कन्या राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव में रहेंगे 10 बजे के बाद सातवें भाव में संचरण करेगे.आज आप हर चीज को बहुत सोच.समझकर करने की कोशिश करेंगे. आपकी प्लानिंग मजबूत रहेगी और आप अपने काम समय पर पूरे कर पाएंगे. हालांकि ज्यादा सोचने की आदत आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, इसलिए खुद को रिलैक्स रखना जरूरी है.

पारिवारिक जीवन: घर का माहौल शांत रहेगा, लेकिन आप किसी छोटी बात को लेकर ज्यादा चिंता कर सकते हैं. बेहतर होगा कि चीजों को हल्के में लें.

घर का माहौल शांत रहेगा, लेकिन आप किसी छोटी बात को लेकर ज्यादा चिंता कर सकते हैं. बेहतर होगा कि चीजों को हल्के में लें. व्यापार तथा नौकरी: काम में स्थिरता बनी रहेगी. कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप अच्छे से निभाएंगे.

काम में स्थिरता बनी रहेगी. कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप अच्छे से निभाएंगे. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए आज पढ़ाई में सुधार होगा. अगर आप लगातार मेहनत करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे.

स्टूडेंट्स के लिए आज पढ़ाई में सुधार होगा. अगर आप लगातार मेहनत करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें.

रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें. स्वास्थ्य: हल्की थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है.

हल्की थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है. लकी अंक: 5

5 लकी कलर: आसमानी

आसमानी उपाय: हरे मूंग का दान करें.

हरे मूंग का दान करें. आज क्या करें: हर छोटी बात पर ओवरथिंकिंग से बचें.

तुला राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के पंचम भाव में रहेंगे 10 बजे के बाद छठे भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए संतुलन बनाने की परीक्षा ले सकता है. सुबह से ही आपको एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं, घर की भी और काम की भी. अगर आप सही तरीके से टाइम मैनेज कर लेते हैं तो दिन काफी स्मूथ निकल सकता है, वरना थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है. आज आपको यह समझना होगा कि हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करने के बजाय जो जरूरी है, उस पर पहले ध्यान दें. किसी पुराने अधूरे काम को पूरा करने का भी मौका मिल सकता है. शाम के समय आपको सुकून और रिलैक्स महसूस होगा.

पारिवारिक जीवन: घर में माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन किसी छोटे मुद्दे पर चर्चा हो सकती है. आपकी समझदारी से बात जल्दी सुलझ जाएगी. परिवार के साथ बैठकर समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा.

घर में माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन किसी छोटे मुद्दे पर चर्चा हो सकती है. आपकी समझदारी से बात जल्दी सुलझ जाएगी. परिवार के साथ बैठकर समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा. व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो शुरुआत में थोड़ी भारी लगेंगी, लेकिन आप धीरे.धीरे उन्हें संभाल लेंगे. बिजनेस करने वालों के लिए पुराने क्लाइंट से फायदा होने के संकेत हैं.

ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो शुरुआत में थोड़ी भारी लगेंगी, लेकिन आप धीरे.धीरे उन्हें संभाल लेंगे. बिजनेस करने वालों के लिए पुराने क्लाइंट से फायदा होने के संकेत हैं. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को आज फोकस बनाए रखने की जरूरत है. अगर आप टाइमटेबल के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं. करियर में नए अवसर सामने आ सकते हैं.

स्टूडेंट्स को आज फोकस बनाए रखने की जरूरत है. अगर आप टाइमटेबल के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं. करियर में नए अवसर सामने आ सकते हैं. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. रिश्ते में समझ और बैलेंस बनाए रखना जरूरी होगा. सिंगल लोगों को कोई दिलचस्प मुलाकात हो सकती है.

पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. रिश्ते में समझ और बैलेंस बनाए रखना जरूरी होगा. सिंगल लोगों को कोई दिलचस्प मुलाकात हो सकती है. स्वास्थ्य: मानसिक थकान या हल्का सिरदर्द हो सकता है. स्क्रीन टाइम कम करें और पर्याप्त आराम लें.

मानसिक थकान या हल्का सिरदर्द हो सकता है. स्क्रीन टाइम कम करें और पर्याप्त आराम लें. लकी अंक: 7

7 लकी कलर: पिंक

पिंक उपाय: मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं.

मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं. आज क्या करें: हर काम को प्राथमिकता के अनुसार करें, सब कुछ एक साथ करने की कोशिश न करें.

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के चौथे भाव में रहेंगे 10 बजे के बाद पंचम भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए थोड़ा गंभीर और सोच.विचार वाला रह सकता है. आप किसी बात को लेकर गहराई से सोचेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे. हालांकि यह आदत अच्छी है, लेकिन ज्यादा ओवरथिंकिंग आपको तनाव दे सकती है. बेहतर होगा कि आप जरूरी बातों पर ही ध्यान दें. काम में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन उसका रिजल्ट भी मिलेगा.

पारिवारिक जीवन: घर में किसी मुद्दे पर गहरी चर्चा हो सकती है. आपकी सलाह परिवार के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी. हालांकि अपनी बात को थोड़ा नरमी से रखें.

घर में किसी मुद्दे पर गहरी चर्चा हो सकती है. आपकी सलाह परिवार के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी. हालांकि अपनी बात को थोड़ा नरमी से रखें. व्यापार तथा नौकरी: काम में आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी. आज कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा. बिजनेस में निवेश सोच.समझकर करें.

काम में आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी. आज कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा. बिजनेस में निवेश सोच.समझकर करें. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को आज ज्यादा मेहनत करनी होगी. जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अनुशासन बनाए रखना होगा.

स्टूडेंट्स को आज ज्यादा मेहनत करनी होगी. जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अनुशासन बनाए रखना होगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में थोड़ा तनाव आ सकता है, खासकर अगर आप अपनी बात साफ नहीं रखते. पार्टनर से खुलकर बातचीत करें.

रिश्तों में थोड़ा तनाव आ सकता है, खासकर अगर आप अपनी बात साफ नहीं रखते. पार्टनर से खुलकर बातचीत करें. स्वास्थ्य: कमजोरी, थकान या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है. पानी ज्यादा पिएं और आराम करें.

कमजोरी, थकान या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है. पानी ज्यादा पिएं और आराम करें. लकी अंक: 8

8 लकी कलर: गहरा लाल (मैरून)

गहरा लाल (मैरून) उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें.

शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें. आज क्या करें: अपने विचारों को कंट्रोल करें और बेवजह की चिंता से दूर रहें.

धनु राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के तीसरे भाव में रहेंगे 10 बजे के बाद चौथे भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए काफी पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहेगा. आप नए काम करने के लिए तैयार रहेंगे और आपके अंदर कुछ नया सीखने की इच्छा भी बढ़ेगी. दिन आपके लिए अवसर लेकर आ सकता है, बस आपको उन्हें पहचानना होगा. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी सोच से प्रभावित होंगे.

पारिवारिक जीवन: परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा. घर में खुशी का माहौल रहेगा और आप सबके साथ अच्छा समय बिताएंगे.

परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा. घर में खुशी का माहौल रहेगा और आप सबके साथ अच्छा समय बिताएंगे. व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी और आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. बिजनेस में विस्तार के योग हैं.

ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी और आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. बिजनेस में विस्तार के योग हैं. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन शानदार है. पढ़ाई में मन लगेगा और अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना है.

स्टूडेंट्स के लिए दिन शानदार है. पढ़ाई में मन लगेगा और अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना है. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी. पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है.

रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी. पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है. स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा भागदौड़ से बचें.

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा भागदौड़ से बचें. लकी अंक: 3

3 लकी कलर: ऑरेंज

ऑरेंज उपाय: गुरुवार को पीले फल या केले का दान करें.

गुरुवार को पीले फल या केले का दान करें. आज क्या करें: नए अवसरों को अपनाने में देर न करें.

मकर राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के दूसरे भाव में रहेंगे 10 बजे के बाद तीसरे भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए मेहनत और धैर्य की परीक्षा ले सकता है. कुछ कामों में रुकावट आ सकती है, जिससे आप थोड़ा निराश महसूस कर सकते हैं. लेकिन अगर आप हार नहीं मानते और लगातार प्रयास करते रहते हैं, तो धीरे.धीरे चीजें आपके पक्ष में आने लगेंगी.

पारिवारिक जीवन: परिवार का सपोर्ट आपको मजबूती देगा. घर में कोई जरूरी बातचीत हो सकती है, जिसमें आपकी भूमिका अहम रहेगी.

परिवार का सपोर्ट आपको मजबूती देगा. घर में कोई जरूरी बातचीत हो सकती है, जिसमें आपकी भूमिका अहम रहेगी. व्यापार तथा नौकरी: काम में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं. ऑफिस में दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे. बिजनेस में बड़े फैसले आज टालना बेहतर रहेगा.

काम में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं. ऑफिस में दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे. बिजनेस में बड़े फैसले आज टालना बेहतर रहेगा. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स का ध्यान भटक सकता है, इसलिए उन्हें खुद को डिसिप्लिन में रखना होगा.

स्टूडेंट्स का ध्यान भटक सकता है, इसलिए उन्हें खुद को डिसिप्लिन में रखना होगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में समझदारी दिखाना जरूरी है. छोटी बातों को लेकर बहस से बचें.

रिश्तों में समझदारी दिखाना जरूरी है. छोटी बातों को लेकर बहस से बचें. स्वास्थ्य: थकान और शरीर में दर्द महसूस हो सकता है. पर्याप्त आराम लें.

थकान और शरीर में दर्द महसूस हो सकता है. पर्याप्त आराम लें. लकी अंक: 1

1 लकी कलर: स्लेटी (ग्रे)

स्लेटी (ग्रे) उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें.

शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें. आज क्या करें: धैर्य रखें और हर काम धीरे.धीरे पूरा करें.

कुंभ राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के पहले भाव में रहेंगे 10 बजे के बाद दूसरे भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए क्रिएटिविटी और नए विचारों से भरा रहेगा. आप कुछ नया करने की सोच सकते हैं और उसे शुरू करने का भी मन बना सकते हैं. दोस्तों या सहकर्मियों से बातचीत के दौरान आपको नए आइडियाज मिलेंगे. दिन आपके लिए एक्सप्लोर करने वाला रहेगा.

पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. घर में पॉजिटिव माहौल रहेगा.

परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. घर में पॉजिटिव माहौल रहेगा. व्यापार तथा नौकरी: काम में नए मौके मिल सकते हैं. ऑफिस में आपकी सोच की तारीफ होगी. बिजनेस में नई रणनीति फायदेमंद साबित हो सकती है.

काम में नए मौके मिल सकते हैं. ऑफिस में आपकी सोच की तारीफ होगी. बिजनेस में नई रणनीति फायदेमंद साबित हो सकती है. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए क्रिएटिव फील्ड में सफलता के योग हैं. नई स्किल सीखने का सही समय है.

स्टूडेंट्स के लिए क्रिएटिव फील्ड में सफलता के योग हैं. नई स्किल सीखने का सही समय है. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में नयापन आएगा. पार्टनर के साथ बातचीत बढ़ेगी और समझ मजबूत होगी.

रिश्तों में नयापन आएगा. पार्टनर के साथ बातचीत बढ़ेगी और समझ मजबूत होगी. स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अनियमित दिनचर्या से बचें.

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अनियमित दिनचर्या से बचें. लकी अंक: 5

5 लकी कलर: बैंगनी (पर्पल)

बैंगनी (पर्पल) उपाय: जरूरतमंद लोगों को कपड़े या कंबल दान करें.

जरूरतमंद लोगों को कपड़े या कंबल दान करें. आज क्या करें: अपने आइडियाज को दबाकर न रखें, उन्हें खुलकर शेयर करें.

मीन राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के द्वादश भाव में रहेंगे 10 बजे के बाद पहला भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए थोड़ा भावनात्मक लेकिन संतुलित रहेगा. सुबह के समय आप थोड़े उदास या सोच में डूबे रह सकते हैं, लेकिन धीरे.धीरे आपका मूड बेहतर हो जाएगा. आज आपको अपनी भावनाओं को सही दिशा देने की जरूरत है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.