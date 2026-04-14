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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal 15 April 2026: मीन राशि में नीच राजभंग योग बनेगा, सभी 12 राशियों में जानें किसे होगी लाभ, किसे नुकसान

Rashifal 15 April 2026: मीन राशि में नीच राजभंग योग बनेगा, सभी 12 राशियों में जानें किसे होगी लाभ, किसे नुकसान

Rashifal 15 April 2026: प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का संयोग बना है. मेष से मीन तक करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है जान लें.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 14 Apr 2026 05:05 PM (IST)
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मेष राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के एकादश भाव में रहेंगे 10 बजे के बाद द्वादश भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए थोड़ा भागदौड़ वाला लेकिन प्रोडक्टिव रहेगा. सुबह से ही दिमाग में कई प्लान्स चलेंगे और आप एक साथ कई काम निपटाने की कोशिश करेंगे.

बीच.बीच में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, लेकिन अगर आप खुद को संभाल लें तो दिन अच्छा गुजर सकता है. आज आपको यह समझना होगा कि हर काम तुरंत नहीं होता, कुछ चीजों के लिए टाइम देना जरूरी है. शाम तक कोई अच्छी खबर मिलने से मूड बेहतर होगा. कुल मिलाकर दिन मेहनत और धैर्य का टेस्ट लेने वाला है.

  • पारिवारिक जीवन: घर में किसी बात को लेकर हल्की बहस हो सकती है, खासकर आपकी बातों को गलत समझा जा सकता है। कोशिश करें कि बातों को शांत तरीके से रखें। बुजुर्गों की सलाह आज आपके बहुत काम आ सकती है, इसलिए उन्हें इग्नोर न करें.
  • व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन आप अपनी मेहनत से सब मैनेज कर लेंगे. बिजनेस करने वालों के लिए आज नए क्लाइंट से डील होने के योग हैं, बस जल्दबाजी से बचें.
  • करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए आज फोकस बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. करियर में कोई नया मौका मिल सकता है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ छोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है. बेहतर होगा कि आप अपनी बात प्यार से समझाएं. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति में इंटरेस्ट आ सकता है.
  • स्वास्थ्य: थकान और सिरदर्द परेशान कर सकते हैं. ज्यादा काम के बीच थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी है.
  • लकी अंक: 9
  • लकी कलर: लाल
  • उपाय: हनुमान जी के मंदिर जाकर सिंदूर चढ़ाएं.
  • आज क्या करें: किसी भी बात पर रिएक्ट करने से पहले 10 सेकंड रुककर सोचें.

वृषभ राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के दशम भाव में रहेंगे 10 बजे के बाद पहले एकादश में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए काफी संतुलित और आरामदायक रहेगा. आप अपने कामों को प्लान करके करेंगे, जिससे कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी. आज आपको पैसों से जुड़ा कोई फायदा हो सकता है, जिससे मन खुश रहेगा. पुराने अधूरे काम भी पूरे होने के संकेत हैं. दिन में शांति और स्थिरता बनी रहेगी.

  • पारिवारिक जीवन: घर में खुशनुमा माहौल रहेगा. परिवार के साथ बैठकर बातें करने से मन हल्का होगा. किसी रिश्तेदार से अच्छी खबर मिल सकती है.
  • व्यापार तथा नौकरी: बिजनेस में आज मुनाफा हो सकता है, खासकर अगर आपने पहले से कोई प्लानिंग की थी. नौकरी करने वालों के लिए दिन नॉर्मल रहेगा, लेकिन बॉस आपकी मेहनत नोटिस करेंगे.
  • करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए आज पढ़ाई में मन लगेगा और नई चीजें समझने में आसानी होगी. करियर में धीरे.धीरे प्रगति होगी.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा मीठा खाने से बचें.
  • लकी अंक: 4
  • लकी कलर: हरा
  • उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें.
  • आज क्या करें: अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें और सेविंग पर ध्यान दें.

मिथुन राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के नवम भाव में रहेंगे 10 बजे के बाद दशम भाव में संचरण करेगे.आज आपका दिमाग तेजी से काम करेगा और आप हर चीज को जल्दी समझ पाएंगे. नए आइडियाज आएंगे और आप उन्हें लागू करने के बारे में सोचेंगे. हालांकि दिन में कुछ अनिश्चितता भी रह सकती है, इसलिए आपको हर कदम सोच.समझकर उठाना होगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर में आपकी राय को महत्व मिलेगा. परिवार के साथ किसी जरूरी मुद्दे पर चर्चा हो सकती है.
  • व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे शुरुआत में दबाव लगेगा लेकिन बाद में आप उसे अच्छे से संभाल लेंगे. बिजनेस में थोड़ा रिस्क लेने से फायदा हो सकता है.
  • करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को आज मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिलेगा. किसी एग्जाम या प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में साफ और ईमानदार बातचीत जरूरी होगी, वरना गलतफहमी बढ़ सकती है.
  • स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या या गैस की परेशानी हो सकती है.
  • लकी अंक: 6
  • लकी कलर: पीला
  • उपाय: गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं.
  • आज क्या करें: बिना सोचे.समझे किसी पर भरोसा न करें.

कर्क राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव में रहेंगे 10 बजे के बाद नवम भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए थोड़ा भावनात्मक उतार.चढ़ाव लेकर आ सकता है. सुबह से ही मन थोड़ा भारी लग सकता है या किसी पुरानी बात को लेकर आप सोच में पड़ सकते हैं. आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपको सही से समझ नहीं पा रहे, लेकिन असल में आपको खुद को थोड़ा शांत रखना होगा. काम धीरे.धीरे आगे बढ़ेंगे, इसलिए जल्दीबाजी करने की बजाय धैर्य रखें. दिन के दूसरे हिस्से में आपको राहत मिलेगी और किसी करीबी से बात करके मन हल्का होगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर का माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन आपकी संवेदनशीलता ज्यादा होने के कारण छोटी बात भी बड़ी लग सकती है. कोशिश करें कि हर बात दिल पर न लें. परिवार का कोई सदस्य आपकी मदद के लिए आगे आएगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम की गति थोड़ी धीमी रहेगी, जिससे आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं. लेकिन याद रखें कि आज धैर्य ही आपकी ताकत है. बिजनेस में कोई बड़ा फैसला आज टालना बेहतर रहेगा.
  • करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स का ध्यान भटक सकता है. पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको डिसिप्लिन रखना होगा. करियर में अभी स्थिरता बनाए रखना जरूरी है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, लेकिन अपनी भावनाएं खुलकर बताना जरूरी है. गलतफहमी से बचें.
  • स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और नींद की कमी महसूस हो सकती है. मेडिटेशन या हल्की वॉक फायदेमंद रहेगी.
  • लकी अंक: 2
  • लकी कलर: क्रीम
  • उपाय: चावल और दूध का दान करें.
  • आज क्या करें: खुद को अकेला महसूस न करें, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात जरूर करें.

सिंह राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के सातवें भाव में रहेंगे 10 बजे के बाद अष्टम भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए एनर्जी और कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा. आप हर काम में आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे और लोग भी आपकी बातों को महत्व देंगे. आज आप अपने टैलेंट को दिखाने का मौका पा सकते हैं, जिससे आपकी पहचान मजबूत होगी. दिन आपके लिए प्रोग्रेस और नई उपलब्धियां लेकर आ सकता है.

  • पारिवारिक जीवन: घर में खुशी और पॉजिटिविटी का माहौल रहेगा. परिवार के लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपका साथ देंगे.
  • व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं. बिजनेस में बड़ा ऑर्डर मिल सकता है.
  • करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत अच्छा है. मेहनत का पूरा रिजल्ट मिलेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. आप दोनों के बीच समझ और भरोसा बढ़ेगा.
  • स्वास्थ्य: एनर्जी हाई रहेगी, लेकिन ज्यादा काम करने से थकान हो सकती है.
  • लकी अंक: 1
  • लकी कलर: गोल्डन
  • उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करें.
  • आज क्या करें: अपने लीडरशिप क्वालिटी को दिखाने से न हिचकें.

कन्या राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव में रहेंगे 10 बजे के बाद सातवें भाव में संचरण करेगे.आज आप हर चीज को बहुत सोच.समझकर करने की कोशिश करेंगे. आपकी प्लानिंग मजबूत रहेगी और आप अपने काम समय पर पूरे कर पाएंगे. हालांकि ज्यादा सोचने की आदत आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, इसलिए खुद को रिलैक्स रखना जरूरी है.

  • पारिवारिक जीवन: घर का माहौल शांत रहेगा, लेकिन आप किसी छोटी बात को लेकर ज्यादा चिंता कर सकते हैं. बेहतर होगा कि चीजों को हल्के में लें.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में स्थिरता बनी रहेगी. कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप अच्छे से निभाएंगे.
  • करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए आज पढ़ाई में सुधार होगा. अगर आप लगातार मेहनत करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें.
  • स्वास्थ्य: हल्की थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है.
  • लकी अंक: 5
  • लकी कलर: आसमानी
  • उपाय: हरे मूंग का दान करें.
  • आज क्या करें: हर छोटी बात पर ओवरथिंकिंग से बचें.

तुला राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के पंचम भाव में रहेंगे 10 बजे के बाद छठे भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए संतुलन बनाने की परीक्षा ले सकता है. सुबह से ही आपको एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं, घर की भी और काम की भी. अगर आप सही तरीके से टाइम मैनेज कर लेते हैं तो दिन काफी स्मूथ निकल सकता है, वरना थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है. आज आपको यह समझना होगा कि हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करने के बजाय जो जरूरी है, उस पर पहले ध्यान दें. किसी पुराने अधूरे काम को पूरा करने का भी मौका मिल सकता है. शाम के समय आपको सुकून और रिलैक्स महसूस होगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर में माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन किसी छोटे मुद्दे पर चर्चा हो सकती है. आपकी समझदारी से बात जल्दी सुलझ जाएगी. परिवार के साथ बैठकर समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो शुरुआत में थोड़ी भारी लगेंगी, लेकिन आप धीरे.धीरे उन्हें संभाल लेंगे. बिजनेस करने वालों के लिए पुराने क्लाइंट से फायदा होने के संकेत हैं.
  • करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को आज फोकस बनाए रखने की जरूरत है. अगर आप टाइमटेबल के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं. करियर में नए अवसर सामने आ सकते हैं.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. रिश्ते में समझ और बैलेंस बनाए रखना जरूरी होगा. सिंगल लोगों को कोई दिलचस्प मुलाकात हो सकती है.
  • स्वास्थ्य: मानसिक थकान या हल्का सिरदर्द हो सकता है. स्क्रीन टाइम कम करें और पर्याप्त आराम लें.
  • लकी अंक: 7
  • लकी कलर: पिंक
  • उपाय: मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं.
  • आज क्या करें: हर काम को प्राथमिकता के अनुसार करें, सब कुछ एक साथ करने की कोशिश न करें.

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के चौथे भाव में रहेंगे 10 बजे के बाद पंचम भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए थोड़ा गंभीर और सोच.विचार वाला रह सकता है. आप किसी बात को लेकर गहराई से सोचेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे. हालांकि यह आदत अच्छी है, लेकिन ज्यादा ओवरथिंकिंग आपको तनाव दे सकती है. बेहतर होगा कि आप जरूरी बातों पर ही ध्यान दें. काम में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन उसका रिजल्ट भी मिलेगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर में किसी मुद्दे पर गहरी चर्चा हो सकती है. आपकी सलाह परिवार के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी. हालांकि अपनी बात को थोड़ा नरमी से रखें.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी. आज कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा. बिजनेस में निवेश सोच.समझकर करें.
  • करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को आज ज्यादा मेहनत करनी होगी. जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अनुशासन बनाए रखना होगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में थोड़ा तनाव आ सकता है, खासकर अगर आप अपनी बात साफ नहीं रखते. पार्टनर से खुलकर बातचीत करें.
  • स्वास्थ्य: कमजोरी, थकान या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है. पानी ज्यादा पिएं और आराम करें.
  • लकी अंक: 8
  • लकी कलर: गहरा लाल (मैरून)
  • उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें.
  • आज क्या करें: अपने विचारों को कंट्रोल करें और बेवजह की चिंता से दूर रहें.

धनु राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के तीसरे भाव में रहेंगे 10 बजे के बाद चौथे भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए काफी पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहेगा. आप नए काम करने के लिए तैयार रहेंगे और आपके अंदर कुछ नया सीखने की इच्छा भी बढ़ेगी. दिन आपके लिए अवसर लेकर आ सकता है, बस आपको उन्हें पहचानना होगा. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी सोच से प्रभावित होंगे.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा. घर में खुशी का माहौल रहेगा और आप सबके साथ अच्छा समय बिताएंगे.
  • व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी और आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. बिजनेस में विस्तार के योग हैं.
  • करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन शानदार है. पढ़ाई में मन लगेगा और अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी. पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा भागदौड़ से बचें.
  • लकी अंक: 3
  • लकी कलर: ऑरेंज
  • उपाय: गुरुवार को पीले फल या केले का दान करें.
  • आज क्या करें: नए अवसरों को अपनाने में देर न करें.

मकर राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के दूसरे भाव में रहेंगे 10 बजे के बाद तीसरे भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए मेहनत और धैर्य की परीक्षा ले सकता है. कुछ कामों में रुकावट आ सकती है, जिससे आप थोड़ा निराश महसूस कर सकते हैं. लेकिन अगर आप हार नहीं मानते और लगातार प्रयास करते रहते हैं, तो धीरे.धीरे चीजें आपके पक्ष में आने लगेंगी.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार का सपोर्ट आपको मजबूती देगा. घर में कोई जरूरी बातचीत हो सकती है, जिसमें आपकी भूमिका अहम रहेगी.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं. ऑफिस में दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे. बिजनेस में बड़े फैसले आज टालना बेहतर रहेगा.
  • करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स का ध्यान भटक सकता है, इसलिए उन्हें खुद को डिसिप्लिन में रखना होगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में समझदारी दिखाना जरूरी है. छोटी बातों को लेकर बहस से बचें.
  • स्वास्थ्य: थकान और शरीर में दर्द महसूस हो सकता है. पर्याप्त आराम लें.
  • लकी अंक: 1
  • लकी कलर: स्लेटी (ग्रे)
  • उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें.
  • आज क्या करें: धैर्य रखें और हर काम धीरे.धीरे पूरा करें.

कुंभ राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के पहले भाव में रहेंगे 10 बजे के बाद दूसरे भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए क्रिएटिविटी और नए विचारों से भरा रहेगा. आप कुछ नया करने की सोच सकते हैं और उसे शुरू करने का भी मन बना सकते हैं. दोस्तों या सहकर्मियों से बातचीत के दौरान आपको नए आइडियाज मिलेंगे. दिन आपके लिए एक्सप्लोर करने वाला रहेगा.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. घर में पॉजिटिव माहौल रहेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में नए मौके मिल सकते हैं. ऑफिस में आपकी सोच की तारीफ होगी. बिजनेस में नई रणनीति फायदेमंद साबित हो सकती है.
  • करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए क्रिएटिव फील्ड में सफलता के योग हैं. नई स्किल सीखने का सही समय है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में नयापन आएगा. पार्टनर के साथ बातचीत बढ़ेगी और समझ मजबूत होगी.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अनियमित दिनचर्या से बचें.
  • लकी अंक: 5
  • लकी कलर: बैंगनी (पर्पल)
  • उपाय: जरूरतमंद लोगों को कपड़े या कंबल दान करें.
  • आज क्या करें: अपने आइडियाज को दबाकर न रखें, उन्हें खुलकर शेयर करें.

मीन राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के द्वादश भाव में रहेंगे 10 बजे के बाद पहला भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए थोड़ा भावनात्मक लेकिन संतुलित रहेगा. सुबह के समय आप थोड़े उदास या सोच में डूबे रह सकते हैं, लेकिन धीरे.धीरे आपका मूड बेहतर हो जाएगा. आज आपको अपनी भावनाओं को सही दिशा देने की जरूरत है.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार का प्यार और सपोर्ट मिलेगा. किसी करीबी से दिल की बात शेयर करने से राहत मिलेगी.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम सामान्य रहेगा, लेकिन आपको ध्यान से काम करने की जरूरत है. छोटी गलती भी परेशानी बढ़ा सकती है.
  • करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को पढ़ाई में फोकस बढ़ाना होगा. अगर आप लगातार मेहनत करेंगे तो रिजल्ट बेहतर होंगे.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्शन मजबूत होगा.
  • स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है. मेडिटेशन या प्रार्थना फायदेमंद रहेगी.
  • लकी अंक: 3
  • लकी कलर: आसमानी
     
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About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 14 Apr 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Today's Horoscope Aaj Ka Rashifal Today's Horoscope 15 April 2026 Rashifal

Frequently Asked Questions

मेष राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन भागदौड़ वाला लेकिन प्रोडक्टिव रहेगा. शाम तक कोई अच्छी खबर मिलने से मूड बेहतर होगा.

वृषभ राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन संतुलित और आरामदायक रहेगा. पैसों से जुड़ा कोई फायदा हो सकता है और पुराने अधूरे काम भी पूरे होने के संकेत हैं.

मिथुन राशि के लिए आज क्या सलाह दी गई है?

आज आपका दिमाग तेजी से काम करेगा, लेकिन हर कदम सोच-समझकर उठाएं. बिना सोचे-समझे किसी पर भरोसा न करें.

कर्क राशि के लिए आज क्या उपाय बताया गया है?

आज चावल और दूध का दान करें. खुद को अकेला महसूस न करें, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात जरूर करें.

सिंह राशि वालों को आज क्या करने की सलाह दी गई है?

अपने लीडरशिप क्वालिटी को दिखाने से न हिचकें. आज का दिन एनर्जी और कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा.

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क्रिकेट
Wisden Award Winners 2026 List: विजडन अवार्ड्स में भारत का दबदबा, 9 मुख्य अवार्ड में 7 भारतीय क्रिकेटर्स ने जीते
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