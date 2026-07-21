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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTemple Mystery: देश का ऐसा शिव मंदिर, जहां रात में अपने आप बजने लगती है घंटियां? क्या है इसके पीछे की मान्यता

Temple Mystery: देश का ऐसा शिव मंदिर, जहां रात में अपने आप बजने लगती है घंटियां? क्या है इसके पीछे की मान्यता

Temple Mystery: भारत के एक प्राचीन शिव मंदिर से जुड़ी ऐसी मान्यता है कि रात में यहां अपने आप घंटियां बजने की आवाज सुनाई देती है. जानिए इस रहस्यमयी परंपरा के पीछे क्या मान्यता है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 21 Jul 2026 03:08 PM (IST)
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Temple Mystery:भारत में भगवान शिव के कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी रहस्यमयी मान्यताएं आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं. इन्हीं में से एक है छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर.

स्थानीय लोगों के बीच यह मान्यता प्रचलित है कि रात के समय मंदिर परिसर में अपने आप घंटियां बजने की आवाज सुनाई देती है. इस रहस्य को लेकर वर्षों से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच अलग-अलग मान्यताएं चली आ रही हैं.

ध्यान रखें कि रात में घंटियां बजने की यह बात स्थानीय धार्मिक मान्यताओं और लोगों के अनुभवों पर आधारित है. इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना गया है.

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, प्राचीन शिव मंदिरों से जुड़ी कई ऐसी परंपराएं हैं, जिन्हें श्रद्धालु भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक मानते हैं.

धार्मिक दृष्टि से मंदिर में घंटी की ध्वनि को नकारात्मक ऊर्जा दूर करने और सकारात्मक वातावरण बनाने वाला माना जाता है. इसलिए ऐसी घटनाओं को भक्त आस्था से जोड़कर देखते हैं.

कहां स्थित है यह मंदिर?

यह मंदिर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है. सावन और महाशिवरात्रि के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

क्या है घंटियों के बजने की मान्यता?

स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और आसपास कोई नहीं होता, तब कभी-कभी घंटियों की आवाज सुनाई देती है. कई श्रद्धालु इसे भगवान शिव की आराधना और दिव्य उपस्थिति का संकेत मानते हैं. 

क्या कहती है धार्मिक मान्यता?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, देवताओं की उपस्थिति वाले स्थानों पर दिव्य ऊर्जा का वास माना जाता है. मंदिर की घंटी की ध्वनि को भी शुभ और पवित्र माना गया है. इसी वजह से कई लोग रात में सुनाई देने वाली घंटियों की आवाज को चमत्कार नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा का प्रतीक मानते हैं. 

क्यों दूर-दूर से आते हैं श्रद्धालु?

धार्मिक मान्यता है कि गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान शिव तक अवश्य पहुंचती है. यही कारण है कि सावन, महाशिवरात्रि और अन्य शिव पर्वों पर यहां हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने आते हैं.

कई भक्तों का विश्वास है कि यहां दर्शन और पूजा करने से मन की शांति मिलती है तथा जीवन की बाधाएं दूर होने की प्रार्थना भगवान शिव तक पहुंचती है. हालांकि, इन मान्यताओं का आधार श्रद्धा और परंपरा है, जिनकी वैज्ञानिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है.

क्या है वैज्ञानिक दृष्टिकोण?

विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में तेज हवा, धातु की कंपन, वन्य वातावरण या अन्य प्राकृतिक कारणों से भी घंटियों जैसी ध्वनि सुनाई दे सकती है. हालांकि इस विशेष घटना की कोई आधिकारिक वैज्ञानिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है.

सावन में क्यों बढ़ जाता है महत्व?

सावन भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है. इस दौरान यहां जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा का आयोजन होता है. दूर-दूर से श्रद्धालु भगवान शिव का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं.

यह भी पढ़े- Weak Sun: कुंडली में सूर्य कमजोर है तो मिलने लगते हैं ये संकेत, जानें कारण, प्रभाव और आसान उपाय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 21 Jul 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
Lord Shiva Shiv Temple Sawan 2026 Temple Mystery Gupteshwar Mahadev
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