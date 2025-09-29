Shardiya Navratri 2025 Vrat Paran: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आश्विन महीने की प्रतिपदा तिथि से हो जाती है और नवमी तिथि पर समाप्त होती है. नवरात्रि के दौरान भक्तगण 9 दिनों का व्रत भी रखते हैं. इस साल नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हुई थी और 1 अक्टूबर को इसका समापन होगा. वहीं 2 अक्टूबर 2025 को दशमी तिथि रहेगी.

नवरात्रि के पावन अवसर पर लोग व्रत रखते हैं. लेकिन पारण को लेकर अलग-अलग विचार और मान्यताएं देखने को मिलती हैं. कई लोग नवरात्रि व्रत का पारण अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन के बाद करते हैं, तो कुछ नवमी तिथि पर कन्या पूजन और हवन के बाद व्रत खोलते हैं. वहीं कुछ लोग पूरे नौ दिनों का व्रत रखने के बाद दशमी तिथि को व्रत खोलते हैं. लेकिन नवरात्रि व्रत का पारण शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए. यहां दूर करें पारण से जुड़ी सारी कन्फ्यूजन.

1 या 2 अक्टूबर किस दिन करें पारण

नवरात्रि व्रत का पारण कई लोग अष्टमी को, कुछ नवमी को तो वहीं कुछ दशमी तिथि पर भी करते हैं. आप अपनी मान्यता और परंपरा का पालन करते हुए ही व्रत का पारण करें. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पारण सही मुहूर्त और सही विधि से करना जरूरी होता है. इसलिए जान लें कि अष्टमी, नवमी या दशमी तिथि को पारण करने वाले लोग किस मुहूर्त पर पारण करें.

अष्टमी पारण का समय:- अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण करते हैं तो अष्टमी तिथि समापन 06:06 मिनट पर होगा. इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं.

अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण करते हैं तो अष्टमी तिथि समापन 06:06 मिनट पर होगा. इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं. नवमी तिथि पारण समय:- कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन या हवन आदि के बाद व्रत खोलते हैं. बता दें कि नवमी तिथि 1 अक्टूबर को शाम 7 बजे तक रहेगी.

नवरात्रि व्रत पारण टाइम (Navratri 2025 Vrat Paran Time)

नवरात्रि व्रत का पारण 9 दिनों का व्रत रखने के बाद दशमी तिथि पर करना शुभ होता है. जो लोग 9 दिनों तक व्रत रखने का संकल्प लेते हैं, वे दशमी तिथि पर व्रत का पारण करें. 2 अक्टूबर को विजयादशी का दिन रहेगा. दशमी तिथि के प्रबल होने पर नवरात्रि व्रत का पारण करना शुभ होता है. ऐसे में 2 अक्टूबर 2025 को व्रत खोलने के लिए सुबह 06:15 के बाद का समय शुभ रहेगा.

नवरात्रि व्रत पारण में क्या खाएं क्या नहीं

नवरात्रि व्रत का पारण खोलने के लिए केवल सात्विक चीजें ही खाएं. पारण की चीजों में लहसुन-प्याज या नमक वाली चीजें न खाएं. आप माता रानी को अर्पित किए प्रसाद से भी व्रत का पारण कर सकते हैं.

