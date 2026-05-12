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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal 13 May 2026: एकादशी कर्क सहित 3 राशियों लकी, बरसेगी लक्ष्मी जी की कृपा, मेष से मीन तक जानें राशिफल

Rashifal 13 May 2026: एकादशी कर्क सहित 3 राशियों लकी, बरसेगी लक्ष्मी जी की कृपा, मेष से मीन तक जानें राशिफल

Rashifal 13 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और बुधवार का दिन मेष से मीन तक के राशिफल में जानें इस दिन आपका करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 12 May 2026 06:05 PM (IST)
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Rashifal: 13 मई 2026 दिन बुधवार है.पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुद्ध कृष्णपक्ष तिथि एकादशी सुबह 08 बजकर 43 मिनट तक रहेगा उपरांत द्वादशी तिथि आरम्भ हो जाएगी. सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,सूर्य मंगल और बुध मेष राशि में रहेगे, वृषभ राशि में शुक्र रहेगे,देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में हैं चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेगे.

आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज आपके पारिवारिक जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा. घर-परिवार में किसी शुभ कार्य या धार्मिक आयोजन की चर्चा हो सकती है, जिससे माहौल खुशियों से भर जाएगा. माता-पिता और बड़े-बुजुर्गों का सहयोग व आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक मतभेद धीरे-धीरे समाप्त होते नजर आएंगे और रिश्तों में फिर से मधुरता लौटेगी. हालांकि, आज आपको अपने स्वभाव पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. किसी भी छोटी बात पर गुस्सा करना या जल्द प्रतिक्रिया देना संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन आज काफी प्रभावशाली रहेगा. आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और अधूरे कार्य तेजी से पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन लाभकारी साबित हो सकता है. नए ऑर्डर या बड़ी डील मिलने की संभावना है, जिससे भविष्य में अच्छा लाभ मिलेगा. साझेदारी के कार्यों में भी प्रगति देखने को मिल सकती है.
  • करियर और शिक्षा: शिक्षा और करियर के क्षेत्र में आज का दिन छात्रों के लिए अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता के संकेत मिल सकते हैं. आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और पढ़ाई में मन लगेगा. करियर में नए अवसर सामने आ सकते हैं, जिन्हें पहचानना आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज भावनात्मक गहराई और समझ बढ़ेगी. साथी के साथ किसी पुरानी गलतफहमी का समाधान हो सकता है, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह या रिश्ते का प्रस्ताव आने की संभावना है. रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा, लेकिन खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है. इसलिए बजट का ध्यान रखना जरूरी है. निवेश करते समय सोच-समझकर निर्णय लें, जल्दबाजी से बचें. सही योजना के साथ किया गया निवेश भविष्य में लाभ दे सकता है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि मानसिक तनाव या हल्का सिरदर्द परेशान कर सकता है, इसलिए पर्याप्त आराम और ध्यान आवश्यक है. संतुलित दिनचर्या अपनाने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.
  • लकी अंक: 3
  • लकी रंग: हरा
  • उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंद लोगों को गुड़ का दान करें. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.
  • आज क्या करें: आज महत्वपूर्ण निर्णय आत्मविश्वास के साथ लें, लेकिन गुस्से और जल्दबाजी से बचें. संयम और समझदारी आपके लिए सफलता के द्वार खोल सकती है.

वृषभ राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ी संवेदनशीलता देखने को मिल सकती है. घर का माहौल सामान्य से थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, खासकर यदि किसी पुराने मुद्दे या अनसुलझे विवाद पर चर्चा होती है. ऐसे समय में आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. बिना सोचे-समझे प्रतिक्रिया देने से स्थिति बिगड़ सकती है और बात बढ़ने की संभावना रहेगी. बेहतर होगा कि आप धैर्य और शांति से हर स्थिति को संभालें. यदि आप समझदारी से काम लेते हैं तो परिवार में फिर से सामंजस्य और शांति स्थापित हो सकती है.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज का दिन स्थिरता लेकर आएगा, लेकिन प्रगति थोड़ी धीमी रह सकती है. काम तो चलते रहेंगे, लेकिन अपेक्षित तेजी नहीं दिखेगी. नौकरीपेशा लोगों पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, जिससे व्यस्तता महसूस होगी. व्यापारियों के लिए यह समय सावधानी का है, विशेषकर नए निवेश या बड़े निर्णय लेने में जल्दबाजी बिल्कुल न करें. किसी भी आर्थिक निर्णय से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करना जरूरी होगा. धैर्य के साथ आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज एकाग्रता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. मन बार-बार भटक सकता है, जिससे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा. ऐसे में नियमित अध्ययन की आदत को बनाए रखना बेहद जरूरी है. अगर आप अनुशासन के साथ पढ़ाई करेंगे तो धीरे-धीरे स्थिति बेहतर हो जाएगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अतिरिक्त मेहनत करनी होगी.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. पार्टनर की भावनाओं को समझने और सम्मान देने की आवश्यकता है. किसी भी तरह की गलतफहमी या जल्दबाजी में कही गई बात रिश्तों में दूरी ला सकती है. संवाद में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा. धैर्य से काम लेने पर संबंधों में सुधार संभव है.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति आज सामान्य बनी रहेगी. आय और खर्च दोनों संतुलित रहेंगे, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना बेहद जरूरी है. फिजूलखर्ची आने वाले समय में आर्थिक दबाव बढ़ा सकती है. निवेश से पहले पूरी योजना बनाना उचित रहेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है. गले या पेट से संबंधित हल्की समस्याएं परेशान कर सकती हैं. बाहर के भोजन से परहेज करें और संतुलित आहार लें. पर्याप्त पानी पिएं और आराम का ध्यान रखें.
  • लकी अंक: 4
  • लकी रंग: नीला
  • उपाय: आज माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें और घर में शांति बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें. इससे मानसिक स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.
  • आज क्या करें: आज किसी भी प्रकार की बहस या विवाद से दूर रहें. धैर्य, संयम और शांत स्वभाव अपनाना आपके लिए सबसे लाभकारी रहेगा.

मिथुन राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और संतोषजनक रहेगा. घर के वातावरण में खुशहाली और सकारात्मकता बनी रहेगी. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे आपसी संबंध और अधिक मजबूत होंगे. घर में किसी छोटी खुशी या शुभ समाचार के आने की संभावना है, जिससे माहौल उत्साहपूर्ण रहेगा. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और पुराने मतभेद यदि कोई रहे हों तो वे भी धीरे-धीरे समाप्त होते नजर आएंगे. परिवार का सहयोग और प्रेम आपको मानसिक रूप से सुकून प्रदान करेगा.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार के क्षेत्र में आज नए और लाभकारी अवसर सामने आ सकते हैं. कोई नई डील या प्रोजेक्ट आपके लिए भविष्य में लाभ का कारण बन सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा. कार्यस्थल पर आपको प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा और टीमवर्क के जरिए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी. आपके काम की सराहना वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा सकती है.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है. आपकी सीखने की क्षमता और एकाग्रता में वृद्धि होगी, जिससे पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने की संभावना है. नए विषयों को समझने और सीखने में आसानी होगी. करियर के क्षेत्र में भी नई दिशा और अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जो भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज मजबूती और स्थिरता देखने को मिलेगी. पार्टनर के साथ समय अच्छा और सुखद बीतेगा, जिससे रिश्तों में और गहराई आएगी. एक-दूसरे के प्रति समझ और विश्वास बढ़ेगा. जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी नए रिश्ते की शुरुआत होने की संभावना बन सकती है. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभकारी साबित हो सकता है. आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं और किसी रुके हुए धन की प्राप्ति भी संभव है. निवेश से भविष्य में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन सोच-समझकर निर्णय लेना आवश्यक रहेगा. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. केवल नींद पूरी करने और दिनचर्या संतुलित रखने की आवश्यकता है. अधिक काम के कारण हल्की थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम लेना जरूरी होगा.
  • लकी अंक: 2
  • लकी रंग: लाल
  • उपाय: आज भगवान Vishnu को तुलसी पत्र अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.
  • आज क्या करें: आज नई योजनाओं पर काम शुरू करने का समय उत्तम है. आपके लिए समय अनुकूल है, इसलिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और अवसरों का पूरा लाभ उठाएं.

कर्क राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज घर-परिवार के मामलों में आपकी जिम्मेदारियाँ थोड़ी बढ़ सकती हैं, जिससे दिन थोड़ा व्यस्त महसूस हो सकता है. हालांकि अच्छी बात यह है कि आप अपनी समझदारी और शांत स्वभाव के कारण इन जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेंगे. परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य की सलाह आज आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है, इसलिए उनकी बातों को ध्यान से सुनें और अपनाएं. घर में किसी पुराने मुद्दे या मतभेद पर चर्चा होने की संभावना है, लेकिन अगर आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो स्थिति नियंत्रण में रहेगी. धीरे-धीरे घर का माहौल फिर से शांत, सहयोगपूर्ण और संतुलित होता चला जाएगा.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और समर्पण आपको दूसरों से आगे बनाए रखेगा. नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ सौंपी जा सकती हैं, जिन्हें आप अपनी क्षमता से सफलतापूर्वक पूरा करेंगे. इससे आपकी छवि मजबूत होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए समय धीरे-धीरे लाभ की ओर संकेत कर रहा है, लेकिन किसी भी बड़े सौदे या निवेश में जल्दबाजी से बचना जरूरी है. सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में बेहतर परिणाम देगा.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन मेहनत और अनुशासन की मांग करता है. पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकने की संभावना हो सकती है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखना बहुत जरूरी होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अधिक फोकस और नियमित अध्ययन पर ध्यान देना चाहिए. यदि आप निरंतर प्रयास करेंगे तो परिणाम सकारात्मक मिल सकते हैं.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. कभी-कभी छोटी बातों पर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और बातचीत में स्पष्टता रखें. अविवाहित लोगों के लिए अभी थोड़ा धैर्य रखने का समय है, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य और स्थिर बनी रहेगी. हालांकि अचानक कुछ अनपेक्षित खर्च सामने आ सकते हैं, जिनसे बजट प्रभावित हो सकता है. इसलिए आज बचत और वित्तीय योजना पर विशेष ध्यान देना जरूरी है. फिजूलखर्ची से बचना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज थकान और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. अधिक काम या चिंता के कारण ऊर्जा में कमी आ सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम लें. पानी अधिक पिएं और दिनचर्या को संतुलित रखने की कोशिश करें.
  • लकी अंक: 2
  • लकी रंग: सफेद
  • उपाय: आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.
  • आज क्या करें: आज किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को धैर्य के साथ लें और अनावश्यक बहस या विवाद से दूर रहें. शांति और संयम आपके लिए सफलता का मार्ग खोलेंगे.

सिंह राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक दृष्टि से काफी आनंदमय और सकारात्मक रहने की संभावना है. घर में खुशी और उत्सव जैसा माहौल बन सकता है, जिससे सभी सदस्यों के बीच आपसी जुड़ाव और भी मजबूत होगा. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जो रिश्तों में नई ऊर्जा और अपनापन भर देगा. खासकर बच्चों या घर के छोटे सदस्यों की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है, जिससे पूरे परिवार में प्रसन्नता का माहौल बनेगा. घर की छोटी-छोटी खुशियाँ आज आपके मन को संतोष और शांति प्रदान करेंगी.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपका प्रभाव और सम्मान दोनों बढ़ेंगे. आपके काम करने के तरीके की सराहना वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा सकती है, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन प्रगति और पहचान दिलाने वाला साबित हो सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी नए अवसर सामने आ सकते हैं, विशेष रूप से क्रिएटिव और मैनेजमेंट से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को लाभ मिलने की संभावना है. किसी नई योजना या प्रोजेक्ट की शुरुआत भविष्य में अच्छा परिणाम दे सकती है.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन रचनात्मकता और नई ऊर्जा से भरा रहेगा. पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी और आप नए तरीके से विषयों को समझने की कोशिश करेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए सफलता के योग मजबूत दिखाई दे रहे हैं. यदि आप नियमित और अनुशासित अध्ययन करते हैं तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. करियर में भी आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं, जिन्हें पहचानना जरूरी होगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज रोमांस, उत्साह और अपनापन बढ़ेगा. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ता और गहरा होगा. जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल है. भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और एक-दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन अच्छा संकेत दे रहा है. अचानक लाभ या बोनस मिलने की संभावना बन सकती है. आय में वृद्धि के अवसर सामने आ सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. हालांकि खर्चों पर संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा और ऊर्जा स्तर भी बेहतर रहेगा. हालांकि अधिक काम या व्यस्तता के कारण हल्की थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम लेना आवश्यक है. संतुलित दिनचर्या अपनाना लाभकारी रहेगा.
  • लकी अंक: 3
  • लकी रंग: पीला
  • उपाय: आज सूर्य देव को जल अर्पित करें और “ॐ सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें. इससे आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी.
  • आज क्या करें: आज आत्मविश्वास के साथ निर्णय लें और मिलने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें. यह समय आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए अनुकूल है.

कन्या राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज पारिवारिक जीवन में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, जिससे आपका दिन थोड़ा व्यस्त और व्यवस्थित रहने की आवश्यकता वाला हो सकता है. घर के कामों और पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने में आपका समय अधिक लग सकता है. विशेष रूप से माता या परिवार के किसी अन्य सदस्य के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उनकी देखभाल और समय पर सहायता करना आवश्यक होगा. इसके बावजूद, अच्छी बात यह है कि परिवार के भीतर आपसी सहयोग और समझदारी बनी रहेगी, जिससे स्थितियाँ नियंत्रण में रहेंगी.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए आज कार्यभार थोड़ा अधिक रह सकता है. काम का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और समर्पण का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना आज बहुत जरूरी होगा, क्योंकि टीमवर्क से काम आसानी से पूरे हो सकेंगे. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए धीरे-धीरे सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन मेहनत और अनुशासन की मांग कर रहा है. पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकने की संभावना हो सकती है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखना आवश्यक होगा. यदि आप सही योजना बनाकर अध्ययन करेंगे, तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को निरंतर अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज थोड़ी संवेदनशीलता देखने को मिल सकती है. छोटी-छोटी बातों को दिल पर लेने से बचें, क्योंकि इससे अनावश्यक गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं. अपने पार्टनर के साथ खुलकर संवाद करना आज बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. बातचीत और समझदारी से रिश्तों में सुधार संभव है और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत हो सकता है.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से आज खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, खासकर घरेलू जरूरतों पर. इसलिए बजट पर ध्यान देना और अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी होगा. किसी भी प्रकार के निवेश से पहले पूरी तरह विचार करना उचित रहेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज मानसिक तनाव या थकान महसूस हो सकती है. अधिक काम और जिम्मेदारियों के कारण ऊर्जा में कमी आ सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद और आराम लेना जरूरी है. संतुलित दिनचर्या अपनाने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.
  • लकी अंक: 9
  • लकी रंग: हरा
  • उपाय: आज भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गण गणपतये नमः” मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.
  • आज क्या करें: आज अपने कार्यों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करें और अनावश्यक तनाव तथा चिंता से दूर रहने की कोशिश करें. संयम और धैर्य आपके लिए लाभकारी रहेंगे.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 12 May 2026 06:05 PM (IST)
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