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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGanga Dussehra 2026: 25 मई को गंगा दशहरा, नोट करें पवित्र स्नान-दान और पूजा का शुभ मुहूर्त

Ganga Dussehra 2026: 25 मई को गंगा दशहरा, नोट करें पवित्र स्नान-दान और पूजा का शुभ मुहूर्त

Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा 25 मई को मनाया जाएगा. यह पर्व ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मां गंगा के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन नदी में स्नान, दान और व्रत का महत्व है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 08 May 2026 06:30 AM (IST)
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  • 25 मई 2026 को गंगा दशहरा, पवित्र नदी स्नान का महत्व.
  • गंगा दशहरा पर दान-पुण्य और पूजा का शुभ मुहूर्त.
  • गरीबों को अन्न, धन, वस्त्र दान करें, कथा अनुसार नाम.
  • मां गंगा के मंत्र और भागीरथी नाम की कथा.

Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में एक है, जिसे गंगा सप्तमी के लगभग एक महीने 3 दिन बाद मनाया जाता है. वैशाख शुक्ल की सप्तमी तिथि पर गंगा सप्तमी मनाई जाती है और गंगा दशहरा या गंगा दशमी का त्योहार ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है.

गंगा सप्तमी मां गंगा के पुनर्जन्म या प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है. वहीं गंगा दशहरा मां गंगा के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस साल गंगा दशहरा सोमवार 25 मई 2026 को मनाई जाएगी. गंगा दशहरा पर पवित्र नदी (विशेषकर गंगा) में स्नान का महत्व होता है. मान्यता है कि, इस दिन किए नदी स्नान से पाप-दोष सभी खत्म हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं गंगा दशहरा पर स्नान-दान और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त.

गंगा दशहरा 2026 शुभ मुहूर्त

  • ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि आरंभ- सोमवार, 25 मई सुबह 4 बजकर 30 मिनट से.
  • ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि समाप्त- मंगलवार, 26 मई सुबह 5 बजकर 10 मिनट तक.
  • उदयातिथि मान्य होने के कारण 25 मई को ही गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा.

Ganga Dussehra 2026: 25 मई को गंगा दशहरा, नोट करें पवित्र स्नान-दान और पूजा का शुभ मुहूर्त

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गंगा दशहरा 2026 स्नान-दान और पूजा मुहूर्त

गंगा दशहरा पर स्नान-दान और पूजा के लिए बह्मा मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त को सबसे अधिक शुभ माना जाता है. पंचांग के अनुसार ( 25 May Panchang), 25 मई को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:18 तक रहेगा. वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से 1:02 तक रहेगा. स्नान और पूजन के बाद आप दान कर सकते हैं. इस बाद का ध्यान रखें कि, दान सूर्यास्त के पहले ही कर लें.

गंगा दशहरा पर करें इन चीजों का दान (Ganga Dussehra Daan)

गंगा दशहरा के दिन आप गरीब और जरूरतमंदों में अन्न, धन और वस्त्र का दान कर सकते हैं. इसके साथ ही इस दिन ब्रह्मणों को वस्त्र, सीधा या दक्षिणा भी जरूर दें. इस दिन सुहागिनों को श्रृंगार सामग्री दान करना शुभ होता है. पशु-पक्षियों के लिए चारा, दाना और पानी आदि का दान करना भी पुण्यकारी माना जाता है.

मां गंगे का पवित्र मंत्र (Maa Ganga Mantra)

'ॐ नमो भगवति हिलि हिलि मिलि मिलि गंगे माँ पावय पावय स्वाहा'

“ॐ भागीरथ्ये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि। तन्नो गंगा प्रचोदयात।”

“ॐ नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः”

“गंगा गंगेति यो ब्रूयात, योजनानां शतैरपि,
मुच्यते सर्वपापेभ्यो, विष्णुलोके स गच्छति॥”

“ॐ नमो गंगायै विश्वरुपिणी नारायणी नमो नमः”

गंगा को क्यों कहते हैं भागीरथी (Ganga Dussehra Katha in Hindi)

पौराणिक कथा के अनुसार, राजा भगीरथ ने अपने मृत पूर्वजों की आत्मा की शांति और नरक से मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की थी. भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुईं. इसलिए गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

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Published at : 08 May 2026 06:30 AM (IST)
Tags :
MAA GANGA Ganga Dashmi Ganga Dussehra 2026

Frequently Asked Questions

गंगा दशहरा 2026 में किस तिथि को मनाया जाएगा?

गंगा दशहरा 2026 में सोमवार, 25 मई को मनाया जाएगा। दशमी तिथि 25 मई की सुबह 4:30 बजे से शुरू होकर 26 मई की सुबह 5:10 बजे तक रहेगी, लेकिन उदयातिथि के अनुसार 25 मई को ही पर्व मनाया जाएगा।

गंगा दशहरा का क्या महत्व है?

गंगा दशहरा मां गंगा के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पवित्र नदी, विशेषकर गंगा में स्नान करने से पाप-दोष समाप्त होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है।

गंगा दशहरा पर स्नान-दान और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कौन से हैं?

स्नान-दान और पूजा के लिए 25 मई को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:18 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से 1:02 तक शुभ माना जाता है। दान सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए।

गंगा दशहरा पर किन चीजों का दान करना शुभ होता है?

इस दिन अन्न, धन, वस्त्र, और सुहागिनों को श्रृंगार सामग्री का दान करना शुभ होता है। ब्राह्मणों को वस्त्र, सीधा या दक्षिणा भी देना चाहिए। पशु-पक्षियों के लिए चारा, दाना और पानी का दान भी पुण्यकारी है।

गंगा को भागीरथी क्यों कहा जाता है?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुईं। इसलिए उन्हें भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है।

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