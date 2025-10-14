Premanand ji maharaj: अच्छी सोच और अच्छे विचार रखने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता आती है, जो बेहतर निर्णय लेने, मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने और तनाव कम करने में मदद करती है. अच्छे विचार हमें दूसरों के प्रति दयालु बनाते हैं और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए लचीलापन देते हैं.

यह एक स्वस्थ, खुशहाल और सफल जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है. लेकिन हमारे मन में कुछ बुरे विचार भी आते हैं तो इससे बचने के लिए प्रेमानंद महाराज ने कई उपाय बताएं है. यहां जानिए उन्होंने क्या कहा?

प्रेमानंद महाराज से जानिए अच्छे विचार के उपाय

मन में अच्छे विचार लाने के लिए प्रेमानंद महाराज ने कई उपाय बताए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है ईश्वर का नाम जपना. इसके अलावा, अपने मन को खाली न रखें, उसके लिए अच्छी किताबें पढ़ें और सत्संग सुनें और नकारात्मक विचारों से परेशान न होकर उन्हें ईश्वर के ध्यान में बदलें.

प्रेमानंद महाराज के अनुसार, सत्संग करने से मन शांत होता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं और सकारात्मक विचारों के लिए जगह बनती है, क्योंकि यह हमें ज्ञान और सही संगति प्रदान करता है.

सत्संग मन को खाली रहने से बचाता है, जो कि बुरे विचारों को आमंत्रित करता है, और यह हमें भजन और प्रभु के स्मरण से जोड़ता है, जिससे अंततः अच्छे विचार आते हैं.

प्रभु का नाम जपें

प्रेमानंद महाराज के अनुसार, "प्रभु का नाम जपने से अच्छे विचार आते हैं" क्योंकि यह भक्ति और विश्वास के साथ किया जाने वाला जाप पापों को नष्ट करता है, मन को शांत करता है, और व्यक्ति को भगवान की लीलाओं और ज्ञान से जोड़ता है.

अहंकार, लोभ और क्रोध का त्याग करें

प्रेमानंद महाराज के अनुसार, अहंकार, लोभ और क्रोध का त्याग करने से मन शांत होता है और सकारात्मक विचार आते हैं, क्योंकि इन विकारों को छोड़ने से व्यक्ति भीतर से हल्का और पवित्र महसूस करता है.

उन्होंने बताया है कि इन विकारों पर नियंत्रण पाने के लिए भगवान का भजन, नाम जप और सत्संग महत्वपूर्ण है, जिससे बुद्धि शुद्ध होती है और सकारात्मकता आती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.