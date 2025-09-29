हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNavratri Paran Kab Hai 2025: 1 या 2 अक्टूबर किस दिन करें नवरात्रि व्रत का पारण, जानें सही तारीख और मुहूर्त

Navratri 2025 Vrat Paran Kab: नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत रखने के बाद कई लोग अष्टमी पर पारण करते हैं, कुछ नवमी पर तो कुछ दशमी के दिन भी करते हैं. जानें 1 या 2 अक्टूबर किस दिन करें नवरात्रि व्रत पारण.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 29 Sep 2025 11:25 AM (IST)
Preferred Sources

Shardiya Navratri 2025 Vrat Paran: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आश्विन महीने की प्रतिपदा तिथि से हो जाती है और नवमी तिथि पर समाप्त होती है. नवरात्रि के दौरान भक्तगण 9 दिनों का व्रत भी रखते हैं. इस साल नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हुई थी और 1 अक्टूबर को इसका समापन होगा. वहीं 2 अक्टूबर 2025 को दशमी तिथि रहेगी.

नवरात्रि के पावन अवसर पर लोग व्रत रखते हैं. लेकिन पारण को लेकर अलग-अलग विचार और मान्यताएं देखने को मिलती हैं. कई लोग नवरात्रि व्रत का पारण अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन के बाद करते हैं, तो कुछ नवमी तिथि पर कन्या पूजन और हवन के बाद व्रत खोलते हैं. वहीं कुछ लोग पूरे नौ दिनों का व्रत रखने के बाद दशमी तिथि को व्रत खोलते हैं. लेकिन नवरात्रि व्रत का पारण शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए. यहां दूर करें पारण से जुड़ी सारी कन्फ्यूजन.

1 या 2 अक्टूबर किस दिन करें पारण

नवरात्रि व्रत का पारण कई लोग अष्टमी को, कुछ नवमी को तो वहीं कुछ दशमी तिथि पर भी करते हैं. आप अपनी मान्यता और परंपरा का पालन करते हुए ही व्रत का पारण करें. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पारण सही मुहूर्त और सही विधि से करना जरूरी होता है. इसलिए जान लें कि अष्टमी, नवमी या दशमी तिथि को पारण करने वाले लोग किस मुहूर्त पर पारण करें.

  • अष्टमी पारण का समय:- अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण करते हैं तो अष्टमी तिथि समापन 06:06 मिनट पर होगा. इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं.
  • नवमी तिथि पारण समय:- कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन या हवन आदि के बाद व्रत खोलते हैं. बता दें कि नवमी तिथि 1 अक्टूबर को शाम 7 बजे तक रहेगी.

नवरात्रि व्रत पारण टाइम (Navratri 2025 Vrat Paran Time)

नवरात्रि व्रत का पारण 9 दिनों का व्रत रखने के बाद दशमी तिथि पर करना शुभ होता है. जो लोग 9 दिनों तक व्रत रखने का संकल्प लेते हैं, वे दशमी तिथि पर व्रत का पारण करें. 2 अक्टूबर को विजयादशी का दिन रहेगा. दशमी तिथि के प्रबल होने पर नवरात्रि व्रत का पारण करना शुभ होता है. ऐसे में 2 अक्टूबर 2025 को व्रत खोलने के लिए सुबह 06:15 के बाद का समय शुभ रहेगा.

नवरात्रि व्रत पारण में क्या खाएं क्या नहीं

नवरात्रि व्रत का पारण खोलने के लिए केवल सात्विक चीजें ही खाएं. पारण की चीजों में लहसुन-प्याज या नमक वाली चीजें न खाएं. आप माता रानी को अर्पित किए प्रसाद से भी व्रत का पारण कर सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 29 Sep 2025 11:25 AM (IST)
Navratri 2025 Kanya Puja 2025 Shardiya Navratri 2025 Navratri 2025 Vrat Paran Navratri Paran Kab Hai
