हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDurga Puja Calendar 2025: संधि पूजा से लेकर सिंदूर खेला तक, देखें दुर्गा पूजा के 5 दिनों का कैलेंडर

Durga Puja Calendar 2025: संधि पूजा से लेकर सिंदूर खेला तक, देखें दुर्गा पूजा के 5 दिनों का कैलेंडर

Durga Puja Calendar 2025: शारदीय नवरात्रि 9 दिनों तक पर्व है, लेकिन दुर्गा पूजा षष्ठी तिथि से लेकर विजयादशमी तक पांच दिनों तक चलती है. आइये जानते हैं पांच दिवसीय दुर्गा पूजा 225 का पूजा कैलेंडर.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 28 Sep 2025 11:03 AM (IST)
Preferred Sources

Durga Puja Calendar 2025: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 को आश्विन शुक्ल की प्रतिपदा तिथि से हो चुकी है, जिसका समापन 1 अक्टूबर को नवमी तिथि पर होगा. लेकिन दुर्गा पूजा का उत्सव आश्विन शुक्ल की षष्ठी तिथि से लेकर विजयादशमी तक चलता है. इस साल दुर्गा पूजा 28 सितंबर से शुरू होकर गुरुवार, 2 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगी.

दुर्गा पूजा के दौरान मुख्य रूप से षष्ठी तिथि से लेकर दशमी तिथि तक अलग-अलग दिनों में कई रस्में निभाई जाती हैं. खासकर पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, असम, त्रिपुरा, ओडिशा आदि जैसे राज्यों में पांच दिवसीय दुर्गा पूजा (Durga Puja) की विशेष धूम रहती है. आइये जानते हैं पांच दिनों के दुर्गा पूजा उत्सव में किस दिन कौन सी पूजा होगी.

पांच दिवसीय दुर्गा पूजा का पूजा कैलेंडर (Durga Puja Five Days Schdule 2025) 

षष्ठी तिथि (28 सितंबर 2025)- कल्पारम्भ, अकाल बोधन, आमंत्रण और अधिवास

सप्तमी तिथि (29 सितंबर 2025)- कोलाबौ पूजा

महा अष्टमी (30 सितंबर 2025)- भोग-आरती, संधि पूजा

महा नवमी (1 अक्टूबर 2025)- महा नवमी पूजा, दुर्गा बलिदान और नवमी होम

दशमी तिथि (2 अक्टूबर 2025)- सिंदूर खेला, दुर्गा विसर्जन, रावण दहन

दुर्गा पूजा अनुष्ठान

दुर्गा पूजा में पूजा की शुरुआत से पंचमी तिथि को बिल्व निमंत्रण दिया जाता है और इसके बाद कलश स्थापना होती है. इसके बाद हर तिथि पर विशेष अनुष्ठान की परंपरा निभाई जाती है और हर तिथि का विशेष महत्व भी होता है. खासकर सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर विशेष पूजा होती है. दशमी तिथि पर मां को विदाई देने से पहले महिलाएं पूजा पंडाल में सिंदूर खेला का उत्सव मनाती हैं. इसमें महिलाएं मां के चरणों में सिंदूर अर्पित करती है और फिर वहीं सिंदूर पूरे साल इस्तेमाल करती हैं. इसके बाद मां को विदाई दी जाती है.

ये भी पढ़ें: Color Astrology: शुभ रविवार के लिए आज वार्डरोब से निकाल लीजिए इस रंग के कपड़े, बन जाएगा दिन

यह भी पढ़ें- Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 28 Sep 2025 11:03 AM (IST)
Tags :
Navratri 2025 Maha Navami 2025 Durga Puja 2025 Durga Puja Calendar 2025 Maha Ashtami 2025 Sandhi Puja
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
दिल्ली NCR
आश्रम यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, आरोपी चैतन्यानंद को आगरा से किया गिरफ्तार
आश्रम यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, आरोपी चैतन्यानंद को आगरा से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
दिल्ली NCR
आश्रम यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, आरोपी चैतन्यानंद को आगरा से किया गिरफ्तार
आश्रम यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, आरोपी चैतन्यानंद को आगरा से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
ऑटो
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Hyundai i20, जानिए कब होगी भारत में लॉन्च?
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Hyundai i20, जानिए कब होगी भारत में लॉन्च?
इंडिया
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
बिहार
Bihar Election: मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, 4-5 अक्टूबर को चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा
मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, 4-5 अक्टूबर को चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा
यूटिलिटी
हरियाणा के मुख्यमंत्री से सीधे इस नंबर पर कर सकते हैं बात, अधिकारी नहीं सुन रहे तो कर दें शिकायत
हरियाणा के मुख्यमंत्री से सीधे इस नंबर पर कर सकते हैं बात, अधिकारी नहीं सुन रहे तो कर दें शिकायत
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget