हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रो1 जनवरी 2026 राशिफल: मेष-कर्क वाले दोपहर 1:30 बजे क्यों रहें सावधान?

1 जनवरी 2026 राशिफल: मेष-कर्क वाले दोपहर 1:30 बजे क्यों रहें सावधान?

Rashifal 1 January 2026: 1 जनवरी 2026 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 31 Dec 2025 12:15 PM (IST)
Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए 1 जनवरी 2026, नए साल का पहला दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope 1 January 2026)

मेष राशिफल (Aries), 1 जनवरी 2026

नए साल का पहला दिन आपको तेजी से आगे बढ़ने के बजाय स्थिरता और व्यावहारिक सोच की ओर ले जाता है. 1 जनवरी को चंद्रमा वृषभ राशि में है, इसलिए मन सुरक्षा, धन और भविष्य की ठोस योजना पर केंद्रित रहेगा. आप यह महसूस करेंगे कि अब बिना आधार के कोई कदम उठाना सही नहीं है.

1 जनवरी को रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव है, जो विकास और स्थायित्व का संकेत देता है. सुबह के समय आप अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर रहेंगे. भावनाओं से ज्यादा तर्क काम करेगा. यह दिन दिखाने का नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर व्यवस्था बनाने का है.

पंचांग अनुसार दोपहर 12:12 बजे से 12:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में धन, सेविंग, भविष्य की योजना या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेना लाभकारी रहेगा. 01:30 बजे से 03:00 बजे तक राहु काल के दौरान जल्दबाजी में खर्च, उधार या तीखी बातचीत से बचना बेहतर रहेगा.

Career: 1 जनवरी को काम में स्थिरता दिखेगी. आप नए साल की दिशा तय करने की कोशिश करेंगे. जल्दबाजी में कोई कमिटमेंट न करें.

Finance: धन से जुड़ी सोच प्राथमिकता में रहेगी. खर्च से पहले हिसाब लगाने का मन करेगा.

Love: रिश्तों में सुरक्षा और भरोसे की भावना ज्यादा अहम रहेगी.

Health: गला या खान पान से जुड़ी लापरवाही से बचें.

उपाय: 1 जनवरी को भोजन और वाणी दोनों में संयम रखें.
Lucky Color: क्रीम
Lucky Number: 6

वृषभ राशिफल (Taurus), 1 जनवरी 2026

नए साल की शुरुआत आपके लिए आत्मविश्वास और संतुलन के साथ हो रही है. चंद्रमा 1 जनवरी को आपकी ही राशि वृषभ में है, इसलिए भावनाएं स्थिर रहेंगी और मन अपने फैसलों को लेकर आश्वस्त महसूस करेगा. आप जानेंगे कि आपको इस साल क्या चाहिए और क्या नहीं.

रोहिणी नक्षत्र 1 जनवरी को आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है. यह नक्षत्र विकास और आत्मविस्तार का संकेत देता है. सुबह के समय आप खुद को मजबूत स्थिति में पाएंगे. बीते साल की थकान धीरे धीरे पीछे छूटेगी.

पंचांग अनुसार दोपहर 12:12 बजे से 12:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में नए साल का कोई संकल्प लेना, व्यक्तिगत योजना बनाना या किसी जरूरी निर्णय पर बात करना शुभ रहेगा. 01:30 बजे से 03:00 बजे तक राहु काल में भावनात्मक बहस या जल्दबाजी से दूरी रखें.

Career: काम में स्थिरता रहेगी. आप धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ने का फैसला करेंगे.

Finance: आय और बचत को लेकर संतुलित सोच रहेगी. निवेश पर विचार संभव है.

Love: रिश्तों में अपनापन और भावनात्मक सुरक्षा बढ़ेगी.

Health: शरीर सामान्य रहेगा, लेकिन भारी या मीठा भोजन सीमित रखें.

उपाय: 1 जनवरी को धरती से जुड़ी किसी वस्तु का दान करें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 1 जनवरी 2026

नए साल का पहला दिन आपको भीतर की आवाज सुनने का संकेत देता है. चंद्रमा वृषभ में होकर आपकी राशि से द्वादश भाव में है, इसलिए मन बाहरी हलचल से हटकर अंदर की स्थिति को समझना चाहेगा. आप हर बात सार्वजनिक नहीं करना चाहेंगे.

रोहिणी नक्षत्र यह सिखाता है कि कभी कभी मौन भी शक्ति होता है. सुबह के समय आप अपनी थकान या उलझन को महसूस कर सकते हैं. यह दिन तैयारी और आत्मचिंतन का है, प्रदर्शन का नहीं.

पंचांग अनुसार दोपहर 12:12 बजे से 12:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना या अगले कदम की योजना बनाना मानसिक राहत देगा. 01:30 बजे से 03:00 बजे तक राहु काल में अफवाह, गलतफहमी या अनावश्यक संदेशों से दूरी रखें.

Career: बैकएंड काम, रिसर्च और प्लानिंग के लिए दिन अनुकूल है.

Finance: अचानक खर्च सामने आ सकता है. बजट पर ध्यान देना जरूरी होगा.

Love: रिश्तों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन यह समझ के लिए है.

Health: नींद की कमी या मानसिक थकान संभव है.

उपाय: 1 जनवरी को कुछ समय एकांत में बिताएं.
Lucky Color: हल्का हरा
Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 1 जनवरी 2026

नए साल का पहला दिन आपको सहयोग और उम्मीद की भावना देता है. चंद्रमा वृषभ में होकर आपकी राशि से एकादश भाव में है, इसलिए दोस्त, नेटवर्क और भविष्य की योजनाएं मन में रहेंगी. आप महसूस करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं.

रोहिणी नक्षत्र विस्तार और भरोसे का संकेत देता है. सुबह के समय किसी पुराने संपर्क से बातचीत हो सकती है या भविष्य को लेकर नई उम्मीद जगेगी. यह दिन भावनात्मक रूप से सहारा देने वाला है.

पंचांग अनुसार दोपहर 12:12 बजे से 12:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में टीम, मित्र या परिवार के साथ किसी योजना पर बात करना लाभकारी रहेगा. 01:30 बजे से 03:00 बजे तक राहु काल में गलतफहमी या भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें.

Career: टीमवर्क और सहयोग से काम आगे बढ़ेगा.

Finance: आय से जुड़े नए विचार सामने आ सकते हैं.

Love: रिश्तों में अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

Health: मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे.

उपाय: 1 जनवरी को किसी मित्र या जरूरतमंद की सहायता करें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 31 Dec 2025 12:15 PM (IST)
