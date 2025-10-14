हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPremanand maharaj: प्रेमानंद महाराज के अनमोल वचन, बुरे विचारों से मुक्ति पाने के लिए जानिए 3 अचूक उपाय!

Premanand maharaj: प्रेमानंद महाराज के अनमोल वचन, बुरे विचारों से मुक्ति पाने के लिए जानिए 3 अचूक उपाय!

Premanand ji maharaj: अच्छी सोच और अच्छे विचार स्वस्थ, खुशहाल और सफल जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है. लेकिन हमारे मन में बुरे विचार भी आते हैं. इससे बचने के लिए प्रेमानंद महाराज ने कई उपाय बताएं है.

By : निशात अंजुम | Updated at : 14 Oct 2025 12:10 AM (IST)
Premanand ji maharaj: अच्छी सोच और अच्छे विचार रखने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता आती है, जो बेहतर निर्णय लेने, मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने और तनाव कम करने में मदद करती है. अच्छे विचार हमें दूसरों के प्रति दयालु बनाते हैं और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए लचीलापन देते हैं.

यह एक स्वस्थ, खुशहाल और सफल जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है. लेकिन हमारे मन में कुछ बुरे विचार भी आते हैं तो इससे बचने के लिए प्रेमानंद महाराज ने कई उपाय बताएं है. यहां जानिए उन्होंने क्या कहा?

प्रेमानंद महाराज से जानिए अच्छे विचार के उपाय

मन में अच्छे विचार लाने के लिए प्रेमानंद महाराज ने कई उपाय बताए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है ईश्वर का नाम जपना. इसके अलावा, अपने मन को खाली न रखें, उसके लिए अच्छी किताबें पढ़ें और सत्संग सुनें और नकारात्मक विचारों से परेशान न होकर उन्हें ईश्वर के ध्यान में बदलें.

प्रेमानंद महाराज के अनुसार, सत्संग करने से मन शांत होता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं और सकारात्मक विचारों के लिए जगह बनती है, क्योंकि यह हमें ज्ञान और सही संगति प्रदान करता है.

सत्संग मन को खाली रहने से बचाता है, जो कि बुरे विचारों को आमंत्रित करता है, और यह हमें भजन और प्रभु के स्मरण से जोड़ता है, जिससे अंततः अच्छे विचार आते हैं.

प्रभु का नाम जपें

प्रेमानंद महाराज के अनुसार, "प्रभु का नाम जपने से अच्छे विचार आते हैं" क्योंकि यह भक्ति और विश्वास के साथ किया जाने वाला जाप पापों को नष्ट करता है, मन को शांत करता है, और व्यक्ति को भगवान की लीलाओं और ज्ञान से जोड़ता है.

अहंकार, लोभ और क्रोध का त्याग करें

प्रेमानंद महाराज के अनुसार, अहंकार, लोभ और क्रोध का त्याग करने से मन शांत होता है और सकारात्मक विचार आते हैं, क्योंकि इन विकारों को छोड़ने से व्यक्ति भीतर से हल्का और पवित्र महसूस करता है.

उन्होंने बताया है कि इन विकारों पर नियंत्रण पाने के लिए भगवान का भजन, नाम जप और सत्संग महत्वपूर्ण है, जिससे बुद्धि शुद्ध होती है और सकारात्मकता आती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यताजानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 14 Oct 2025 12:10 AM (IST)
Thoughts Premanand Maharaj
