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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मपढ़ाई में मन नहीं लगता? 7 दिन में फोकस बढ़ाएं! सरस्वती मंत्र से पाएं एकाग्रता, परीक्षा होगी सफल!

पढ़ाई में मन नहीं लगता? 7 दिन में फोकस बढ़ाएं! सरस्वती मंत्र से पाएं एकाग्रता, परीक्षा होगी सफल!

एग्जाम आ रहे हैं, और अधिकतर बच्चों को यही शिकायत है कि, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है. इस लेख में हम आपको पढ़ाई में मन लगाने का एक ऐसा मंत्र बताएगे जो चमत्कार नहीं, बल्कि इस समस्या का सामाधान है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 22 Mar 2026 03:59 PM (IST)
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आज के समय में अधिकतर विद्यार्थी एक समस्या का सामना कर रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता. किताब खोलते ही ऊबासी आने के साथ मन भटक जाता है. कभी मोबाइल की याद आती है, कभी गेम खेलने का मन करता है, तो कभी सोशल मीडिया पर स्क्रोलिंग करने का मन करता है.

यह कोई छोटी समस्या नहीं है, बल्कि आपकी पढ़ाई और रिजल्ट दोनों पर सीधा प्रभाव करती है.

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क्यों भटकता है मन?

दरअसल समस्या आपकी किताबों या विषय में नहीं है, बल्कि आपके मन में है. मन का स्वभाव ही चंचल होता है. इसे आमतौर पर बंदर से तुलना की जाती है. जहां मौका मिला, वहीं कूदना-भटकना शुरू कर देता है.

अगर इसे कंट्रोल नहीं किया, तो यह आपको कभी भी फोकस करने नहीं देगा.

इस समस्या का क्या है समाधान?

इस समस्या का हल कोई नया नहीं है. हमारे ऋषि-मुनियों ने सैकड़ों वर्ष पहले ही मन को शांत करने के तरीके बताए हैं. पढ़ाई शुरू करने से पहले मन को काबू में करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा. 

मां सरस्वती का बीज मंत्र कैसे मदद करता है?

पढ़ाई शुरू करने से पहले एक सरल तरीका अपनाया जा सकता है. मां सरस्वती का बीज मंत्र-

"ॐ ऐं श्रीं सरस्वती नमः"

इस मंत्र को पढ़ाई से ठीक पहले आंख बंद करके 11 बार शांति से बोलें. यह किसी भी तरह का चमत्कार नहीं, बल्कि एक मानसिक प्रक्रिया है, जो आपके दिमाग को एक जगह केंद्रित करने में मदद करती है. इससे आपके भटकते विचार धीरे-धीरे शांत होने लगते हैं. 

गुरुकुल परंपरा से क्या सीख सकते हैं?

प्राचीन समय में गुरुकुलों में भी छात्रों को इसी तरह ध्यान और मंत्रों के जरिए अपने मन को नियंत्रित करना सिखाया जाता था. इससे वे पढ़ाई पर पूरी तरह फोकस कर पाते थे और ज्ञान को गहराई से समझ पाते थे.

यह तरीका आज भी उतना ही प्रभावी है, बस इसे सही तरीके से अपनाया जाए. 

7 दिनों में देख सकते हैं फर्क

अगर आप प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको 7 दिनों के भीतर फर्क महसूस होने लगता है. आपका ध्यान पहले से ज्यादा स्थिर होगा और पढ़ाई में मन लगने लगेगा. लेकिन शर्त एक ही है, आपको इसे ईमानदारी से करना होगा.

कुल मिलाकर अगर आप सच में अपने एग्जाम को लेकर गंभीर हैं, तो केवल किताबें खोलने से काम नहीं चलेगा. आपको मन को भी काबू में करना सीखना होगा. जब मन भटकना बंद करेगा, तभी दिमाग सही तरीके से काम करेगा और बेहतर परिणाम हासिल कर पाएंगे. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 22 Mar 2026 03:27 PM (IST)
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