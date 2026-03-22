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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मदुनिया के ये 8 मंदिर सिर्फ आस्था नहीं, इंजीनियरिंग के भी हैं कमाल के नमूने! देखें फोटो

दुनिया के ये 8 मंदिर सिर्फ आस्था नहीं, इंजीनियरिंग के भी हैं कमाल के नमूने! देखें फोटो

Most beautiful temple architecture: दुनिया भर में ऐसे कई मंदिर हैं, जिनकी वास्तुकला जितनी जटिल है, उतनी ही आकर्षक भरी. देखिए दुनिया के 8 अद्भुत वास्तुकला के नमूने मंदिर जहां दुनियाभर से लोग आते हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 22 Mar 2026 02:38 PM (IST)
Most beautiful temple architecture: दुनिया भर में ऐसे कई मंदिर हैं, जिनकी वास्तुकला जितनी जटिल है, उतनी ही आकर्षक भरी. देखिए दुनिया के 8 अद्भुत वास्तुकला के नमूने मंदिर जहां दुनियाभर से लोग आते हैं.

सबसे सुंदर मंदिर आर्किटेक्चर

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मंदिर केवल ऐसी जगहें नहीं हैं, जहां लोग प्रार्थना करने जाते हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि, पहले लोग कैसे रहते थे, क्या मानते थे और उनकी सोच कैसी थी. कई मंदिरों में बारीक नक्काशी होती है, तो कुछ अपनी अनोखी बनावट या लोकेशन के लिए मशहूर होते हैं. इस लेख में दुनिया के 8 ऐसे मंदिरों के बारे में बात करेंगे, जो केवल धार्मिक वजहों से नहीं, बल्कि अपनी अनोखी बनावट, डिजाइन और खास माहौल के कारण से अलग पहचान रखते हैं.
मंदिर केवल ऐसी जगहें नहीं हैं, जहां लोग प्रार्थना करने जाते हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि, पहले लोग कैसे रहते थे, क्या मानते थे और उनकी सोच कैसी थी. कई मंदिरों में बारीक नक्काशी होती है, तो कुछ अपनी अनोखी बनावट या लोकेशन के लिए मशहूर होते हैं. इस लेख में दुनिया के 8 ऐसे मंदिरों के बारे में बात करेंगे, जो केवल धार्मिक वजहों से नहीं, बल्कि अपनी अनोखी बनावट, डिजाइन और खास माहौल के कारण से अलग पहचान रखते हैं.
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थाईलैंड, बैंकॉक में स्थित वाट बेंचमाबोफिट मंदिर को आमतौर पर मार्बल का मंदिर कहा जाता है, और जब आप इसे देखेंगे तो आपका पता चलेगा कि, यह सफेद इटैलियन मार्बल से बना है, जो इसे साफ, चमकदार और मुलायम लुक देता है. इसका लेआउट सिंपल है, और छतों से लेकर आंगन तक सब कुछ सोच-समझकर बनाया गया लगता है.
थाईलैंड, बैंकॉक में स्थित वाट बेंचमाबोफिट मंदिर को आमतौर पर मार्बल का मंदिर कहा जाता है, और जब आप इसे देखेंगे तो आपका पता चलेगा कि, यह सफेद इटैलियन मार्बल से बना है, जो इसे साफ, चमकदार और मुलायम लुक देता है. इसका लेआउट सिंपल है, और छतों से लेकर आंगन तक सब कुछ सोच-समझकर बनाया गया लगता है.
Published at : 22 Mar 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Architecture TEMPLE

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