Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए 1 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today)

धनु राशिफल (Sagittarius) - 1 जनवरी 2026

रचनात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास का नया अध्याय

धनु राशि के जातकों के लिए नए साल का पहला दिन उत्साह और नई संभावनाओं से भरा है. चंद्रमा वृषभ राशि में होकर आपकी राशि से पंचम भाव (संतान, बुद्धि और प्रेम) में स्थित है. यह स्थिति आपकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, जिससे आप दिल से जुड़े फैसलों में अधिक सक्रिय नजर आएंगे.

नक्षत्र प्रभाव: 1 जनवरी को रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 1 जनवरी को आप जो भी नई शुरुआत करेंगे, वह धीरे-धीरे एक बहुत मजबूत आधार पर खड़ी होगी.

दिन का मिजाज: सुबह के समय आप किसी बड़े लक्ष्य या महत्वपूर्ण रिश्ते को लेकर गंभीर चिंतन करेंगे. यह दिन केवल कल्पनाओं में खोने का नहीं, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने का है.

करियर: यदि आप शिक्षा, लेखन, परामर्श (Consulting) या किसी कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो 1 जनवरी को नए और क्रांतिकारी आइडिया आपके मन में आएंगे.

लव और फाइनेंस: रिश्तों में पारदर्शिता और गर्मजोशी बढ़ेगी. आर्थिक मामलों में मनोरंजन या शौक पर खर्च होने के योग हैं, इसलिए बजट का संतुलन बनाए रखें.

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक उत्साह के बीच शारीरिक थकान को नजरअंदाज न करें.

शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:12 बजे से 12:54 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) में पढ़ाई या रचनात्मक कार्यों की शुरुआत करना अत्यंत लाभकारी रहेगा. सावधानी: दोपहर 01:30 बजे से 03:00 बजे तक (राहु काल) के दौरान भावनाओं में बहकर कोई बड़ा वादा न करें.

उपाय: 1 जनवरी को किसी विद्यार्थी या युवा की सहायता करें.

Lucky Color: पीला । Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn) - 1 जनवरी 2026

पारिवारिक स्थिरता और मानसिक शांति का संकल्प

मकर राशि वालों के लिए 1 जनवरी 2026 का दिन आंतरिक मजबूती और घरेलू सुख-शांति पर केंद्रित रहेगा. चंद्रमा वृषभ में होकर आपकी राशि से चतुर्थ भाव (सुख और माता का स्थान) में गोचर कर रहा है. 1 जनवरी को आप महसूस करेंगे कि बाहरी दुनिया में सफल होने के लिए पहले घर और मन का संतुलित होना जरूरी है.

नक्षत्र प्रभाव: रोहिणी नक्षत्र 1 जनवरी को आपको धैर्य बनाए रखने का संकेत दे रहा है. सुबह के समय आप किसी पैतृक संपत्ति, वाहन या निजी मुद्दे को लेकर कोई ठोस निर्णय ले सकते हैं.

करियर: ऑफिस के काम और निजी जीवन के बीच तालमेल बिठाना 1 जनवरी को आपकी प्राथमिकता रहेगी. आप दोनों मोर्चों को कुशलता से संभालने की कोशिश करेंगे.

फाइनेंस: घर की साज-सज्जा या मरम्मत से जुड़े कार्यों पर धन खर्च हो सकता है. इसे भविष्य के लिए एक निवेश के रूप में देखें.

लव और हेल्थ: रिश्तों में गंभीरता और जिम्मेदारी का भाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य के मामले में सीने में जकड़न या मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है, शांति बनाए रखें.

शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:12 बजे से 12:54 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) में परिवार या संपत्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण बातचीत करना शुभ रहेगा. सावधानी: दोपहर 01:30 बजे से 03:00 बजे तक (राहु काल) में किसी भी प्रकार की घरेलू बहस या भावुक प्रतिक्रिया देने से बचें.

उपाय: 1 जनवरी को घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और उन्हें समय दें.

Lucky Color: स्लेटी (Grey) । Lucky Number: 4

कुंभ राशिफल (Aquarius) - 1 जनवरी 2026

साहस, संवाद और नए प्रयासों का आगाज़

कुंभ राशि के जातकों के लिए नए साल की पहली सुबह साहस और पहल करने की ऊर्जा लेकर आई है. चंद्रमा वृषभ में होकर आपकी राशि से तृतीय भाव (पराक्रम और संवाद) में है. 1 जनवरी को आप अपनी बात को बहुत स्पष्टता और प्रभावी ढंग से दूसरों के सामने रखने में सफल होंगे.

नक्षत्र प्रभाव: रोहिणी नक्षत्र यह सिखाता है कि छोटे-छोटे लेकिन निरंतर किए गए प्रयास ही स्थायी परिणाम देते हैं. दोपहर के बाद आपकी सोच अधिक व्यावहारिक और संतुलित हो जाएगी.

करियर: कम्युनिकेशन, मीडिया, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग से जुड़े पेशेवरों के लिए दिन बेहतरीन है. आपकी नेटवर्किंग 1 जनवरी को आपको बड़े अवसर दिला सकती है.

फाइनेंस: यात्रा या गैजेट्स से संबंधित कोई छोटा लेकिन जरूरी खर्च सामने आ सकता है.

लव और हेल्थ: पार्टनर के साथ बातचीत के जरिए पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से कंधे, गर्दन या हाथों में खिंचाव महसूस हो सकता है.

शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:12 बजे से 12:54 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) में कोई मीटिंग, जरूरी कॉल या आवेदन करना सफल रहेगा. सावधानी: दोपहर 01:30 बजे से 03:00 बजे तक (राहु काल) के दौरान गलत संदेश भेजने या जल्दबाजी में बोलने से बचें.

उपाय: 1 जनवरी को अपनी वाणी और लेखनी (Writing) में शुद्धता और मिठास रखें.

Lucky Color: नीला । Lucky Number: 7

मीन राशिफल (Pisces) - 1 जनवरी 2026

आर्थिक सुरक्षा और पारिवारिक मूल्यों पर ध्यान

मीन राशि वालों के लिए साल 2026 की शुरुआत धन और पारिवारिक मूल्यों के संरक्षण से हो रही है. चंद्रमा वृषभ में होकर आपकी राशि से द्वितीय भाव (धन और वाणी) में स्थित है. 1 जनवरी को आप यह समझने की कोशिश करेंगे कि अपने भविष्य को आर्थिक रूप से कैसे सुरक्षित बनाया जाए.

नक्षत्र प्रभाव: रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव से 1 जनवरी को आप जो भी आर्थिक योजना बनाएंगे, वह लंबे समय तक लाभ देगी. यह दिन भावुकता के बजाय व्यावहारिक निर्णय लेने का है.

करियर: कार्यक्षेत्र में आय के नए स्रोत और स्थिरता ही आपकी प्राथमिकता रहेगी. वरिष्ठों के साथ आपकी बातचीत गंभीर और लाभप्रद होगी.

फाइनेंस: आप अपनी बचत (Savings) को लेकर काफी सचेत रहेंगे और फालतू खर्चों पर नियंत्रण पाने में सफल होंगे.

लव और हेल्थ: परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में सुरक्षा का भाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य में गले की समस्या या खान-पान की लापरवाही से पेट खराब हो सकता है.

शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:12 बजे से 12:54 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) में बजट बनाने या निवेश शुरू करने के लिए समय उत्तम है. सावधानी: दोपहर 01:30 बजे से 03:00 बजे तक (राहु काल) में किसी को उधार देने या भारी खर्च करने से बचें.

उपाय: 1 जनवरी को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं या अन्न दान करें.

Lucky Color: हल्का नीला । Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.