धर्म
Temple Mystery: देश का ऐसा शिव मंदिर, जहां रात में अपने आप बजने लगती है घंटियां? क्या है इसके पीछे की मान्यता
Temple Mystery: देश का ऐसा शिव मंदिर, जहां रात में अपने आप बजने लगती है घंटियां? क्या है इसके पीछे की मान्यता
धर्म
Kajari Teej 2026: सिर्फ सुहागिनों का ही नहीं, अविवाहित लड़कियों के लिए भी बेहद खास है कजरी तीज
सिर्फ सुहागिनों का ही नहीं, अविवाहित लड़कियों के लिए भी बेहद खास है कजरी तीज
Advertisement

वीडियोज

Ramayana में Ravi Dubey होंगे सबसे बड़ा Surprise Package? Yash ने किया बड़ा खुलासा
Lock Upp 2 से Yogesh Rawat हुए Evict, Fans ने Makers को किया ट्रोल, बोले- 'Unfair Elimination!'
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Ram Kapoor के Kiss पर जताई नाराजगी, कहा- ‘बिना Consent दोबारा मत करना’
CJP Protest: चलो संसद के बीच अरविंद केजरीवाल 'MISSING'! |ABPLIVE
DGP की '​मौत मिस्ट्री'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP Protest LIVE: पीएम आवास के बाहर राहुल-खरगे का बड़ा प्रदर्शन, हिरासत में चन्नी समेत कई कांग्रेस के नेता
LIVE: पीएम आवास के बाहर राहुल-खरगे का बड़ा प्रदर्शन, हिरासत में चन्नी समेत कई कांग्रेस के नेता
इंडिया
'कल जो हुआ वो बहुत...', संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज पर फायर हुए असदुद्दीन ओवैसी, दिखाया अतीत का आईना
'कल जो हुआ वो बहुत...', संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज पर फायर हुए असदुद्दीन ओवैसी, दिखाया अतीत का आईना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश जी आपका 'दरोगा' 'लुटेरा' है...', सपा चीफ अखिलेश यादव का नाम लेकर योगी के मंत्री का बड़ा दावा
'अखिलेश जी आपका 'दरोगा' 'लुटेरा' है...', सपा चीफ अखिलेश यादव का नाम लेकर योगी के मंत्री का बड़ा दावा
इंडिया
Maharashtra Politics: शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 11 Worldwide: 'धमाल 4' ने मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म को मात देकर बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली हरमनप्रीत कौर पर क्योंं उठे सवाल? पूर्व भारतीय दिग्गज ने कप्तानी बदलने की उठाई मांग
लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली हरमनप्रीत कौर पर क्योंं उठे सवाल? पूर्व भारतीय दिग्गज ने कप्तानी बदलने की उठाई मांग
इंडिया
Explained: 118 पुलिसकर्मी और 60 प्रदर्शनकारी घायल! भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाने के नारे.. दोनों पक्षों से क्या गलतियां हुईं?
60 प्रदर्शनकारी घायल, भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाने के नारे! दोनों पक्षों से क्या गलतियां हुईं
बिहार
अनंत सिंह ने सेट किया बेटे का सियासी भविष्य, 'जैसे निशांत कुमार नीतीश जी के साथ रहे, वैसे…'
अनंत सिंह ने सेट किया बेटे का सियासी भविष्य, 'जैसे निशांत कुमार नीतीश जी के साथ रहे, वैसे…'
ABP NEWS
Viral Video: पुलिस की लाठियों से बचने के लिए भागते प्रदर्शनकारी!
Viral Video: पुलिस की लाठियों से बचने के लिए भागते प्रदर्शनकारी!
ABP NEWS
Viral Video: 5 फीट के 'ब्लैक कोबरा' को देखकर स्नेक कैचर भी डर गया!
Viral Video: 5 फीट के 'ब्लैक कोबरा' को देखकर स्नेक कैचर भी डर गया!
ABP NEWS
Viral Video: RAF जवान के सामने जो आया... उसी में बजा दी लाठी!
Viral Video: RAF जवान के सामने जो आया... उसी में बजा दी लाठी!
ABP NEWS
Viral Video: ब्लैक कोबरा को लगी थी भूख... इसलिए सीधा किचन में पहुंचा!
Viral Video: ब्लैक कोबरा को लगी थी भूख... इसलिए सीधा किचन में पहुंचा!
ABP NEWS
Viral Video: आधी रात को किचन में कुंडली मारकर बैठा ब्लैक कोबरा!
Viral Video: आधी रात को किचन में कुंडली मारकर बैठा ब्लैक कोबरा!
Embed widget