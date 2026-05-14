Watch: प्रतीक यादव की मासूम बेटी को संभालते दिखे अखिलेश यादव, दी चॉकलेट, भावुक कर देगा वीडियो

प्रतीक यादव की मौत के बाद से लखनऊ से लेकर सैफई तक शोक की लहर है. बुधवार (13 मई) की सुबह प्रतीक यादव की मौत हुई थी, जिसके बाद आज (गुरुवार, 14 मई) को स्थित बैकुण्ठ धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया. अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने प्रतीक यादव को मुखाग्नि दी. अंतिम संस्कार के वक्त अखिलेश यादव समेत परिवार के सभी सदस्य भावुक हो उठे. इसी दौरान अखिलेश यादव, प्रतीक यादव की मासूम बेटियों को संभलाते भी नजर आए.

बड़ी बेटी को संभालते नजर आए ताऊ अखिलेश

प्रतीक यादव की दो बेटियां हैं, जिनमें बड़ी बेटी काफी देर तक अपने ताऊ अखिलेश के साथ बैठी रही. इस मुश्किल घड़ी में अखिलेश लगातार दोनों बच्चियों को संभालते नजर आए.

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उन्होंने बड़ी बेटी प्रथमा को चॉकलेट दी और जब बच्ची से चॉकलेट नहीं खुल पाई तो अखिलेश ने अपने हाथों से उसे खोलकर दिया. बच्चियों को देखकर वह भावुक भी नजर आए, लेकिन ताऊ होने का फर्ज निभाते उन्होंने पूरे समय उन्हें संभाला. जानकारी के अनुसार, जिस समय प्रतीक यादव की तबीयत बिगड़ी, उस वक्त दोनों बेटियां भी घर पर ही मौजूद थीं, जबकि उनकी पत्नी उस समय लखनऊ में नहीं थीं.

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बैकुण्ठ धाम में ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने दी मुखाग्नि

परिवार के करीबी लोगों ने बताया कि प्रतीक को जानवरों से बेहद लगाव था, इसलिए शव वाहन के दोनों ओर प्रतीक यादव की उनके कुत्तों और अन्य जानवरों के साथ तस्वीरें लगाई गई. इसके बाद बैकुण्ठ धाम में प्रतीक यादव के ससुर ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी, जो लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं. वे लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति और सामाजिक मुद्दों को करीब से कवर करते आ रहे हैं. समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त उन्हें सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था.

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