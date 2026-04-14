आज का दिन भागदौड़ वाला लेकिन प्रोडक्टिव रहेगा. शाम तक कोई अच्छी खबर मिलने से मूड बेहतर होगा.
Rashifal 15 April 2026: मीन राशि में नीच राजभंग योग बनेगा, सभी 12 राशियों में जानें किसे होगी लाभ, किसे नुकसान
Rashifal 15 April 2026: प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का संयोग बना है. मेष से मीन तक करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है जान लें.
मेष राशि
आज चंद्रमा आपकी राशि के एकादश भाव में रहेंगे 10 बजे के बाद द्वादश भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए थोड़ा भागदौड़ वाला लेकिन प्रोडक्टिव रहेगा. सुबह से ही दिमाग में कई प्लान्स चलेंगे और आप एक साथ कई काम निपटाने की कोशिश करेंगे.
बीच.बीच में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, लेकिन अगर आप खुद को संभाल लें तो दिन अच्छा गुजर सकता है. आज आपको यह समझना होगा कि हर काम तुरंत नहीं होता, कुछ चीजों के लिए टाइम देना जरूरी है. शाम तक कोई अच्छी खबर मिलने से मूड बेहतर होगा. कुल मिलाकर दिन मेहनत और धैर्य का टेस्ट लेने वाला है.
- पारिवारिक जीवन: घर में किसी बात को लेकर हल्की बहस हो सकती है, खासकर आपकी बातों को गलत समझा जा सकता है। कोशिश करें कि बातों को शांत तरीके से रखें। बुजुर्गों की सलाह आज आपके बहुत काम आ सकती है, इसलिए उन्हें इग्नोर न करें.
- व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन आप अपनी मेहनत से सब मैनेज कर लेंगे. बिजनेस करने वालों के लिए आज नए क्लाइंट से डील होने के योग हैं, बस जल्दबाजी से बचें.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए आज फोकस बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. करियर में कोई नया मौका मिल सकता है.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ छोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है. बेहतर होगा कि आप अपनी बात प्यार से समझाएं. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति में इंटरेस्ट आ सकता है.
- स्वास्थ्य: थकान और सिरदर्द परेशान कर सकते हैं. ज्यादा काम के बीच थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी है.
- लकी अंक: 9
- लकी कलर: लाल
- उपाय: हनुमान जी के मंदिर जाकर सिंदूर चढ़ाएं.
- आज क्या करें: किसी भी बात पर रिएक्ट करने से पहले 10 सेकंड रुककर सोचें.
वृषभ राशि
आज चंद्रमा आपकी राशि के दशम भाव में रहेंगे 10 बजे के बाद पहले एकादश में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए काफी संतुलित और आरामदायक रहेगा. आप अपने कामों को प्लान करके करेंगे, जिससे कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी. आज आपको पैसों से जुड़ा कोई फायदा हो सकता है, जिससे मन खुश रहेगा. पुराने अधूरे काम भी पूरे होने के संकेत हैं. दिन में शांति और स्थिरता बनी रहेगी.
- पारिवारिक जीवन: घर में खुशनुमा माहौल रहेगा. परिवार के साथ बैठकर बातें करने से मन हल्का होगा. किसी रिश्तेदार से अच्छी खबर मिल सकती है.
- व्यापार तथा नौकरी: बिजनेस में आज मुनाफा हो सकता है, खासकर अगर आपने पहले से कोई प्लानिंग की थी. नौकरी करने वालों के लिए दिन नॉर्मल रहेगा, लेकिन बॉस आपकी मेहनत नोटिस करेंगे.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए आज पढ़ाई में मन लगेगा और नई चीजें समझने में आसानी होगी. करियर में धीरे.धीरे प्रगति होगी.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा मीठा खाने से बचें.
- लकी अंक: 4
- लकी कलर: हरा
- उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें.
- आज क्या करें: अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें और सेविंग पर ध्यान दें.
मिथुन राशि
आज चंद्रमा आपकी राशि के नवम भाव में रहेंगे 10 बजे के बाद दशम भाव में संचरण करेगे.आज आपका दिमाग तेजी से काम करेगा और आप हर चीज को जल्दी समझ पाएंगे. नए आइडियाज आएंगे और आप उन्हें लागू करने के बारे में सोचेंगे. हालांकि दिन में कुछ अनिश्चितता भी रह सकती है, इसलिए आपको हर कदम सोच.समझकर उठाना होगा.
- पारिवारिक जीवन: घर में आपकी राय को महत्व मिलेगा. परिवार के साथ किसी जरूरी मुद्दे पर चर्चा हो सकती है.
- व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे शुरुआत में दबाव लगेगा लेकिन बाद में आप उसे अच्छे से संभाल लेंगे. बिजनेस में थोड़ा रिस्क लेने से फायदा हो सकता है.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को आज मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिलेगा. किसी एग्जाम या प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में साफ और ईमानदार बातचीत जरूरी होगी, वरना गलतफहमी बढ़ सकती है.
- स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या या गैस की परेशानी हो सकती है.
- लकी अंक: 6
- लकी कलर: पीला
- उपाय: गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं.
- आज क्या करें: बिना सोचे.समझे किसी पर भरोसा न करें.
कर्क राशि
आज चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव में रहेंगे 10 बजे के बाद नवम भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए थोड़ा भावनात्मक उतार.चढ़ाव लेकर आ सकता है. सुबह से ही मन थोड़ा भारी लग सकता है या किसी पुरानी बात को लेकर आप सोच में पड़ सकते हैं. आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपको सही से समझ नहीं पा रहे, लेकिन असल में आपको खुद को थोड़ा शांत रखना होगा. काम धीरे.धीरे आगे बढ़ेंगे, इसलिए जल्दीबाजी करने की बजाय धैर्य रखें. दिन के दूसरे हिस्से में आपको राहत मिलेगी और किसी करीबी से बात करके मन हल्का होगा.
- पारिवारिक जीवन: घर का माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन आपकी संवेदनशीलता ज्यादा होने के कारण छोटी बात भी बड़ी लग सकती है. कोशिश करें कि हर बात दिल पर न लें. परिवार का कोई सदस्य आपकी मदद के लिए आगे आएगा.
- व्यापार तथा नौकरी: काम की गति थोड़ी धीमी रहेगी, जिससे आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं. लेकिन याद रखें कि आज धैर्य ही आपकी ताकत है. बिजनेस में कोई बड़ा फैसला आज टालना बेहतर रहेगा.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स का ध्यान भटक सकता है. पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको डिसिप्लिन रखना होगा. करियर में अभी स्थिरता बनाए रखना जरूरी है.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, लेकिन अपनी भावनाएं खुलकर बताना जरूरी है. गलतफहमी से बचें.
- स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और नींद की कमी महसूस हो सकती है. मेडिटेशन या हल्की वॉक फायदेमंद रहेगी.
- लकी अंक: 2
- लकी कलर: क्रीम
- उपाय: चावल और दूध का दान करें.
- आज क्या करें: खुद को अकेला महसूस न करें, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात जरूर करें.
सिंह राशि
आज चंद्रमा आपकी राशि के सातवें भाव में रहेंगे 10 बजे के बाद अष्टम भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए एनर्जी और कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा. आप हर काम में आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे और लोग भी आपकी बातों को महत्व देंगे. आज आप अपने टैलेंट को दिखाने का मौका पा सकते हैं, जिससे आपकी पहचान मजबूत होगी. दिन आपके लिए प्रोग्रेस और नई उपलब्धियां लेकर आ सकता है.
- पारिवारिक जीवन: घर में खुशी और पॉजिटिविटी का माहौल रहेगा. परिवार के लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपका साथ देंगे.
- व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं. बिजनेस में बड़ा ऑर्डर मिल सकता है.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत अच्छा है. मेहनत का पूरा रिजल्ट मिलेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. आप दोनों के बीच समझ और भरोसा बढ़ेगा.
- स्वास्थ्य: एनर्जी हाई रहेगी, लेकिन ज्यादा काम करने से थकान हो सकती है.
- लकी अंक: 1
- लकी कलर: गोल्डन
- उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करें.
- आज क्या करें: अपने लीडरशिप क्वालिटी को दिखाने से न हिचकें.
Frequently Asked Questions
मेष राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
वृषभ राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
आज का दिन संतुलित और आरामदायक रहेगा. पैसों से जुड़ा कोई फायदा हो सकता है और पुराने अधूरे काम भी पूरे होने के संकेत हैं.
मिथुन राशि के लिए आज क्या सलाह दी गई है?
आज आपका दिमाग तेजी से काम करेगा, लेकिन हर कदम सोच-समझकर उठाएं. बिना सोचे-समझे किसी पर भरोसा न करें.
कर्क राशि के लिए आज क्या उपाय बताया गया है?
आज चावल और दूध का दान करें. खुद को अकेला महसूस न करें, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात जरूर करें.
सिंह राशि वालों को आज क्या करने की सलाह दी गई है?
अपने लीडरशिप क्वालिटी को दिखाने से न हिचकें. आज का दिन एनर्जी और कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा.
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