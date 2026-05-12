Apara Ekadashi 2026: क्या एकादशी व्रत में एलोपैथी दवाईयां खा सकते हैं ?
Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशी 13 मई को है. एकादशी व्रत में खाने को कई नियम हैं जिनका पालन करने पर व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है. क्या एकादशी व्रत में दवाई खा सकते हैं जान लें.
Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशी 13 मई को है. पुराणों के अनुसार एकादशी व्रत निर्जल या फलाहार दोनों तरह से रखा जा सकता है. इस दिन अन्न खाने की मनाही होती है. हिंदू धर्म में एकादशी व्रत न सिर्फ शारीरिक लाभ बल्कि आध्यात्मिक विकास के लिए भी रखा जाता है. चूंकि ये सभी व्रत में श्रेष्ठ है इसलिए इसके नियम भी अलग है.
एकादशी व्रत सभी अपनी मान्यता अनुसार करते हैं लेकिन जो लोग एकादशी व्रत करते हैं क्या वह उपवास के दिन एलोपैथी दवाई खा सकते हैं या नहीं. शास्त्र क्या कहते हैं आइए जानते हैं.
क्या एकादशी व्रत में एलोपैथी दवाईयां खा सकते हैं ?
अगर आप प्रतिदिन दवाईयों का सेवन कर रहे हैं, तो एकादशी व्रत करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरुर लें. विज्ञान के अनुसार सभी एलोपैथी दवाईयां शाकाहारी नहीं होती है.कुछ दवाईयों में जिलेटिन, ग्लिसरीन आदि तत्व हो सकते हैं जिन्हें पशुओं से बनाया जाता है. चूंकि इस व्रत में अन्न, मांसाहर का त्याग किया जाता है ऐसे में जो लोग एकादशी व्रत कर रहे हैं वह उस दिन एलोपैथी दवाईयां खाने से बचें. आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप जो गोलियां ले रहे हैं वे शाकाहारी हों.
व्रत में स्वास्थ्य की अनदेखी करना शास्त्रसम्मत नहीं है. धार्मिक दृष्टि से व्रत का उद्देश्य श्रद्धा और संयम है, न कि स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना. शरीर स्वस्थ रहेगा तभी पूजा-पाठ और भगवान की भक्ति सही ढंग से की जा सकती है इसलिए जरूरत पड़ने पर व्रत के दौरान दवा लेना अनुचित नहीं माना जाता.
एकादशी व्रत में खाने के नियम
एकादशी व्रत करने के लाभ
- मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से पापों का क्षय होता है.
- भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है.
- मन में भक्ति, सकारात्मकता और शांति बढ़ती है.
- मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है.
- व्रत से मन और इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ता है.
- तनाव और नकारात्मक विचारों में कमी आती है.
- ध्यान और एकाग्रता बेहतर होती है.
- पाचन तंत्र को आराम मिलता है.
- शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है.
- उपवास से अनुशासन और संयम की आदत विकसित होती है.
- पूजा, जप और ध्यान से आत्मिक ऊर्जा बढ़ती है.
- व्यक्ति के भीतर धैर्य और सहनशीलता का विकास होता है.
- जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं.
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