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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChar Dham Yatra 2026: आस्था का सैलाब चारधाम यात्रा में उमड़ा 12.60 लाख भक्तों का सैलाब, केदारनाथ में टूटे रिकॉर्ड

Char Dham Yatra 2026: आस्था का सैलाब चारधाम यात्रा में उमड़ा 12.60 लाख भक्तों का सैलाब, केदारनाथ में टूटे रिकॉर्ड

CharDham Yatra 2026: 12.60 लाख श्रद्धालु पहुंचे देवभूमि! खराब मौसम और कठिन रास्तों पर भारी पड़ी भक्तों की अटूट श्रद्धा. केदारनाथ-बदरीनाथ में उमड़ा जनसागर, प्रशासन की चाक-चौबंद व्यवस्था से यात्रा जारी.

By : दानिश खान | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 May 2026 03:21 PM (IST)
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Char Dham Yatra 2026: उत्तराखंड की पावन धरा पर इस वर्ष चारधाम यात्रा ने अपनी शुरुआत के साथ ही आस्था और भक्ति के नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं. हिमालय की गोद में स्थित बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब यह स्पष्ट कर रहा है कि इस बार यात्रा अपने पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करने की राह पर है.

ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, यात्रा के शुरुआती चरण में ही 12.60 लाख से अधिक श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं, जो देवभूमि के प्रति अटूट विश्वास का प्रमाण है.

भक्ति का महाकुंभ: रिकॉर्ड तोड़ती संख्या

यात्रा का विधिवत आगाज़ अप्रैल माह में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हुआ था. इसके पश्चात बाबा केदारनाथ और भगवान बदरीविशाल के द्वारों के खुलने ने मानो श्रद्धालुओं के लिए भक्ति के द्वार खोल दिए.

  • केदारनाथ धाम: इस वर्ष सबसे अधिक आकर्षण और भीड़ केदारनाथ में देखी जा रही है. दुर्गम चढ़ाई और ऑक्सीजन की कमी जैसी चुनौतियों के बावजूद, बाबा के भक्तों का जोश कम नहीं हो रहा है.
  • बदरीनाथ व अन्य धाम: बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में भी सुबह से ही लंबी कतारें देखी जा रही हैं. देश के कोने-कोने से लेकर विदेशों तक से भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं.

चुनौतियों पर भारी पड़ती आस्था

चारधाम यात्रा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के लिए भी जानी जाती है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अचानक बदलता मौसम, कड़ाके की ठंड और बारिश श्रद्धालुओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं. हालांकि, श्रद्धालुओं की अडिग आस्था इन चुनौतियों को छोटा साबित कर रही है. चाहे वह खड़ी चढ़ाई हो या पथरीले रास्ते, 'हर-हर महादेव' और 'जय बदरीविशाल' के जयकारों से पूरी घाटी गूंज रही है.

प्रशासन की चौकस व्यवस्था और सुरक्षा

बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार और स्थानीय प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं. यात्रियों की सुगमता के लिए कई विशेष कदम उठाए गए हैं:

  • कड़ी निगरानी: यात्रा मार्गों पर सीसीटीवी और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि भीड़ नियंत्रण सुचारू रूप से हो सके.
  • स्वास्थ्य सेवाएं: ऊंचाई पर होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जगह-जगह मोबाइल हेल्थ कैंप और ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.
  • पंजीकरण और प्रबंधन: यात्रियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे.

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि श्रद्धालुओं का आगमन इसी गति से जारी रहा, तो यह वर्ष चारधाम यात्रा के इतिहास में एक 'स्वर्ण युग' के रूप में दर्ज होगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

Published at : 14 May 2026 03:20 PM (IST)
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Badrinath Dham Kedarnath Dham Char Dham Yatra 2026 Yatra2026
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