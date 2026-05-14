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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPrateek Yadav Last Rites: अर्पणा के पिता ने दी प्रतीक को मुखाग्नि, क्या ससुर को है दामाद के अंतिम संस्कार का अधिकार

Prateek Yadav Last Rites: अर्पणा के पिता ने दी प्रतीक को मुखाग्नि, क्या ससुर को है दामाद के अंतिम संस्कार का अधिकार

Prateek Yadav Last Rites: प्रतीक यादव पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं. उनकी पत्नी और BJP नेता अर्पणा के पिता ने प्रतीक को मुखाग्नि दी. गरुड़ पुराण के अनुसार जानें क्या ससुर को अंतिम संस्कार का अधिकार है?

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 14 May 2026 02:46 PM (IST)
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Prateek Yadav Last Rites: भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हो गया. आज 14 मई को लखनऊ के भैंसाकुंड में प्रतीक का अंतिम संस्कार किया गया. अर्पणा के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने नम आंखों से अपने दामाद को मुखाग्नि दी.

प्रतीक यादव के पंचतत्व में विलीन होने के बाद अब चारों ओर यही चर्चा है कि, क्या ससुर अपने दामाद का अंतिम संस्कार कर सकता है? क्या शास्त्रों में ससुर को अपने दामाम के अंतिम संस्कार का अधिकार है? आइए सनातन धर्म के 18 महापुराणों में एक गरुण पुराण के अनुसार जानते हैं कि, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार या मुखाग्नि का अधिकार आखिर किसे होता है?

बता दें कि, प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे, जिनकी शादी बीजेपी नेता अर्पणा यादव से हुई. महज 38 साल की आयु में प्रतीक यादव का निधन हो गया. प्रतीक की दो बेटियां हैं. आमतौर पर पिता के अंतिम संस्कार या मुखाग्नि का अधिकार बेटे को होता है. लेकिन प्रतीक की दो बेटियां हैं. इस दुख की घड़ी में समस्या यह थी कि, मुखाग्नि की परंपरा कौन निभाएगा.

हालांकि आजकल समाज में सोच बदल रहे हैं, जिसमें बेटियों को भी मुखाग्नि देने का अधिकार है और इसे नैतिक माना जाता है. लेकिन हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद मुखाग्नि या अंतिम संस्कार की परंपरा को लेकर कई तरह की धारणाएं, मान्यताएं और नियम होते हैं. गरुड़ पुराण और शास्त्रों में इस संबंध में कई बातें बताई गई हैं.

पुत्र न हो तो कौन दे सकता है मुखाग्नि

गरुड़ पुराण के अनुसार, अंतिम संस्कार या मुखाग्नि को लेकर बताए गए नियम के अनुसार, मुखाग्नि का पहला अधिकार मृतक के पुत्र को है. लेकिन परिवार में पुत्र न हो तो पोता, भाई, भतीजा या फिर पत्नी भी यह नियम कर सकती है. कई बार बेटियां भी मुखाग्नि की जिम्मेदारी निभा सकती हैं.

हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार, ससुर अपने दामाद को मुखाग्नि नहीं दे सकता. धार्मिक मान्यताओं में दामाद (जमाई) को यमराज का रूप माना गया है. अंतिम संस्कार का पहला अधिकार पुत्र, पौत्र, या परिवार के अन्य रक्त संबंधी (सपिंड) का होता है. वहीं ससुर और दामाद का गोत्र भी अलग होता है. हालांकि, ससुर द्वारा दामाद का अंतिम संस्कार किए जाने पर स्पष्ट निषेध भी नहीं है. यदि परिवार में कोई निकट पुरुष सदस्य मौजूद न हो या परिस्थितियां विशेष हों, तो ससुर भी यह जिम्मेदारी निभा सकते हैं. हिंदू परंपरा में भावना, कर्तव्य और परिवार की सहमति को भी मान्यता दी गई है.

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About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 14 May 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Prateek Yadav Last Rites Garuda Purana Antim Sanskar Arpana Yadav Prateek Yadav Death
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