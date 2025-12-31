हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलराशिफल 1 जनवरी 2026: नए साल के पहले दिन सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष ज्योतिषीय संकेत

राशिफल 1 जनवरी 2026: नए साल के पहले दिन सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष ज्योतिषीय संकेत

Aaj Ka Rashifal: 1 जनवरी 2026 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 31 Dec 2025 02:08 PM (IST)
Preferred Sources

Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए 1 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today)

सिंह राशिफल (Leo) - 1 जनवरी 2026

नए साल का आगाज़: जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा का उदय

सिंह राशि वालों के लिए साल 2026 का पहला दिन एक नई ऊर्जा लेकर आया है. चंद्रमा 1 जनवरी आपकी राशि से दशम भाव (कर्म भाव) में वृषभ राशि में विराजमान है. यह स्थिति संकेत देती है कि 1 जनवरी का दिन आपके करियर और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा.

कैसा रहेगा 1 जनवरी का दिन? 1 जनवरी आप केवल सपने नहीं देखेंगे, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने के लिए ठोस योजना बनाएंगे. रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपके काम में स्थिरता लाएगा, हालांकि परिणाम मिलने में थोड़ा समय लग सकता है. सुबह के समय किसी वरिष्ठ अधिकारी या पिता समान व्यक्ति से आपको मार्गदर्शन मिल सकता है.

करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर सामने आएगी. यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं या पदोन्नति की उम्मीद कर रहे हैं, तो 1 जनवरी का दिन नींव रखने के लिए अच्छा है.

वित्त (Finance): आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. निवेश के मामलों में जल्दबाजी न करें. दिखावे के चक्कर में बजट न बिगाड़ें.

प्रेम और संबंध: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन अहंकार को बीच में न आने दें. परिवार के साथ नए साल का उत्सव मनाने के लिए शाम का समय अच्छा है.

स्वास्थ्य: काम के बोझ के कारण शारीरिक थकान और पीठ में दर्द की समस्या हो सकती है. योग और स्ट्रेचिंग से लाभ होगा.

1 जनवरी का विशेष उपाय: भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें. यह आपके आत्मविश्वास को दोगुना कर देगा.

शुभ मुहूर्त: अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से 12:54 बजे तक.

अशुभ समय: राहु काल दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक (इस दौरान कोई नया सौदा न करें).

भाग्यशाली रंग: सुनहरा (Golden) । भाग्यशाली अंक: 1

कन्या राशिफल (Virgo) - 1 जनवरी 2026

भाग्य का साथ और वैचारिक स्पष्टता

कन्या राशि के जातकों के लिए 1 जनवरी 2026 का दिन आध्यात्मिक और बौद्धिक प्रगति का है. चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य भाव) में संचार कर रहा है, जो आपकी सोच को एक नई दिशा प्रदान करेगा.

कैसा रहेगा 1 जनवरी का दिन? 1 जनवरी आप पुराने ढर्रे को छोड़कर कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे. रोहिणी नक्षत्र आपकी मानसिक एकाग्रता को बढ़ाएगा. लंबी दूरी की यात्रा या उच्च शिक्षा से जुड़े फैसले लेने के लिए यह साल का पहला दिन काफी सकारात्मक है.

करियर और व्यापार: व्यापारियों के लिए 1 जनवरी का दिन दूरगामी योजनाएं बनाने का है. यदि आप शिक्षा या कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, तो 1 जनवरी आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है.

वित्त (Finance): आय के नए स्रोत विकसित करने पर आपका ध्यान रहेगा. अचानक से छोटी यात्रा पर खर्च होने के योग हैं, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी.

प्रेम और संबंध: पिता और गुरुजनों का सहयोग मिलेगा. पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद खत्म होंगे और रिश्तों में मजबूती आएगी.

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से आप काफी तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे. अपनी डाइट में फलों को शामिल करें.

1 जनवरी का विशेष सुझाव: 1 जनवरी किसी धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करें या किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की मदद करें.

शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:54 तक (महत्वपूर्ण बैठकों के लिए उत्तम).

सावधानी: दोपहर 01:30 से 03:00 बजे के बीच किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें.

भाग्यशाली रंग: हल्का हरा (Light Green) । भाग्यशाली अंक: 5

वृश्चिक राशिफल (Scorpio) - 1 जनवरी 2026

साझेदारी और मधुर संबंधों से होगा भाग्योदय

वृश्चिक राशि वालों के लिए 1 जनवरी 2026 का दिन संतुलन साधने का है. चंद्रमा आपकी राशि से ठीक सामने सप्तम भाव (साझेदारी और विवाह) में गोचर कर रहा है. 1 जनवरी आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप दूसरों के साथ कितना बेहतर तालमेल बिठा पाते हैं.

कैसा रहेगा 1 जनवरी का दिन? नए साल का पहला दिन आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा. रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करेगा. 1 जनवरी आप लोगों की मदद करने और सबके साथ मिलकर उत्सव मनाने के मूड में रहेंगे. व्यावसायिक या व्यक्तिगत, दोनों ही मोर्चों पर नए अनुबंध होने की संभावना है.

करियर और व्यापार: यदि आप बिजनेस में हैं, तो 1 जनवरी नए क्लाइंट्स से जुड़ने या पुरानी पार्टनरशिप को रिन्यू करने के लिए बेहतरीन दिन है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी टीम का पूरा सहयोग मिलेगा. लीडरशिप के बजाय 'टीम प्लेयर' बनकर काम करना आपको ज्यादा लाभ दिलाएगा.

वित्त (Finance): धन लाभ के योग बने हुए हैं. जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर की सलाह से किया गया निवेश भविष्य में बड़ा मुनाफा दे सकता है. नए साल के जश्न पर खर्च हो सकता है, लेकिन वह नियंत्रण में रहेगा.

प्रेम और संबंध: प्रेम संबंधों के लिए यह एक सुखद दिन है. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर समझ पाएंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य आमतौर पर अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा भागदौड़ के कारण पैरों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है. रात को भरपूर नींद जरूर लें.

1 जनवरी का विशेष सुझाव: अपने पार्टनर या किसी करीबी दोस्त को छोटा सा उपहार दें. संबंधों में मधुरता बढ़ाने के लिए 1 जनवरी का दिन सर्वश्रेष्ठ है.

शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:54 तक (समझौतों और मीटिंग्स के लिए).

सावधानी: दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक बहसबाजी से बचें, अन्यथा नए साल का उत्साह कम हो सकता है.

भाग्यशाली रंग: गहरा लाल (Deep Red) । भाग्यशाली अंक: 8

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 31 Dec 2025 02:08 PM (IST)
Source: IOCL

