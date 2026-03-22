दुनिया के ये 8 मंदिर सिर्फ आस्था नहीं, इंजीनियरिंग के भी हैं कमाल के नमूने! देखें फोटो

मंदिर केवल ऐसी जगहें नहीं हैं, जहां लोग प्रार्थना करने जाते हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि, पहले लोग कैसे रहते थे, क्या मानते थे और उनकी सोच कैसी थी. कई मंदिरों में बारीक नक्काशी होती है, तो कुछ अपनी अनोखी बनावट या लोकेशन के लिए मशहूर होते हैं. इस लेख में दुनिया के 8 ऐसे मंदिरों के बारे में बात करेंगे, जो केवल धार्मिक वजहों से नहीं, बल्कि अपनी अनोखी बनावट, डिजाइन और खास माहौल के कारण से अलग पहचान रखते हैं.