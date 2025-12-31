हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Rashifal 1 Jan 2026: इन 4 राशियों के लिए नई जिम्मेदारियां और अवसर लेकर आया है साल का पहला दिन, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Rashifal 1 Jan 2026: इन 4 राशियों के लिए नई जिम्मेदारियां और अवसर लेकर आया है साल का पहला दिन, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal: 1 जनवरी 2026 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 31 Dec 2025 03:46 PM (IST)
Preferred Sources

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए 1 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today)

धनु राशिफल (Sagittarius) - 1 जनवरी 2026

रचनात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास का नया अध्याय

धनु राशि के जातकों के लिए नए साल का पहला दिन उत्साह और नई संभावनाओं से भरा है. चंद्रमा वृषभ राशि में होकर आपकी राशि से पंचम भाव (संतान, बुद्धि और प्रेम) में स्थित है. यह स्थिति आपकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, जिससे आप दिल से जुड़े फैसलों में अधिक सक्रिय नजर आएंगे.

नक्षत्र प्रभाव: 1 जनवरी को रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 1 जनवरी को आप जो भी नई शुरुआत करेंगे, वह धीरे-धीरे एक बहुत मजबूत आधार पर खड़ी होगी.

दिन का मिजाज: सुबह के समय आप किसी बड़े लक्ष्य या महत्वपूर्ण रिश्ते को लेकर गंभीर चिंतन करेंगे. यह दिन केवल कल्पनाओं में खोने का नहीं, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने का है.

करियर: यदि आप शिक्षा, लेखन, परामर्श (Consulting) या किसी कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो 1 जनवरी को नए और क्रांतिकारी आइडिया आपके मन में आएंगे.

लव और फाइनेंस: रिश्तों में पारदर्शिता और गर्मजोशी बढ़ेगी. आर्थिक मामलों में मनोरंजन या शौक पर खर्च होने के योग हैं, इसलिए बजट का संतुलन बनाए रखें.

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक उत्साह के बीच शारीरिक थकान को नजरअंदाज न करें.

शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:12 बजे से 12:54 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) में पढ़ाई या रचनात्मक कार्यों की शुरुआत करना अत्यंत लाभकारी रहेगा. सावधानी: दोपहर 01:30 बजे से 03:00 बजे तक (राहु काल) के दौरान भावनाओं में बहकर कोई बड़ा वादा न करें.

उपाय: 1 जनवरी को किसी विद्यार्थी या युवा की सहायता करें.

Lucky Color: पीला । Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn) - 1 जनवरी 2026

पारिवारिक स्थिरता और मानसिक शांति का संकल्प

मकर राशि वालों के लिए 1 जनवरी 2026 का दिन आंतरिक मजबूती और घरेलू सुख-शांति पर केंद्रित रहेगा. चंद्रमा वृषभ में होकर आपकी राशि से चतुर्थ भाव (सुख और माता का स्थान) में गोचर कर रहा है. 1 जनवरी को आप महसूस करेंगे कि बाहरी दुनिया में सफल होने के लिए पहले घर और मन का संतुलित होना जरूरी है.

नक्षत्र प्रभाव: रोहिणी नक्षत्र 1 जनवरी को आपको धैर्य बनाए रखने का संकेत दे रहा है. सुबह के समय आप किसी पैतृक संपत्ति, वाहन या निजी मुद्दे को लेकर कोई ठोस निर्णय ले सकते हैं.

करियर: ऑफिस के काम और निजी जीवन के बीच तालमेल बिठाना 1 जनवरी को आपकी प्राथमिकता रहेगी. आप दोनों मोर्चों को कुशलता से संभालने की कोशिश करेंगे.

फाइनेंस: घर की साज-सज्जा या मरम्मत से जुड़े कार्यों पर धन खर्च हो सकता है. इसे भविष्य के लिए एक निवेश के रूप में देखें.

लव और हेल्थ: रिश्तों में गंभीरता और जिम्मेदारी का भाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य के मामले में सीने में जकड़न या मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है, शांति बनाए रखें.

शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:12 बजे से 12:54 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) में परिवार या संपत्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण बातचीत करना शुभ रहेगा. सावधानी: दोपहर 01:30 बजे से 03:00 बजे तक (राहु काल) में किसी भी प्रकार की घरेलू बहस या भावुक प्रतिक्रिया देने से बचें.

उपाय: 1 जनवरी को घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और उन्हें समय दें.

Lucky Color: स्लेटी (Grey) । Lucky Number: 4

कुंभ राशिफल (Aquarius) - 1 जनवरी 2026

साहस, संवाद और नए प्रयासों का आगाज़

कुंभ राशि के जातकों के लिए नए साल की पहली सुबह साहस और पहल करने की ऊर्जा लेकर आई है. चंद्रमा वृषभ में होकर आपकी राशि से तृतीय भाव (पराक्रम और संवाद) में है. 1 जनवरी को आप अपनी बात को बहुत स्पष्टता और प्रभावी ढंग से दूसरों के सामने रखने में सफल होंगे.

नक्षत्र प्रभाव: रोहिणी नक्षत्र यह सिखाता है कि छोटे-छोटे लेकिन निरंतर किए गए प्रयास ही स्थायी परिणाम देते हैं. दोपहर के बाद आपकी सोच अधिक व्यावहारिक और संतुलित हो जाएगी.

करियर: कम्युनिकेशन, मीडिया, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग से जुड़े पेशेवरों के लिए दिन बेहतरीन है. आपकी नेटवर्किंग 1 जनवरी को आपको बड़े अवसर दिला सकती है.

फाइनेंस: यात्रा या गैजेट्स से संबंधित कोई छोटा लेकिन जरूरी खर्च सामने आ सकता है.

लव और हेल्थ: पार्टनर के साथ बातचीत के जरिए पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से कंधे, गर्दन या हाथों में खिंचाव महसूस हो सकता है.

शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:12 बजे से 12:54 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) में कोई मीटिंग, जरूरी कॉल या आवेदन करना सफल रहेगा. सावधानी: दोपहर 01:30 बजे से 03:00 बजे तक (राहु काल) के दौरान गलत संदेश भेजने या जल्दबाजी में बोलने से बचें.

उपाय: 1 जनवरी को अपनी वाणी और लेखनी (Writing) में शुद्धता और मिठास रखें.

Lucky Color: नीला । Lucky Number: 7

मीन राशिफल (Pisces) - 1 जनवरी 2026

आर्थिक सुरक्षा और पारिवारिक मूल्यों पर ध्यान

मीन राशि वालों के लिए साल 2026 की शुरुआत धन और पारिवारिक मूल्यों के संरक्षण से हो रही है. चंद्रमा वृषभ में होकर आपकी राशि से द्वितीय भाव (धन और वाणी) में स्थित है. 1 जनवरी को आप यह समझने की कोशिश करेंगे कि अपने भविष्य को आर्थिक रूप से कैसे सुरक्षित बनाया जाए.

नक्षत्र प्रभाव: रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव से 1 जनवरी को आप जो भी आर्थिक योजना बनाएंगे, वह लंबे समय तक लाभ देगी. यह दिन भावुकता के बजाय व्यावहारिक निर्णय लेने का है.

करियर: कार्यक्षेत्र में आय के नए स्रोत और स्थिरता ही आपकी प्राथमिकता रहेगी. वरिष्ठों के साथ आपकी बातचीत गंभीर और लाभप्रद होगी.

फाइनेंस: आप अपनी बचत (Savings) को लेकर काफी सचेत रहेंगे और फालतू खर्चों पर नियंत्रण पाने में सफल होंगे.

लव और हेल्थ: परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में सुरक्षा का भाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य में गले की समस्या या खान-पान की लापरवाही से पेट खराब हो सकता है.

शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:12 बजे से 12:54 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) में बजट बनाने या निवेश शुरू करने के लिए समय उत्तम है. सावधानी: दोपहर 01:30 बजे से 03:00 बजे तक (राहु काल) में किसी को उधार देने या भारी खर्च करने से बचें.

उपाय: 1 जनवरी को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं या अन्न दान करें.

Lucky Color: हल्का नीला । Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 31 Dec 2025 03:46 PM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashi Rashifal
Embed widget