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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मफिलीपींस में खनन अभियान के दौरान मिले 10,000 साल पुराने त्रिशूल और वज्र! शोधकर्ता हुसैन का चौंकाने वाला दावा!

फिलीपींस में खनन अभियान के दौरान मिले 10,000 साल पुराने त्रिशूल और वज्र! शोधकर्ता हुसैन का चौंकाने वाला दावा!

भारतीय शोधकर्ता सैयद शमीम हुसैन ने दावा करता हुए बताया कि, फिलीपींस में खनन के दौरान उन्हें सनातन धर्म की आस्था से जुड़े 10,000 साल पुराना त्रिशूल और व्रजा मिला है. ये वस्तु शिव और इंद्र से जुड़ी हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 20 Mar 2026 10:01 AM (IST)
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भारतीय शोधकर्ता सैयद शमीम हुसैन ने दावा करते हुए बताया है कि, फिलीपींस में एक खनन अभियान के दौरान सनातन धर्म की आस्था से जुड़े प्रतीक त्रिशूल और वज्र मिले हैं. उनके मुताबिक ये कलाकृतियां हजारों साल पुरानी हो सकती हैं और प्राचीन भारतीय सभ्यता से जुड़ी हो सकती हैं. 

शोधकर्ता ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा करते हुए बताया कि, खुदाई में मिली त्रिशूल करीब 10 हजार साल पुराने हो सकते हैं, जबकि वज्र करीब 3000 साल पुराना है. उनका मानना है कि, ये वस्तुएं शिव और इंद्र से जुड़े प्रतीकात्मक हथियारों से मेल खाती है. 

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हुसैन को ये कलाकृतियां साल 2015 में मिलीं

हुसैन ने बताया कि, ये कलाकृतियां मई 2015 में तब मिलीं जब वह फिलीपींस में तांबा और सोने के खनन कार्य में शामिल थे. वह साल 2012 से उसी देश में काम कर रहे थे और खनन स्थलों पर स्थानीय निवासियों के साथ सहयोग कर रहे थे.

खनन के दौरान उनके साथ के लोगों ने कुछ असामान्य वस्तुएं मिलने की सूचना दी. जब उनका निरीक्षण किया गया तो, उन्हें धातुओं की दो ऐसी कलाकृतियां मिलीं जो खनन के दौरान मिली अन्य वस्तुओं से काफी अलग थीं.

खनन में मिली एक वस्तु दिखने में त्रिशूल जैसी दिखती थी, जबकि दूसरी का आकार हिंदू पौराणिक कथाओं पर वर्णित वज्र के समान था. हुसैन ने बाद में निष्कर्ष निकाला कि ये वस्तुएं प्राचीन भारतीय परंपराओं के धार्मिक प्रतीकों से मेल खाती हैं. 

त्रिशूल 10,000 साल पुराना बताया जा रहा है

खोज के बाद उन्हें जांच के लिए साल 2016 में भारत लाया गया. उन्होंने कई सालों तक इन कलाकृतियों का अध्ययन किया और पुरातत्वविदों और धार्मिक विद्वानों समेत विशेषज्ञों से परामर्श करने में बिताए. उन्होंने दावा किया कि, त्रिशूल करीब 10,000 हजार साल पुराना हो सकता है, जबकि वज्र करीब 3000 हजार साल पुराना है. 

हुसैन ने जानकारी देते हुए बताया कि, इन कलाकृतियों के बारे में उन्होंने विशेषज्ञों से चर्चा की ओर इन्हें पंजीकृत कराने के लिए भारत में अधिकारियों से भी संपर्क किया. खबरों के मुताबिक, बाद में इन वस्तुओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यालय में दर्ज कराया गया.

फिलीपींस में खनन अभियान के दौरान मिले 10,000 साल पुराने त्रिशूल और वज्र! शोधकर्ता हुसैन का चौंकाने वाला दावा!

प्रतीकों का सांस्कृतिक महत्व समझिए?

सनातन धर्म में त्रिशूल का प्रतीक भगवान शिव के हथियार से जोड़ा जाता है. त्रिशूल की तीन शाखाएं सृजन, संरक्षण और संहार समेत विभिन्न दार्शनिक अवधारणाओं का प्रतीक हैं. 

दूसरी तरफ व्रज का संबंध भगवान इंद्र के हथियार से है, जो वैदिक देवता हैं और गरज, वर्षा और तूफान से जुड़े हुए हैं. प्राचीन ग्रंथों में व्रज को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में वर्णित किया गया है, जो शक्ति और दैवीय अधिकार का प्रतीक है.

पौराणिक कथाओं में उनका मजबूत जुड़ाव की वजह से भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर ऐसी कलाकृतियों की खोज ने एशिया भर में प्राचीन सांस्कृतिक आदान-प्रदान करने वालों के बीच रुचि जगाई है. 

एशिया के कई देशों में पुराने दौर में भारत का प्रभाव था. ये असर लड़ाई से नहीं, बल्कि व्यापार, लोगों के आने-जाने और धर्म के फैलाव का असल कारण था. 

इसी कारण इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और उसके आस-पास के क्षेत्रों में आज भी भारतीय संस्कृति के निशान देखने को मिलते हैं, जैसे संस्कृत भाषा, मंदिर के अवशेष और हिंदू-बौद्ध देवी-देवताओं की मूर्तियां शामिल हैं. 

अब अगर फिलीपींस में जो वस्तुएं मिली हैं, वो सच में पुरानी और असली साबित होती हैं, तो इसका मतलब होगा कि, भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच संबंध पहले से ज्यादा गहरे थे. 

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About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

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वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

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Published at : 20 Mar 2026 10:01 AM (IST)
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