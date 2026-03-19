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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मEid 2026 Date Confirmed: ईद की डेट का कंफ्यूजन हुआ दूर, सऊदी अरब में 20 और भारत में 21 मार्च को होगी ईद

Eid 2026 Date Confirmed: ईद की डेट का कंफ्यूजन हुआ दूर, सऊदी अरब में 20 और भारत में 21 मार्च को होगी ईद

Eid 2026 Date Confirmed: सऊदी अरब और भारत में चांद नहीं नजर आया. सऊदी में पहले ही 20 मार्च को ईद मनाने की घोषणा की गई थी. वहीं भारत में भी चांद नजर नहीं आने पर 21 मार्च को ईद मनाए जाने की घोषणा की गई.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 19 Mar 2026 09:35 PM (IST)
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Eid 2026 Date Confirmed: सऊदी अरब में शव्वाल का नया चांद दिखाई नहीं देने की आधिकारिक पुष्टि बीते दिन 18 मार्च को ही कर दी गई थी. शव्वाल का नया चांद दिखाई नहीं देने के कारण सऊदी में आज आखिरी रोजा रखा गया और कल यानी 20 मार्च को ईद-उल-फितर मनाया जाएगा. आज सऊदी में चांद रात है.

सऊदी में ईद-उल-फितर की तारीख की आधिकारिक घोषणा के बाद भारत में ईद की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी थी. सभी कि निगाहें आज आसमान में ही टिकी थी. लेकिन 19 मार्च को भारत में दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ समेत कहीं भी शव्वाल का नया चांद (हिलाल) नजर आने की पुष्टि नहीं की गई. इसके बाद ईद तारीख भी तय हो गई है.

ईद की तारीख में 20-21 मार्च का कंफ्यूजन खत्म

सऊदी में 19 मार्च 2026 को जुमे के दिन ईद-उल-फितर मनाया जाएगा. वहीं भारत में 21 मार्च को ईद रहेगी. नई दिल्ली की जामा मस्जिद के उप शाही इमाम सैयद शबान बुखारी और  लखनऊ इस्लामिक सेंटर के चैयरमैन मौलाना खालिद रशीद ने यह घोषणा की है कि, भारत में शनिवार, 21 मार्च को ईद-उल-फितर रहेगा.

बाजारों में रौनक

ईद की तारीख की आधिकारिक घोषणा के बाद सऊदी से लेकर भारत और दुनियाभर में बाजारों में रौनक बढ़ गई है और लोग ईद की तैयारियों में जुट गए हैं. मुसलमान एक दूसरे को गले लगाकर चांद रात और ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं. वहीं मस्जिदों से लेकर बाजारों तक हर जगह ईद की रौनक देखने को मिल रही है. इस साल माह-ए-रमजान का 30 दिनों का रोजा पूरा करने के बाद ईद मनाई जाएगी. इसलिए ईद से पहले की रात मुसलामनों के लिए उत्साह और इबादत से भरा है. 

मस्जिद और ईदगाहों में तैयारियां तेज

चांद नजर आने के बाद ईद-उल-फितर की नमाज को लेकर मस्जिद और ईदगाहों में भी तैयारियां तेज हो गई हैं. प्रशासन की ओर से नमाज के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है जिससे कि, बड़ी संख्या में लोग एक साथ नमाज अदा कर सकें. ईद की सुबह मुसलमान नए कपड़े पहनकर मस्जिद और ईदगाह में ईद की विशेष नमाज अदा करते हैं, मुक्ल के अमन व चैन की कामना करते हैं, जकात अदा करते हैं और फिर एक-दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं.

ईद पर जकात-उल-फितरा का महत्व

ईद-उल-फितर पर जकात देना जरूरी माना जाता है. यह इस्लाम के 5 स्तंभों में एक है. जकात का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाना होता है, जिससे कि गरीब लोग भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें.

ये भी पढ़ें: Eid-ul-fitr Moon 2026: ईद का नया चांद देखने की जरूरी शर्तें क्या हैं, जान लें नियम
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 19 Mar 2026 09:35 PM (IST)
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